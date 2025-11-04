Amata su’esu’ega a le SSIC i oloa tatalaina i tua e le Ofisa a Tiute ae le’i mae’a ona totogi atoa lafoga fa’ae’e

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, na amataina ai iloiloga a le Komiti Su’esu’e Filifilia a le Senate (SSIC), e tusa ai ma auala o lo’o faatinoina ai e le Ofisa o Tiute o latou tiute, i le mataituina o tuaoi ma le lafoga fa’ae’e i oloa o lo’o auina mai i totonu o le atunu’u. Ua mafua lenei iloiloga, ona o ni atugaluga sa tula’i mai, i le tatalaina i tua o ni taavale, o se vaalele ma nisi o oloa, e aunoa ma le totogi atoa o lafoga fa’ae’e, e tusa ai ma tulafono tau lafoga.

O le susuga ia Juliano Falaniko, lea o lo’o fa’auluulu iai le Ofisa o Tiute, sa faapea ona auai i lea iloiloga, i le taeao o le aso Faraile.

Ma sa talosagaina e le Afigoa i le Senatoa ia Togiola T.A. Tulafono, o ia foi o le Taitaifono a le SSIC, ia se faamalamalamaga, o fa’amaumauga e manaomia, mai i se vaalele la’u oloa, pe a taunu’u mai i le teritori. Na faamanino e Falaniko, a tu lau’ele’ele ia se va’alele la’u oloa, ona tapaina lea o se lisi (manifest) o oloa o lo’o auina mai, ma e tatau ona tutusa lelei le lisi lea, ma le lisi e alu atu ma le e ana le oloa, i taimi e latou te malaga atu ai, e aumai i tua a latou oloa po o afifi.

Sa faamamafa e Falaniko, e tatau ona tutusa lelei faamaumauga uma, mai lava i le igoa o le tagata, se’ia o’o i oloa. Afai ae iai sina ‘ese’esega, o le a taofi loa e le Ofisa o Tiute ia le uta, i le latou ofisa, se’ia fa’ao’o atu fa’amaumauga tonu ma le sa’o.

O lea tulaga, e apalai i oloa o lo’o aumai i vaalele ma va’a koneteina. Ae mo afifi o lo’o auala mai i le falemeli, e fai sina ‘ese le taulimaina. O afifi ma atigipusa o lo’o aveina atu i falemeli, e malaga faatasi ai ma nisi o le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, e momoli, ma tu’u ai i le falemeli, se’ia alu atu le tagata e ana le afifi, e piki mai. O le taimi lea, e su’esu’e ai e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute ia afifi ma atigipusa, ae e le’i tu’uina atu i le tagata e ana.

E tusa ai ma le molimau a Falaniko, o lo’o ua iai se kamupani o lo’o galulue fa’akonakarate ma le Ofisa o falemeli a le Malo Tele, e la’uina meli mai i le malaevaalele, e momoli i le falemeli.

Ae mo oloa ia o lo’o la’u mai e va’a koneteina, e le faatagaina ia kamupani, ona tatalaina a latou koneteina, se’ia vagana, ua iai seisi o le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute. Ma afai e iai ni fa’afitauli e tula’i mai, e pei o le mauaina o ni oloa fa’asaina, i totonu o le koneteina, ona toe tapunia lea o le koneteina, ae alo atu le Ofisa o Tiute ma le faatinoina o se su’esu’ega.

Sa ta’ua e Falaniko, e lua va’alele la’u oloa lea o lo’o faimalaga sa’o mai lava i Amerika, ae e leai ni faigamalaga mai i atunu’u Asia. Ae sa ia ta’ua foi, o oloa ia o lo’o aumai mai Saina, e masani lava ona sau mai i Niu Sila, Fiti ma Ausetalia. E le gata i lea, o le ofisa vaalele a le Hawaiian Airlines (lea ua suia i le Alaska Airlines), e la’uina mai afifi ma atigipusa, ae o le Pacific Air Cargo, e aumaia meli masani. Ae mo fa’amomoli mai Apia, e aumai e kamupani va’a lotoifale.

Sa faamanino e Falaniko le ‘ese’ese o lafoga fa’ae’e, mo oloa ‘ese’ese, e aofia ai sikareti, pia, ma nisi o oloa ma’oti ma taavale. I le mae’a ona fa’atumuina o le pepa, e lisi ai oloa uma (declaration form), ona ta’uina atu lea o le aofaiga o le lafoga fa’ae’e, e tatau ona totogi. Sa fa’aalia e Falaniko, i lalo o le tulafono, e le mafai ona tatalaina atu i tua ia oloa ma uta, se’ia vagana ua mae’a ona totogi atoatoa le lafoga fa’ae’e.

