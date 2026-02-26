Vaega e 35

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 35.

********************************

“Tatou e tafafao e sami ai lau malo,” ole faapea atu lea o Vaioleti ia Selesitila.

Sa tilotilo atu Selesitila, i lona uso masaga. Ma e ui ina sa fia mana’o ia le teine o Sosefina, e talanoa na’o la’ua, ona o lona fia iloa po o le a le tala a le Perenise sa fai atu ia Selesitila, ae sa tali mai Sosefina, “Tatou o…se’i fa’ate’a atu ai foi lenei mea.”

Ua alu le ti’eti’ega a le to’atolu lenei, ae na iloa lelei e Sosefina, e iai le mea o lo’o alu ai le mafaufau o Selesitila. Ma e tasi lava lana mate, o le la talanoaga ma le Perenise.

Ae sa iai foi le mea o lo’o fai sina mamafa i le mafaufau o le teine o Sosefina, o lo’o tu mai lava i ona luma ia le taimi na suia ai foliga a Lave, ina ua vaai atu ia Selesitila, i le taimi na malo ai Selesitila, i le la tauga pelu ma le Perenise.

O le po lena, sa fa’ate’ia ai Sosefina, ina ua toe alu atu ia Lave, i le latou fale. Ona sa manatu ia Sosefina, ai o pisi Lave e tau fa’amalie le loto o le Perenise mai i le mea sa tupu i lena aso.

Ae peitai, ona ua tau amata ona iai ni manatu leaga o Sosefina e fa’atatau ia Lave mai i lena aso, sa fiu lava Lave e tu’itu’i mai le fa’amalama o le potu a Sosefina, ae o la e fa’ataga moe lava le teine. Ma na lelava loa Lave e tu’itu’i, toe alu ese atu loa.

Ae ua ta’oto’oto ai nei ia Sosefina ma ona mafaufauga ua fealua’i solo.

E le’i umi ae lagonaina e Sosefina ia se tagata o pese. Ua nofo a’e i luga ia Sosefina ma ia tau autilo i le pogisa, i le mea o lo’o sau ai le leo o le tagata o lo’o pese. O le malie o le leo o le tagata pese, na te’i ai lava ua tu i luga ia Sosefina ma sui ona la’ei ma savali atu agai i fafo o le fale.

E fa’ato’a toe malamalama ifo le teine i lana mea ua fai, ae ua toeititi lava o’o i le fale a le alii o Lave.

[E FAIA PEA]