Le atoa palota a le Senate e pasia ai sui fou mo le Komiti Faafoe a le ASPA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Sa le’i atoa palota e 10 a le Maota o le Senate, e pasia ai le fa’aauauina o le tautua a le susuga ia Theodore ‘Ted’ Le’iato,mo leisi fa tausaga, i totonu o le Komiti Faafoe a le Matagaluega o le Eletise ma Suavai (ASPA), ina ua na’o le to’afitu sa palota Ioe, ae to’alima le Leai.

O Le’iato sa tautua i totonu o le Komiti Faafoe a le ASPA talu mai le 2022, ina ua mae’a ai le 23 tausaga o ia galue i le ASPA, e aofia ai ma tausaga e iva na avea ai o ia ma pule o le vaega a le ‘Power Generation’, lea na aofia ai ma lona mataituina o polokalama mo enetia.

Sa ia galue mulimuli ane, i le Ofisa Telefoni a le malo (ASTCA. Na fa’au’uina mai o ia i le A’oga Tekonolosi i Fiti ma Manukau.

I lona iloiloga i le aso Lulu o le vaiaso ua mavae, sa tele ni mataupu na su’esu’eina ai o ia e afioga i Senatoa, na aofia ai le le toe fa’aaogaina o ‘debit meters’, poloketi tau enetia e pei o le ‘solar farm’ i Pavaiai faapea ma se poloketi e fa’aaogaina ai le matagi, i Manunu. E le gata i lea, na fesiligia foi o ia e tusa ai ma lona tu’ua o le ASPA, faapea ai ma nisi o faafitauli e ono tula’i mai i le va o le komiti faafoe a le ASPA ma le pulega a le ASTCA.

Ina ua fa’aauau ona fesiligia e le afioga i le Senatoa, ia Leatualevao S. Asifoa, ia Le’iato, i le mafua’aga na ia tu’ua ai le ASPA, i le 2016, sa fa’amalamalama e Le’iato, o le vaitaimi lea na ia taliaina ai se tofiga fa’afaifeau i totonu o le latou ekalesia. Ma sa ia mana’oia ai se galuega e mafai ona maua ai sona taimi e fa’atino ai ona tiute fa’alelotu. O le mafua’aga lea na ia faigaluega ai i le ASTCA.

Na toe fesiligia e Leatualevao ia Le’iato po o iai pea o ia i totonu o le Komiti Faafoe a le ASPA, sa

Na fa’aleoina e Leautalevao ia sona popolega, i le iai o Le’iato i totonu o le Komiti Fa’afoe, ae e le’i pasia o ia e le Senate. Na saunoa le afioga i le Senatoa, ua “ta le aufa’i ae fa’anoi mulimuli”.

Sa faamanino e Le’iato, na filifilia o ia e avea ma Taitaifono ia Oketopa 2025, ma e ui ina sa fa’ato’a fa’amae’aina ana tausaga i totonu o le Komiti Faafoe, ia Ianuari, sa talosagaina lona tumau i totonu o le komiti faafoe. Ae e tusa ai ma tulafono, e tatau i le Kovana ona filifilia se taitaifono i tausaga ta’itasi, mai i sui o le komiti faafoe, ae filifili e le komiti faafoe ia le sui taitaifono.

Na fesiligia e le Afioga i le Senatoai a Levu Sa Iosia ia Le’iato, e tusa ai ma le le toe iai o ni ‘debit meters’. Sa tali Le’iato, e ala i lona toe fa’amanatu mai i afioga i Senatoa, o ia sa amataina ai le fa’aaogaina o ‘debit meters’, i le 2000 ma le to’atele o aiga, ua fa’aaogaina. Ae peitai, e tusa ai ma se fa’aaliga mai i le Pulesili a le ASPA o iai nei, o le a toe suia ia ‘debit meters’, i seisi ituaiga masini, e agava’a mo nei vaitaimi.

