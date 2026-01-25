Vaega e 25

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 25.

**********************************

E ui i le fiafia o le tamaitai o Sosefina ina ua ia va’aia lona uso o’o Selesitila, ae peitai, sa le’i misi ia te ia, ia foliga faanoanoa o lona uso, i lena taeao. E foliga mai o se tagata ua maliu sana uo mamae.

A’o nofonofo Sosefina ma mafaufau i le uiga o le faanoanoa o lona uso o Selesitila, sa ia toe mafaufau i le taimi na tau ‘upu ai Selesitila ma le Perenise i le vaitafe. Na fai sina tiga o le loto a le teine o Sosefina, ona e ui lava ina sa foliga mai na ita le Perenise ia Selesitila, ae na va’aia e Sosefina, e pei sa fai ma mea fiafia a le Perenise ia le finau atu o Selesitila.

Na iai se manatu ia Sosefina, o lo’o ita ia Selesitila ia te ia, ona sa alu ‘ese mai i le vaitafe ae tu’u ai na’o ia.

Ua alu atu ia Sosefina ma su’e ia Selesitila ma ia maua atu lona uso, i totonu o le pa la’au a le latou aiga.

Sa taumafai Sosefina e fa’ato’ese atu ia Selesitila, ae peitai, na fa’ate’ia o ia, ina ua liliu mai foi Selesitila ma fa’ato’ese mai foi ia te ia.

“O oe e tatau ona le fiafia,” o le tala lea a Selesitila. “Aua ana leai a’u, e le togi oe e le vaega le la i totonu o le vaitafe. O lena na sa’o lau mea sa fai, o lou alu ‘ese mai totonu o le vaitafe. E leai se mea o le a ou ita ai ia oe.”

Ua te’a atu lea aso ma ona uiga, ae ua le toe manofo lelei foi le teine o Sosefina, i lona fia va’ai ia Lave. Ona na gata mai lava lona va’ai i le tama, o le aso lea na alu atu ai e momoli o ia i le fale, i le aso na tulei ai la’ua ma Selesitila i totonu o le vaitafe.

[E FAIA PEA]