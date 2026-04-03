O LE AU USO NA LEILOLOA
VAEGA 44
E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.
Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO NA LEILOLOA.
“O la’u meaalofa, o lo’u ofoina atu lea o lo’u ola, ou te auauna ai ia te oe, e mataituina au gaioiga uma. Tu’u mai le tofiga lea ia te a’u, ma o le a ou taumafai ia tele ni au gaioiga e fa’afiafiaina ai lou loto.”
O le folafolaga lea a le alii o Lave i luma o le Tupu o Katoni.
Ma o se folafolaga na matua’i fa’ate’ia ai tele le teine o Selesitila, ona e leai se galuega faapea o iai i totonu o le maota a le Tupu.
O le mafua’aga lea na faapea mai ai, “Ae e leai se galuega faapena i totonu o le Maota o le Tupu”.
“O lona uiga, ua amata ona e pule i galuega e mafai pe le mafai ona iai i totonu o lo’u maota?” o le fesili a le Tupu na fa’ate’ia ai Selesitila, ona sa le’i manatu na leotele lana faamatalaga.
“E faamalie atu lau afioga, e le o le uiga lea o la’u faamatalaga,” o le tali atu lea a Selesitila i le tupu ma liliu ‘ese atu, ina ua tilotilo mai i le pupula to’a atu a Lave ia te ia.
Sa liliu atu le tupu ia Lave ma ia faapea atu, “Ua lelei. O le a tu’uina atu se avanoa e te taumafai e fai ai ni gaioiga e ono faafiafiaina ai lo’u loto. Ae afai, e le mfai ona fa’afiafia lo’u agaga, o le a ta toe talanoa.”
A’o talatalanoaave Lave ma le tupu, sa iloa atu e Selesitila, ia se tamaitai, na tutu ai i luga ulu i le tuaua o Selesitila, ma ia le ano loa i le talanoaga a le Tupu ma Lave, ae ua amata ona ia savali atu i le itu o lo’o tu mai ai le tamaitai lauulu siliva.
Ina ua taunu’u Selesitila i le itu o le potu o lo’o tu mai ai le tamaitai lauulu lanu siliva, sa tago le tamaitai i le tu’u atu se fasi pepa i le lima a Selesitila.
“O seisi tusi mai i le Perenise (lea o lo’o loka i se falepuipui i luga o se mauga), mo le Afioga Katoni,” o le tala lea a le tamaitai lauulu siliva.
I le pupula atu a Selesitila i le tamaitai, na lue le ulu o le tamaitai ma ia faapea mai, “E pei lava o isi tusi e lua na aumai muamua. O lo’o mana’o le Perenise, e asiasi atu ia le Tupu o Katoni, i le falepuipui, e late talanoa i se maliliega.”
“O le a lau mea o le a fai?” o le fesili mai lea a le tamaitai lauulu siliva.
“O lea o le a ou alu e asi le Perenise i le falepuipui,” o le tali lea a le teine o Selesiti
[E FAIA PEA]