Ae peitai, e na’o le Teutupe, e iai le malosiaga, e faataga mai ai se vaitaimi e mafai ona tu’uina atu i pisinisi, po o tagata o le atunu’u, e ave ai a latou uta ma fa’amae’a ona totogi a latou lafoga fa’ae’e.

Sa fesiligia e le Afioga Togiola ia tulaga o fualaau faasaina, ia o lo’o aumai faanana i totonu o le teritori, lea e auala mai i le falemeli.

Sa faamalamalama e Falaniko, pe a maua ni vaega o fualaau faasaina, o lo’o iai tulafono e lima ta’ita’iina ai su’esu’ega e faia, ma a mae’a na su’esu’ega ona logo loa lea o le ofisa a leoleo, ma tu’uina atu uma fa’amaumauga, faamaoniga ma molimau mai i su’esu’ega sa faia, i le Ofisa o Leoleo.

Na ta’ua foi e Falaniko, a maua se uta e mo se tagata (personal use), ona o latou su’esu’eina lea, ona e le mafai ona tu’u atu i tua nei oloa, se’ia mae’a ona fa’amaumauina (declare).

Sa fesiligia e le Afioga ia Magalei Logovi’i Magalei, pe o ave ia koneteina i le faleteuoloa a le Ofisa o Tiute, po o ave sa’o i fanua o iai pisinisi. Sa saunoa Falaniko, o le tele o koneteina e ave i le fale teu oloa a le latou ofisa i Tafuna.

Ma sa ia ta’ua foi, o kamupani ua silia ma le tasi a latou sala mo oloa e le lisiina (undeclared), e faasala i le totogi o le 50% o le aofa’i atoa o le lafoga fa’ae’e mo ia oloa.

E le gata i lea, sa ia ta’ua foi nisi o pisinisi, e fa’aaoga ia siaki leaga ma o tulaga faapea, e sala ai se kamupani ma fa’asa ona toe taliaina ni siaki pepa mai ia latou, ae e na’o tupe pepa po o ‘cashier’s checks’ e mafai ona taliaina.

Sa fa’aleoina e le Afioga i le Senatoa ia Utu Sila Poasa, ia sona popolega e tusa ai ma le agava’a o le Ofisa o Tiute, e saili ma fa’amaonia ia pepa mo taavale ia o lo’o aumai i totonu o le atunu’u. Sa ia fesiligia pe mafai e le Ofisa o Tiute ona fa’amaonia le moni o nei faamaumauga, e taofia ai faiga pepelo ma le taufa’asese. Sa tali Falaniko, e le o iai i le latou ofisa, ia se auala e fa’amaonia ai lea tulaga.

Na saunoa le Afioga Utu, e mafua ona atugaluga ona o le tele o taavale mai Saina ua vaaia o aumai i totonu o le atunu’u, o nisi o taavale lea o lo’o taofi e le Ofisa o Tiute, ona o tulaga faaletonu i faamaumauga. Ma na ia faamamafaina le taua o le faamautuina, o le faatulafonoina o nei taavale, e faamautu ai le faamaoni o le faatinoga o le galuega i le aumaia o oloa i totonu o le atunu’u, ma le puipuiga o tagata faatau.

Sa faamanino e Falaniko i le iloiloga, le totogiina e pisinisi o le ‘scanning’ o uta ma oloa, e pei ona iai le tulafono i le taimi nei. Mo koneteina, e tatau i le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute ona su’esu’e ma fa’aaoga ‘scanners’ laiti, e pei ona fesiligia e le Afioga i le Senatoa ia Levu Sa Iosia Jr. Na saunoa foi le Afioga i le Senatoa, i le tele mai o fualaau faasaina, ua ulufale mai i totonu o le teritori. Ma ua mana’omia ai le fa’amautuina ma le faamalosia o puipuiga i tuaoi.

E le gata i lea, sa fa’amanino e le Ofisa o Tiute, le tatau ona iai o pepa fa’amaumau mo la’au malolosi, e faatagaina i totonu o le teritori. I tulaga faapea, e fa’atulagaina e lo latou ofisa, o tupe totogi e tusa ai ma le tulafono. Afai ae o ni la’au malolosi po o a’upega e faasa i totonu o le teritori, ona taofi lea e le Ofisa o Tiute mo sina taimi pu’upu’u (aso e lima), ona fa’ao’o atu lea i le ofisa a leoleo, mo a latou su’esu’ega ma faasalaga.

O Falaniko, sa filifilia e avea ma Taitai o le Ofisa o Tiute, ia Me o lenei tausaga, ma ua lata i le 30 tausaga o galue i le Ofisa o Tiute. Sa avea o ia ma sui Taitai talu mai le 2019.