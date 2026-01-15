Vaega e 23

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 23.

********************************

Ua toso atu nei le tamaitai o Sosefina i luga, mai i le vaitafe, e se tasi o alii o le vaega a le Perenise. Ma ia savali sa’o atu loa, i le sogi faatopetope i le alafau a le Perenise. Ona oso mai lea o le alii o Lave (manatua foi Lave lea sa fai ma ia le alualu i le fale o Sosefina i po uma, ae te’i lava ua le fiu Sosefina e toe faatali mai, ae ua le toe alu atu.) ma toso atu Sosefina i leisi itu.

Ae o le taimi foi lea na sau ai le teine o Litia, lea ua fa’amau, o le a faaipoipo ma le Perenise, ma faapea atu ia Sosefina, “Tauto mai o le a e le toe amanaia se mea e tupu i lou uso o Selesitila ma o le a e le toe fesoasoani ia te ia, pe e te toe fiafia ia te ia.”

“E leai,” o le tali mai lea a Sosefina. “E le o se vaega lena o le feagaiga na fai.”

Ua talie leisi vaega. Ae e leai se foliga fia ‘ata o le tamaitai o Litia.

O iina na iloa ai loa e Sosefina, e le o toe fa’aulaula mea a le vaega lea, ua fai mo’i.

“Faamolemole, fesoasoani mai ia ma’ua ma lo’u uso,” o le musumusu faatopetope atu lea a Sosefina ia Lave.

“O le mea lea o lo’o o’u puipuia ai oe,” o le tali mai lea a Lave.

“Ae a Selesitila?” o le toe faapea atu lea a Sosefina ia Lave. “O lo’u uso. E le mafai ona o’u tu’ulafoa’i i lo’u uso masaga.”

“Aua e te popole ia Selesitila, e sili atu lona malosi, i lo oe,” o le faamatalaga lea a Lave.

E ta’ita’i ‘ese atu lava e Lave ia Sosefina, ae le mafai ona ave’esea ia le tilotilo mai i tua i le vaitafe i le mea o iai ia Selesitila. Ma e savali a ia Sosefina, ae maligi lava ona loimata.

[E FAIA PEA]