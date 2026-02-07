O LE AU USO NA LEILOLOA
Vaega e 29
Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 29.
O le po lea, na fa’ate’ia ai Sosefina, ina ua toe alu atu le alii o Lave i lona fa’amalama.
A’o ta’oto’oto ia Sosefina ma tomanatunatu i le mea lea sa tupu i le va o lona uso masaga o Selesitila ma le Perenise, sa le mautonu Sosefina, po o le a le mea o le a tupu ia Selesitila.
Ma a’o fa’agasolo mafaufauga o le teine, sa fa’ate’ia o ia, i le tau o se tama’i ma’a i le faamalama o lona potu. Ina ua savali mai le teine e va’ai po o ai, na toeititi lava a matapogia, ina ua ia iloa mai le alii o Lave.
Na fai sina umi o tu Sosefina, ma tilotilo mai i lalo ia Lave, ae ua le tatalaina le faamalama.
“Sau i lalo,” o le musumusu leotele a Lave, ina ia ‘aua ne’i lagona mai e matua a Sosefina.
E ui ina sa fia ita le teine o Sosefina, ae ua manumalo lava le gagau atu o lona loto i le fia pa’i atu i le alii o Lave. O lea, na savali atu ai loa Sosefina, i sitepu i tua o le fale ma alu atu ai loa i fafo, i le mea o lo’o fa’atali mai ai Lave.
E le’i taunu’u lelei atu Sosefina, ae ua oso mai le alii o Lave ma opo atu le teine ma musumusu mai iai, “Ua leva ona ou fia sau, ae sa fai sina faigata.”
Sa faapea atu Sosefina ia Lave, “Ou te iloa, ua iloa e le Perenise ta’ua.”
“E sa’o a,” o le na’o le pau lea o le tali a Lave ma ia saofa’i ifo i lalo o se la’au.
“O le a le mea e mafua ai ona ita le Perenise ia Selesitila?” o le fesili atu lea a Sosefina.
Na fa’ate’ia Sosefina i le faapea mai o Lave, “E le ita le Perenise i lou uso. E pei e fiafia pe a tago e fa’alili ia Selesitila.”
[E FAIA PEA]