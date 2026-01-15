VAEGA 22

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – O LE AU USO NA LEILOLOA.

Sa taumafai ia Sosefina e soso atu i lona uso, e taofiofi lona uso mai i lona oso atu i le Perenise ma lana vaega lea na una’ia i la’ua i totonu o le vaitafe. Ae o le taimi lena i le teine o Selesitila, ua atili ai le taufe’ai ma lona fia o’o atu i le Perenise po o seisi o lana vaega.

Ua vala’au atu nei ia le Perenise ia Sosefina ma ia faapea atu, “A e sau e kisi mai ia te a’u, ma aua e te lagolagoina faamatalaga a lou uso masaga na e lafo mai, o le a ou faamagaloina oe.”

“Alu!’ o le faatonuga lea a le teine o Selesitila i lona uso masaga o Sosefina. “Aua e te popole mai ia te a’u.”

Sa tilotilo atu le teine o Sosefina i le Perenise ma ua leva ona malamalama lelei ia Sosefina i uiga moni o le Perenise. Ma o ona foliga, i le faitau a le teine o Sosefina, e matua’i ona le talitonu ai lava.

Ae peitai, sa toe tilotilo ifo Sosefina i lo la iai ma lona uso i totonu o le vaitafe ma na’o le pau lava le mea ua mana’o iai, o le fia alu ‘ese atu ma le vai malulu. Ae sa leai ma sona talitonuga i le perenise ma lana vaega.

Ua oso mai se tasi o le vaega a le Perenise ma tu’u mai lona lima, e foliga mai o lo’o ia mana’o e toso atu i luga ia Sosefina ma Selesitila.

“E matou te le o ese se’iloga e te ioe e sogi mai i lo’u alafau,” o le toe vala’au mai lea o le Perenise. Ma talie leotetele ai lana vaega.

Na toe tilotilo atu ia Sosefina i lona uso masaga, ae ua na’o le lue mai o lona ulu ma toe fai mai ia Sosefina. “Alu!”

[E FAIA PEA]