O LE AU USO NA LEILOLOA

VAEGA 28

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO SA LEILOLOA.

****************************************************

O se tasi o aso, a’o nofonofo le masaga i lalo o se la’au, i taimi o malologa a le aoga, ae fa’ate’ia i la’ua ina ua faapea atu se tagata, “Ou te iloa lau mea sa fai. E le o oe o se tagata lelei. Na e sola ae tia’i lou uso e tau’ave ia le lua faasalaga. Ailoga o se mea lelei lena.”

Ma tepa ifo i luga ia le teine o Sosefina, o lo’o tu i ona tua ia le Perenise.

I le te’i tele o Sosefina, sa ia tali atu ai i le Perenise, “Ou te le’i iloa”, ae na pei lana tali o se tagata fa’asua’ava ma le fa’atosotosololoa.

Ua ‘ata leotele ia le Perenise ma faapea mai, “Ai o le mea lea e fafia ai Lave ia te oe.”

Ua punou i lalo le ulu a Sosefina, e faapea lava ia, o lo’o fai atu le tala a le Perenise. Ae na soso’o atu ai ma leisi ana faamatalaga, “E le o oe o se tagata lelei. Ae o le mea e sili ona leaga, ona e te manatu, o oe o se tagata lelei.”

Ua va’aia le maligi ifo o loiumata a Sosefina i le faamatalaga a le perenise. E ui i lea, ae sa toe faapea atu Sosefina i le Perenise. “O lona uiga la, o le a tou le toe faia seisi mea ia ma’ua ma lo’u uso?”

Na ‘ata le Perenise ma tu’u mai ona foliga i luma tonu lava o foliga a Sosefina, ma ia faapea atu iai, "Ua tuai.”

Ae na matua’i fa’ate’ia le Perenise, ina ua tago mai le tagata, mai tua, ma liliu atu lona tino ma o’omi o ia i se la’au, ma u’u lona fa’i. Oka, na pei e tepa le Perenise i se aitu, i le lapopo’a o ona mata ona sa le manatu o ia, e mafai ona fai e se tagata le mea ia te ia.

O le taimi foi lea ua amata ona tutu uma tagata sa latalata mai, ma tau fai tilotilo uma mai ma le le talitonu, i le teineititi o Selesitila, lea ua na u’uina le ua o le Perenise ma ‘o’omi agai i le la’au.

Na o’o lava foi ia Sosefina, ua matua’i le talitonu lava ona mata, i lona va’ai atu i lona uso ma lona u’uina o le ua o le Perenise.

[E FAIA PEA]