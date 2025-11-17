Amata galuega mo le toe fa’aleleia atili o le Paka i Onesosopo

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le taeao o le aso Lulu, Novema 12, 2025, na tatala aloaia ai galuega i le Paka i Onesosopo, e ala i le faapa’iaina o le lau’ele’ele. O fuafuaga mo le paka, e aofia ai se malae ta’alo, o se fale ta’alo ma malae ta’alo mo fanau iti.

O le ulua’i taimi lenei ua toe suia ma fa’aleleia ai le Paka i Onesosopo talu ona tatalaina i le 1984.

I lana saunoaga, sa ta’ua ai e le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula e faapea, “O se tasi nei o poloketi, ua loa tausaga o taumafai, mai i nofoaiga ua mavae. Ma e le au’ese foi le lagolago a le tatou Faigamalo, i lenei vaitau, ina ua fa’aauau pea lona taua ma le manaomia, aua lenei itu i le Falelima i Sasa’e.”

“E le tau fa’ailoa foi, o le paka i Onesosopo, o se tasi lea o paka ua leva i le atunu’u, i le Falelima.”

Ma sa fa’aleo foi e le Kovana, ia le agaga fa’afetai “i sui mamalu uma o le malo ma i latou uma, o lo’o galulue ina ia tino mai” le aso e pei ona sa aofia potopoto ai ta’ita’i o le malo, ofisa ma matagaluega ‘ese’ese.

Sa ia fa’aleoina foi se faapitoa, i le Afioga i le Senatoa ia Ponausuia Luce Ponausuia faapea le Afioga i le Faipule ia Faimealelei Anthony Allen, mo lo la’ua o atu i le ofisa a le kovana, I le amataga o le tausaga. “Ou te talitonu, e le faigofie lenei mataupu, aemaise e le manatu fa’atasi uma, aiga po o tagatanu’u, i tulaga o mea fai faapenei.”

Ae le gata i lea, sa ia momoli foi le fa’afetai i aiga, mo lo latou agaga tu’ufaatasi ma le agaga o le fai mea lelei fa’atasi, e le gata mo afioaga ae faapea mo le Falelima i Sasa’e.

Sa fa’aalia foi e le Kovana ia le agaga fa’afetai, “i matagaluega uma lava aemaise le vaega a le Initeria, sa mafai ona tu’u mai lo latou tau’au, e ala i le fesoasoani tau tupe, e faatino ai lenei poloketi”.

O le kamupani a le Rainbow Construction, na manumalo i le tauofoga mo lenei poloketi, i se vaegatupe e $4.2 miliona.

“O le tatalo a le Faigamalo”, e pei ona saunoa iai le Afioga i le Kovana, “Ia aumaia pea e le Atua avanoa e faatino ai fuafuaga fa’ata’oto i lo tatou malo, mo le lelei ma le manuia lautele o le tatou atunu’u.”

O nisi o malo fa’aaloalogia na mafai ona auai i lea faamoemoe taua, na aofia ai le Afioga i le Sui Peresetene o le Senate, ia Magalei Logovi’i, o Matai o le afio’aga o Aua, o le Afioga i le Faipule ia Faimealelei Anthony Allen ma le Afioga i le Senatoa ia Ponausuia Luce Ponausuia, aemaise o susuga i Fa’afeagaiga mai i fata faitaulaga ‘ese’ese o le Falelima i Sasa’e.

O le malae ta’alo fou mo fanau iti, ua fausia i le Paka i Onesosopo, e aofia ai faase’e, suigi, ma le tele o nisi o ta’aloga fou. Ma o lea galuega o lo’o fa’atinoina e le MOS Ventures.