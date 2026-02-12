O LE AU USO NA LEILOLOA
Vaega e 31
Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao
E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.
Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 31.
I le u’una’iga a Lave, na savali tu ai Sosefina i se tamaititi sa nofonofo mai i leisi itu o le vaitafe ma matamata mai ia la’ua.
“O ai lou igoa?” o le fesili atu lea a Sosefina ina ua latalata atu i le tamaititi.
“O a’u o Eti,” o le tali mai lea a le tamaititi.
“E iai se mea e mafai ona ou faia mo oe, Eti?” o le toe fesili atu lea a Sosefina, i le tamaititi.
“E mafai ona ta sisiva?” o le tali lea a le tamaititi, na matua’i fa’ate’ia tele ai Sosefina.
Ua ‘ata leotele ia le teine o Sosefina ma ia faapea atu i le tamaititi, “Talosia e le fasi ai a’u e lau teine, pe a ta sisiva.”
E le’i umi ona sisiva ia le teine o Sosefina ma le tamaititi, ae po po atu e Lave ia le tau’au a le tamaititi ma ia faapea, “E mafai lava ona ou siva ma lau teine?”
Ua ata le tamaititi ma ia fa’ama’amulu lima a Sosefina ma tamo’e ‘ese atu.
Ina ua mae’a le siva a Sosefina ma Lave, na amata loa ona savali Sosefina, agai i le latou fale. A’o mulimuli atu ia le alii o Lave.
O lena po, sa taoto ifo le tamaitai o Sosefina e moe, ma lona loto fiafia.
Ae o le taeao na soso’o ai, na ia toe manatua ai, e pei o se vai malulu na sasa’a i luga o lona ulu, ia le fa’ai’uga o le u’uina e lona uso masaga, o Selesitila, o le ua a le Perenise. Lea ua lu’i ai e le Perenise ia Selesitila, i se la tauga pelu, i le lua aso e soso’o ai.
[E FAIA PEA]