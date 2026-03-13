O LE AU USO NA LEILOLOA
Vaega e 37
Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao
E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.
Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 37.
****************************************************
Ua toe tolu vaiso ona faia lea o le faaipoipoga a le teine o Sosefina ma le alii o Lave, ae na gata mai lava ona toe fetautalaa’i ma lona uso o Selesitila, i le po na o’o atu ai i le fale a Lave ma fa’ailoa atu ia Lave ia lona mana’o e la te faaipoipo.
O Selesitila, ua avea nei ma lima taumatau o le tupu o Katoni, le Perenise lea sa masani ona fai ma nifo tulimanu a Selesitila.
Ae na talu lava ona to’ilalo ia Selesitila, i le la tauga pelu, na uma ai lava iina ma le toe fa’aalia o sona fia malosi ia Selesitila. Ma sa mafai ona ia nofoia ia le nofoa tau tupu, ona o le teine o Selesitila. Ma ua avea ai nei le teine ma ana faufautua malosi ma leoleo sinia, i le puipuiga o le saogalemu o le tupu.
O le po lea, sa fai ai se pati tele i le maota o le tupu ma na auai atu ai foi Sosefina ma Lave. Sa le’i misi i le va’ai a Selesitila ia lona uso masaga ma Lave, a’o ia tu mai i ‘autafa o le tupu ma fa’asolo lana va’ai i tagata o lo’o i totonu o le potu.
E fa’asolo lava le va’ai a Selesitila, ae o lo’o alu lava lona mafaufau, i le taimi na fa’ailoa atu ai e Selesitila ia te ia, le la fuafuaga ma Lave.
A’o fa’aauau ona fa’asolo le va’ai a Selesitila, sa tau lana va’ai i se toeaina o savali sa’o mai lava i le nofoa a le tupu. Ua tu sa’o i luga ia Selesitila ma fa’ataupupula atu i le toeaina ma ni alii se to’alua i ona tafatafa, a’o savavali mai.
Ina ua o latou taunu’u mai i luma o le nofoaalii a le tupu, sa o latou ifo ma faapea mai le toeaina, “Atonu ua o’o mai i lau afioga ia tala’aga o lo’u nei tagata. O a’u sa gaosia le pale o lo’o taoto nei i luga o lou ao. O a’u o Siaki, ma ua leva ona fa’afalepuipui ma le tupu muamua, le aua ta’oto nei i lona oliolisaga tumau.
“Ua ou o’o mai i ou luma i lenei afiafi, lau afioga i le tupu, e talosagaina le toe fa’atagaina o a’u, ou te toe fo’i mai i le tatou malo.”
[E FAIA PEA]