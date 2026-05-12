Amata le misa i le fale’aiga a le McDonald’s ae fa’ai’u i Petesa

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aoauli o le aso 17 o Aperila, 2026, na iai ni leoleo i le fale’aiga a le mcDonald’s, ae o latou molimauina se faalavelave o tupu mai i le pakaga taavale.

E tusa ai ma se ripoti na o’o atu i le faamasinoga, na molimauina e leoleo ia le susuga ia Joel Malauulu, o lo’o i totonu o se taavale, ae o lo’o ‘e’e ma palauvale i ni tagata o lo’o fai sa latou taumafataga i le pakaga taavale.

Ma na o’o lava ina agai atu le sauniga a Joel, i leoleo a’o latou iai i totonu o se taavale a leoleo. Na ta’ua foi e leoleo ia le fai ma fa’aumu o le na molia, ae ua amata ona lolofi atu tagata i le fale’aiga.

Sa taumafai leoleo e faafilemu le mataupu. Ma na faafiu ona faatonuina e se tasi o leoleo, ia le na molia, e tu’u lona ‘e’e leotele ma le palauvale, ona o lo’o ia save’uina le filemu i nofoaga lautele. Peitai, sa ta’ua e leoleo, le atili ai ona faapisa le na molia, ma amata ona palauvale atu i leoleo.

Na i’u ina lu’i e le na molia, ia leoleo, ma o lea na vala’au ai loa leoleo mo le fesoasoani a nisi leoleo faaopoopo. A’o fa’atalitali pea leoleo na i le fale’aiga mo le taunu’u atu o nisi leoleo faaopoopo, ae savali atu le na molia i le taavale a leoleo, ma nisi alii se to’alua, ma amata ona lu’i leoleo.

E ui ina tauvala’au atu le na molia, i leoleo, e o mai i fafo ma le latou taavale, ae peitai, sa taumafai pea leoleo e faatumauina le filemu, ma le feosofi mai i fafo ma le taavale a leoleo.

Na o’o lava ina savali atu le na molia, i le taavale a leoleo, ma taumafai e tatala le faitoto’a o le taavale a leoleo, a’o iai leoleo i totonu.

Ina ua taunu’u isi leoleo faaopoopo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, na vave ona agai ‘ese le taavale a le na molia, ma amata ai loa le sailiga a leoleo.

Sa taumafai leoleo e tuliloa le taavale a le na molia, ae peitai, sa mafai ona lafi le na molia mai i leoleo.

O le aoauli o lea lava aso, na toe o’o atu ai seisi valaau i le ofisa a leoleo i Tafuna, e tusa ai ma ni onana o lo’o pisa i fafo o se fale ta lavalava i Petesa. Sa ta’ua e le tagata na valaau atu i le ofisa a leoleo, ia leotetele o fa’aumu ma palauvale a nisi i fafo o le fale ta lavalava, e pei o le faalavelave lava e tasi na tupu i luma o le McDonald’s.

O lea na agai atu ai ni leoleo i Petesa, ona o se talitonuga, o le alii lea na faapisa i McDonald, o lo’o tupu ai le faalavelave i Petesa.

Ina ua taunu’u leoleo i Petesa, sa ta’ua e leoleo ia le sosola ese o nisi e toatele, na aofia ai ma le na molia, ma na tuliloaina o ia e se leoleo ma ina ua maua o ia, sa ave faapagotaina loa o ia ma tu’u i totonu o le taavale a leoleo, ma aveina atu i le ofisa a leoleo i Tafuna.

Sa ta’ua e leoleo i la latou ripoti, e foliga mai se fa’asua’ava le na molia, i le taimi na ave faapagotaina ai o ia. Ma sa le mafai ona malamalama i ona aia fa’aletulafono, e pei ona sa faitauina atu ai ia te ia.

Na molia Joel Malaulu i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i Nofoaga Faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Tete’e i leoleo a’o taumafai e ave faapagota – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina Joel Malaulu, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.