O LE AU USO NA LEILOLOA

Fri, 04/03/2026 - 12:32am

Okalani Etuati

Vaega e 45

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao 

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga  o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”,  i lona vaega e 45.

Sa faitau e le teine o Selesitila ia le tusi na tu’uina atu e le tamaitai ulu siliva, o se tasi o sipai i totonu o le maota o le Tupu o Katoni.

Ma na faapea atu le tamaitai sipai ia Selesitila, “Na toeititi lava o’o le tusi lena i le Tupu.”

Ua faapea mai Selesitila, “E tutusa faaupuga o le tusi lea ma isi tusi e lua ia na maua.  O lo’o mana’o le alii Perenise Pale, lea o lo’o i le falepuipui, e fia feiloa’i i le Tupu.”

“E foliga mai o lo’o iai se maliliega o lo’o ia fia faia ma le Tupu,” o le tala lea a le sipau lauulu siliva.  Na luelue atu ai le ulu a Selesitila.

“O le a lau mea o le a fai?” o le toe fesili mai lea a le sipai lauulu siliva.

“O le a ou alu e vaai le alii Perenise o Pale,” o le tali lea a Selesitila, na fa’ate’ia ai le tamaitai sipai.  “So’u alu e vaai po o le a tonu le mea o mana’o ai.”

Na toe tepa atu i tua ia Selesitila, i le nofoalii a le Tupu.  Ae ua faapea atu le tamaitai sipai, “E te mana’o ta te o?”
Sa tali Selesitila, “Leai, nofo e puipui le Tupu, ina ne’i tupu se faalavelave.”

[E FAIA PEA]

