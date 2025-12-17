Vaega e 15

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 15.

*****************************************************

Ua alu a’i faapea ia le mafutaga a le alii o Lave ma le tamaitai o Sosefina. Ua matua’i leai se mea e mafai ona toe sao i le ulu o le teine o Sosefina ona ua gagau atoa lona loto ma lona tino, i le alii o Lave..

Ma ua atoa le lua masina o le mafutaga, o lo’o nana lava e le tamaitai o Sosefina mai lona aiga, aemaise o si ana uo mafana o Vaioleti.

Ua o’o i se tasi, ua fiu Sosefina e faatalitali le tau’ai atu o faamalama o lona potu e Lave, ina ia tatala atu, ae se’i pe’a atu i luga.

Ae peitai, na ao ane lava lena po, e le’i alu atu Lave. Ua le mautonu le mafaufau o le teine o Sosefina. Po o le mea na maua e seisi ia Lave o taumafai e sau i totonu o lona potu. Pe ua toe sui le mafaufau o le alii ma ua iai seisi tamaitai, ua seuina lana va’ai.

O lea aso, sa nofo lava ia le teine o Sosefina, ae ua le manofo lelei, i lona tau autilo solo pe na te iloa atu ia Lave, ae peitai, na toeititi lava a po le aso, e le toe va’ai ia Sosefina ia Lave.

“Po o le mea ua alu sana malaga fa’afuase’I,” o mafaufauga ia a le teine o Sosefina.

A’o fa ‘asavilivili ia Sosefina ma lona uso masaga o Selesitina, i lalo o se la’au, ae taunu’u atu loa se savalivaliga a le alii Perenise o Kapisi ma ana uo.

E leai seisi o le malo, e le masani i uiga leaga o lenei Perenise, e fai o le saua ae o le le mafaufau. O lona fa’asausili i tagata matitiva, o se tulaga e fiafia tele le alii Perenise o Kapisi e fa’ailoa i so’o se tasi.

Na fa’ate’ia ia Sosefina, a’o sioa atu i leisi itu o le malae lea o lo’o la nofonofo ai ma Selesitila, i lalo o se faapaologa o se la’au, ae kiki atu e se tagata, ia ni palapala, i luga o le ‘fale lea o lo’o la saofafa’i ai.

Ma sa palapala uma ia mea’ai na i luga o le fala, i le palapala na kiki atu e le alii Perenise.

Ua tilotilo mai Sosefina i le alii Perenise, ae o le taimi lea ua tu a’e ai i luga lona uso masaga, le tamaitai o Selesitila, e foliga mai o le a lu’i le Perenise.

[E FAIA PEA]