Ona fesiligia lea e Levu ia Le’iato, e tusa ai ma enetia e fa’aaogaina ai alagamanuia faalenatura, ma sa fia malamalama le afioga i le Senatoa, pe lagolagoina e Le’iato ia le poloketi fuafuaina, e fa’aaogaina ai le matagi e gaosi ai enetia. Na saunoa Le’iato i le tele o sona taimi sa fa’aaluina ina ia fa’amautuina le lisi o fanua i totonu o afio’aga, ia o le a fa’atutu ai masini mo lea poloketi.

Sa fia malamalama le Afioga i le Senatoa ia Olo Uluao Letuli, po o iai se fete’ena’iga o manatu, i le va o le komiti faafoe a le ASPA ma lana pulega.

Na tali mai Le’iato, e ala i le faamatalaina o le tala i le Samaria Agalelei, e uiga i le tamaloa na fasi e tagata faomea. Sa pasi ifo ia se Faitaulaga ma se Sa Levi, ae e le’i fesoasoani iai. Ae na fa’asaoina e se Samaria Agalelei.

Sa saunoa Le’iato, e faapena lagona a le komiti faafoe. O lo’o faia ni a latou iloiloga, i le tele o mataupu ma tulaga, e latou te talitonu, e mana’omia ona fa’asa’o. Ae o lo’o iai nisi i le ASPA, o lo’o latou manatu, o lo’o sologa lelei mea uma i totonu o le ASPA. O i latou ia, ua na’o sina fuainumera o tagata faigaluega o lo’o penefiti mai i le fa’atulagaga o iai, ae o le to’atele, o lo’o feagai ma faigata.

Sa saunoa Le’iato, e pei o le fetalaiga a le Atua ia Mose, ua ia lagona le tagi a ona tagata i Aikupito. Na saunoa Le’iato, ua o latou (komiti faafoe) lagonaina ia le tigaina o tagata faigaluega a le ASPA. Afai e latou te le gaioi, ua o latou agasala i luma o le Atua.

Ma sa ia fa’ailoa atu foi i afioga i Senatoa, ana o latou iai i totonu o le komiti faafoe, semanu e faapea foi lo latou lagona, o le galulue ina ia fofoina le tele o fa’afitauli o lo’o a’afia ai le aufaigaluega a le ASPA.

Sa ia fa’ailoa atu foi i afioga i Senatoa, le saunia o se ripoti auiliili e tusa ai ma mataupu ma vaega, o lo’o mana’omia ona toe fa’aleleia, ma o le a fa’ao’oina mai i le maota o le senate, pe a mae’a a latou iloiloga ma su’esu’ega.

Na fesiligia e le afioga Olo ia Le’iato, e tusa ai ma fa’afitauli o lo’o ia saunoa ai, pe na iai i le vaitaimi o fa’afoeina e Utu Abe Malae, ia le ASPA. Na saunoa Le’iato, o nisi o faafitauli sa iai, talu mai lea vaitaimi, ae peitai, sa le’i tele sona afaina i na vaitaimi. Sa tulitatao atu Olo, po o le a se fa’afitauli, o le a afaina ai le ASPA i leisi 12 masina, o i luma.

Na ta’ua e Le’iato nisi o faafitauli, e pei o le leai o ni ripoti tau tupe fa’alemasina, tuai o le tali atu o le pulega i nisi o talosaga a le koiti faafoe, faapea ma se fa’afitauli o lo’o a’afia ai ma se inisinia mai i atunu’u i fafo. O mataupu ia, ua talitonu Le’iato, e tatau ona fofoina i se taimi vave.

Sa fesiligia e le afioga i le Senatoai a Togiola Tulafono faapea le Peresetene o le Senate, le Afioga i le Senatoai a Tuaolo Manaia Fruean, e tusa ai ma poloketi mo enetia e fa’aaogaina ai alagamanuia fa’alenatura.