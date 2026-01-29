Vaega e 27

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 27.

****************************************

Na faapea lava Sosefina ua te’a atu ia le fa’alavelave lea na la totofu ai ma lona uso masaga, i totonu o le vaitafe. Ma ona ua alu lena vaiaso, e foliga mai e le toe ano atu lava le Perenise ma lana au taumulimuli, ia la’ua ma lona uso o Selesitila.

Ae o Selesitila foi ia, sa va’aia e Sosefina ia lona le toe amana’ia o mea tutupu i o la autafa.

Ae o se tasi o aso, a’o nofonofo le masaga i lalo o se la’au, i taimi o malologa a le aoga, ae fa’ate’ia i la’ua ina ua faapea atu se tagata, “Ou te iloa lau mea sa fai. E le o oe o se tagata lelei. Na e sola ae tia’i lou uso e tau’ave ia le lua faasalaga. Ailoga o se mea lelei lena.”

Ma tepa ifo i luga ia le teine o Sosefina, o lo’o tu i ona tua ia le Perenise.

I le te’i tele o Sosefina, sa ia tali atu ai i le Perenise, “Ou te le’i iloa”, ae na pei lana tali o se tagata fa’asua’ava ma le fa’atosotosololoa.

Ua ‘ata leotele ia le Perenise ma faapea mai, “Ai o le mea lea e fafia ai Lave ia te oe.”

Ua punou i lalo le ulu a Sosefina, e faapea lava ia, o lo’o fai atu le tala a le Perenise. Ae na soso’o atu ai ma leisi ana faamatalaga, “E le o oe o se tagata lelei. Ae o le mea e sili ona leaga, ona e te manatu, o oe o se tagata lelei.”

Ua va’aia le maligi ifo o loiumata a Sosefina i le faamatalaga a le perenise. E ui i lea, ae sa toe faapea atu Sosefina i le Perenise. “O lona uiga la, o le a tou le toe faia seisi mea ia ma’ua ma lo’u uso?”

Na ‘ata le Perenise ma tu’u mai ona foliga i luma tonu lava o foliga a Sosefina, ma ia faapea atu iai, "Ua tuai.”

[E FAIA PEA]