Amata tufatufaina pepa taumafa (S-EBT) mo fanau a’oga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso Tofi o le vaiaso ua mavae, Iuni 20, 2024, sa amataina ai ona tufatufaina e le Ofisa a le ASNAP (American Samoa Nutrition Assistance Program) ia pepa taumafa mo fanau a’oga a Amerika Samoa, o lo’o agava’a i le polokalama fou e ta’ua o le ‘Summer EBT’ (S-EBT), e tusa ai ma se fa’aaliga fa’alauaitele mai i le Faatonusili a le Matagaluega Tautua ma Alagamanuia mo Tagata Lautele, ia Muavaefaatasi John E. Suisala.

E pei foi ona ta’ua i le fa’aaliga a le Faatonusili, sa fa’alauiloa mai e le afioga i le Kovana ia Lemanu P. S. Mauga, ia Me 28, 2024, ‘o nei faamanuiaga ua ala mai ona ua talia e le Matagaluega o Faato’aga a le Malo Tele (USDA) ma le ofisa o le FNS (Food Nutrition Service), ia se talosaga, na auala atu i le vaega o le ‘Plan of Operations and Management’, mo se alagatupe e fa’atino ai le Polokalama o le 2024 S-EBT mo Amerika Samoa.

Lea ua maua mai ai le $2.5 miliona ina ia fesoasoani mo taumafataga a fanau a’oga a Amerika Samoa, pe a ma le 14,464, aua le tu’uaga mo le tau mafanafana (summer).

O le polokalama a le 2024 S-EBT, o le a fa’atautaia e le vaega a le ASNAP ma le latou pa’aga ma le Matagaluega o A’oga (DOE).

Ua fa’ailoa mai foi e Muavaefa’atasi, o lenei polokalama, e mo fanau e 5 tausaga aga’i i le 18 tausaga le matutua, ua mafai ona fa’amaonia mai e le Ofisa o Aoga (DOE), na tusia o latou suafa ma a’o’oga i so’o se taimi i le tausaga a’oga o le 2023-2024. O i latou ia o le a agava’a mo nei penefiti po o pepa taumafa.

Sa ta’ua foi e Muavaefa’atasi, e ui i le tulafono a le Malo Tele o lo’o ala mai ai le polokalama a le S-EBT, o lo’o fa’atulaga ai le $40 i le masina mo le tamaititi a’oga, o lo’ agava’a po o le $120 mo le 3 masina o le tu’uaga (summer), sa si’itia e le USDA le aofa’iga o le penefiti mo fanau a’o’oga a Amerika Samoa, i le $59 i le masina mo le tamaititi e to’atasi, po o le $177 i le 3 masina, o le tu’uaga.

Ua fia fa’ailoa mai foi e le faatonusili a le DHSS, i matua po o se tasi ua fa’atagaina e fai ma sui o le matua (legal guardian), le tatau ona fa’autagia le fa’asologa e pei ona tusia mo le tau’a’aoina o pepa taumafa.

“O lenei fa’asologa o lo’o fa’aaogaina le mataitusi muamua o le faai’u a le matua po o ‘legal guardians’, ma o le suafa lena o lo’o tusia I faamaumauga mai i a’oga a le malo po o a’oga tua, sa fa’ao’o mai i le DOE, ina ia fa’amaonia ai le fanau a’oga o lo’o agava’a mo nei penefiti.”

Sa faamanino mai foi e Muavaefaatasi, o lenei polokalama, e ese mai i le polokalama o le P-EBT, talu ai e le manaomia ona faatumu ni pepa pe resitara e le matua/legal guardian, a latou fanau.

Ae e mana’omia ona susu atu matua/legal guardian ma a latou ID, o lo’o iai ata ma suafa, i le ofisa a le ASNAP, i aso ua faatulagaina.

O le a faapea ona faamaonia e le ofisa ia suafa lea o lo’o i luga o le lisi mai i le DOE ma faa’amautinoa ai le suafa o le fanau sa tusia, ma vaitaimi sa a’o’oga ai i le tausaga a’oga 2023-2024.

A faamaonia loa ia tulaga, ona pu’eina loa lea o ata ma faia ID a matua/legal guardians, e patino lava mo le S-EBT, e mafai ona fa’aaogaina e piki ai ma fa’atau ai meataumafa mo le fanau mai i fale’oloa o lo’o fa’ataga ai le talia o pepa taumafa a le ASNAP.

O lo’o ua fia fa’ailoa mai foi e le ofisa a le DHSS, e ui ina agava’a le fanau a’oga mo penefiti o le 2024 S-EBT, e iai le avanoa e tete’e ai nei penefiti, e ala lea i le pikiina po o le valaau mai o matua/legal guardian, i le ofisa a le DHSS ASNAP, e ave’ese susafa o fanau mai i le lisi o fanau a’oga o lo’o agava’a.

E le gata i lea, ua fa’alauiloa mai foi e le faatonusili a le DHSS, e tasi lava le taimi e tufa ai nei pepa taumafa, ma o lona aofa’iga mo fanau a’oga e to’atasi, e $177. Ma le toe faamanatu i matua/legal guardian, afai ae le o iai se suafa o se matua/legal guardian i luga o lisi mai i le DOE, e ao ona agai atu i le ofisa o Faamaumauga a fanau aoga (Student Record Office) po o le agai atu foi i a’oga a alo ma fanau, e fa’asa’o ma lolomi mai ai se pepa e fa’amaonia ai lena fa’asa’oga, ina ia mafai ona mauaina pepa taumafa a alo ma fanau.

O le aso 30 o Aukuso, 2024 lea ua faatulagaina, e faagata ai le toe tufatufaina po o le pikiina o pepa taumafa mo le S-EBT.

Ae o le aso 28 o Tesema, 2024, ua fa’atulagaina e fa’amuta ai le aoga o pepa taumafa o le S-EBT.

O le fa’agasologa ua o’o iai le tufatufaina o pepa taumafa (S-EBT);

Aso Lua, Iuni 25, 2024: G, H, I, J, K

Aso Lulu, Iuni 26, 2024: L

Aso Tofi, Iuni 27, 2024: M

Aso Faraile, Iuni 28, 2024: N, O, P, Q, R

Aso Gafua, Iulai 01, 2024: S

Aso Lua, Iulai 02, 2024: T

Aso Lulu, Iulai 03, 2024: U, V, W, X, Y, Z

O taimi fa’atulagaina mo le pikiina o pepa taumafa a fanau, o le 8:00 i le taeao, se’ia o’o atu i le 4:00 i le aoauli.