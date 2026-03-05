Vaega e 37

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 37.

*********************************************

Po o le a le fia moe na iai le tama o Lave, na matua’i te’a vave lava ina ua ia fa’alogo mai i le faamatalaga a le teine o Sosefina, lea ua fai atu.

“Se’i toe fai tasi mai lau tala, Sosefina?” o le faapea mai lea a Lave.

“E moni e le’i iai so’u manatu faapea i le lua itula ua mavae atu. Ae ina o o’u nofonofo ma ou mafaufau, i mea uma ua tutupu. Sa te’i lava ua ou savali mai agai i le tou fale. Ou te le’i fuafua foi e u’una’i oe i se faaipoipoga. Ae peitai, i le taimi lenei, ua leai seisi mea o manino i lo’u mafaufau, nai lo lo’u mana’o e ta te faaipoipo,” o le faamatalaga lea a Sosefina.

Sa umi se taimi o saofa’i Lave, ua leai sana faamatalaga e fai. Ae ua na’o le fa’ataupupula mai ia Sosefina.

“O lo’o e silafia, o lea e le’i mae’a a ta a’oga, a ea?” o le fesili leo lemu mai lea a Lave.

“Ioe, o lea e manino ia te a’u lena tulaga. Ae o le a le mea e fai ai? E le o ta’ua ni tamaiti matitiva. O oe o se tasi o tagata o le aiga tupu. E ta te le matitiva pe mana’o i se mea, pe tau amata le ta aiga,” o le faapea mai lea o Sosefina.

Ua toe saofa’i ia Lave, ua leai se tala, ae ua na’o na sioa i foliga o le teine o Sosefina.

Sa le iloa e le teine o Sosefina, po o le mea o le a tu’uina atu se tali a Lave, ia te ia, i lena po, pe o le a fai atu e faatalitali mo lana tali i le aso e soso’o ai.

E amata loa ona tautulemoe ia Sosefina, i le umi o faatali ia Lave. Ae tu loa i luga ia Lave ma faape atu, “Ua lelei. O le a ta faaipoipo.”

Na tau fai atu le faamatalaga a Sosefina, ae faasalavei mai e Lave ma ia faapea mai, “Ae e tolu ni mea ou te mana’o e fai, ona fa’ato’a mafai lea ona ta faaipoipo.”

“Muamua, ia ‘aua ne’i iloa e seisi le ta faigauo, se’ia mae’a ona faapaleina ia le Perenise. Ma le lona lua, ia ‘aua lava ne’i toe suia lou mafaufau, e uiga ia ta’ua.”

Ua faapea ifo ia le teine o Sosefina, i lona mafaufau, “E leai se faigata o na mea.”

“Ma le lona tolu, ia e manatua, e ‘ese oe, ‘ese a’u. E ‘ese tulafono o lo’o ta’ita’ia ai tagata o aiga tupu.”

Sa le’i malamalama lelei ia Sosefina, e uiga i le faamatalaga mulimuli a Lave. Ae ua leai sana tala e mafai ona toe fai atu, ona o ia lea na mana’o e nonofo ma Lave.

[E FAIA PEA]