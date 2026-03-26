Vaega e 43

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 43.

A’o savali ese atu le lo’omatua o Malala ma lana tama teine, na toe tepa mai i tua ia le lo’omatua ma faapea mai i le Tupu o Katoni ma le teine o Selesitila, “O le iai se taimi o le a tatou toe feiloai ai.”

“O le a leai se teine e le fia faaipoipo atu ia te oe!” o le tala ata lea a le tagata i le Tupu.

Na iloa lelei lava e Selesitila ia le leo o le tagata lea, ae e le’i tilotilo mai i lalo, i luma o le tupu, i le mea sa tu ai le lo’omatua o Malala lea ua savali ese atu.

O lo’o tu ai le alii o Lave ma ‘ata atu i luga i le tupu. “E sili ai ona fai sau ‘au taunonofo.” O le toe faapea atu lea a Lave ma ‘ata.

“E pei lava ‘oe e le o loma sau faaipoipoga ma lau faamatalaga,” o le tali mai lea a le tupu.

Na atili ‘ata ia Lave i le faamatalaga a le tupu . “O a’u foi lea ou te sau ma sau meaalofa,” o le tala lea a Lave i le tupu. “Ae e le pei o le lo’omatua o Malala, e leai se mea ou te mana’o ai mai ia te oe.”

I le taimi atoa o fai ai le talanoaga a le tupu ma Lave, sa matua’i ‘alo lava mata o Lave mai i le teine o Selesitila. E pei lava e le o iloa e Lave o lo’o tu mai le uso masaga a le teine o le a la faaipoipo, i tua atu o le tupu.

Sa faapena foi ona le ano mai iai Selesitila i le alii o le a faaipoipo atu i lona uso masaga.

“Ia se’i aumaia,” o le tali mai lea a le tupu ia Lave. “O le a lau meaalofa?”

“O la’u meaalofa, o lo’u ofoina atu lea o lo’u ola, ou te auauna ai ia te oe, e mataituina au gaioiga uma. Tu’u mai le tofiga lea ia te a’u, ma o le a ou taumafai ia tele ni au gaioiga e fa’afiafiaina ai lou loto.”

Na avea le talosaga a le alii o Lave ma tulaga na fa’ate’ia ai Selesitila, ona e leai se galuega faapea o iai i totonu o le maota a le Tupu.

[E FAIA PEA]