Amata e se alii talavou ia le faalavelave ae loka ai ma seisi alii

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 8 o Novema, 2025, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ona o se alii talavou o lo’o save’uina le filemu i le afioaga o Faleniu ae sa ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, e mae’a ifo su’esu’ega a leoleo, ua le molia na’o le alii talavou sa fa’atupu faalavelave, ae na molia ai ma seisi alii, e suafa ia Siamupigi Tanielu.

Sa ta’ua i faamaumauga a le faamasinoga, le ‘e’e ma le palauvale o le alii talavou i totonu o le nu’u, ma ia tau’aia le fale o se aiga, i ma’a, ae feosofi ifo iai nisi o tagata o le nu’u.

Ae o Tanielu, ua le gata i fafo lana sauaina o le alii talavou sa faapisa, ae na o’o i totonu o le fale o le aiga o le alii talavou lana sauniga ma fasi atu ai ma le tua’a o le alii talavou.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, o lo’o tutu nit agata i autafa o le alatele ma sa agai atu iai leoleo, ma va’aia le taofiofi mai o le alii talavou na faatupu vevesi, e se fafine.

Sa faapea ona ave faapagotaina e leoleo ia le alii talavou ma tu’u i totonu o le taavale a leoleo, mo le aveina atu i le ofisa a leoleo, e fa’aauau ai su’esu’ega.

Sa faatalanoaina e se tasi o sui malu o le malo ia le tina o le alii talavou ma na faamatala e le tina, le faia o se la malologa ma lona to’alua, ae o la faalogoina le ‘e’e ma le palauvale leotele o se tagata. Na ia savali mai i fafo i le mea o pisapisa o atu ai le tagata, ae ona vaaia lana tama (alii talavou na molia), o fufusu atu ma seisi alii.

Sa taumafai le tua’a o le alii talavou na molia, e toso ese mai lona atalii, ae na fa’aauau lava ona fasi atu o ia e Tanielu (le na molia), ma alu fa’asoloatoa ai ana tu’i i le alii talavou ma lona tama.

Na ta’ua foi e le tina o le alii talavou na molia, e faapea, na uma ona o la toso eseina le la tama, ae tamomo’e atu Taielu ma nisi alii se to’alua i totonu o le latou fale ma fa’aauau ona fasi lona alo (alii talavou na molia).

Sa faapea loa ona ave ai loa e leoleo ma Tanielu i le ofisa a leoleo mo le faia o sona su’esu’ega.

Ae na faamatalaina e se molimau, ia lona lagonaina o I tagata, o tau fai ‘e’e ma palauvale ma ina ua ia (molimau) o’o atu i le fale a sona tuaoi, sa ia va’aia se alii talavou na a’afia ma seisi alii talavou, o tauvalaau agai i totonu o le fale a le alii talavou na molia.

Sa ta’ua e le molimau ia lona savali atu i totonu o le fale, ma ave i fafo le alii o lo’o taofiofi mai i le ulufale atu i totonu o le fale, ma ia lokaina le faitotoa.

Ma na ia ta’ua foi ia lona le malamalama, pe aisea na taumafai ai le alii na a’afia, e tu’i o ia, ae e leai sana gaioiga na faia. Ma sa ta’ua ai foi e le molimau, le iai o ni tamaiti i totonu o le fale faatasi ma Tanielu, a’o le taimi lea o lo’o tau taofiofi Tanielu mai i lona sauaina o le alii talavou na molia.

Ma sa ta’ua e le molimau ia lona oso atu ma fusi mai le alii talavou na molia, ina ia puipuia ai o ia mai i osofaiga.

I le faamatalaga a seisi molimau (molimau #2), sa ia faamalamalamaina ai lona va’aia o lona tina, o pasi ifo o le latou fale ma ia fesiligia lona tina, po o ia su’eina seisi, ae tali lona tina e leai. Sa ta’ua e le molimau lona lua, lona lagona o se tagata, o ‘e’e ma palauvale, ona ia savali atu loa lea agai i le alatele ma ia va’aia le alii talavou na molia, o tamo’e atu ma ni ma’a. Ma o le mea lea na o la (molimau #2) tamomo’e atu ai ma sona tausoga, i le alii talavou na molia, ma taumafai e taufa’afilemu.

Ae o le taimi lea, ua savali atu ai ia Tanielu ma fesili i le alii talavou na molia, po o ia lea sa ‘e’e ma palauvale, ma tu’i e Tanielu ia le alii talavou.

O le taimi lea, na pasi ifo ai se taavale ma afe i tua ma le auala, ae feosofi atu ni alii se to’alua ma fa’aauau le fusuaga. Sa ta’ua e le molimau lona taumafai e vaovao le misa, ae ua le mafai.

Sa faamatalaina foi e se tamaitai na ia molimauina foi le faalavelave, ia lona lagonaina o se tagata o ‘e’e ma palauvale ma ia va’aia ia le alii talavou na molia, o tamo’e atu agai i le alatele ma ni ma’a, ae mulimuli atu ai lona tama. Ina ua taunu’u le molimau lea i le alatele, sa ia va’aia Tanielu, o lo’o e’e ma tatu’i le alii talavou. Sa taumafai le tamaitai e faatonu ia Tanielu, e aua le faapisa le mataupu ma tu’u ia le alii talavou na molia.

Ae peitai, sa fa’ateteleina ia le vevesi, ina ua taunu’u ia alii e to’alua, na o atu i le taavale ma fesoasoani i le sauaina o le alii talavou na molia.

Sa ta’ua i fa’amaumauga a le malo, ia le fa’asuaava o le alii talavou na molia ma le le mafai ona fa’ato’ato’a, e o’o lava i le taimi na ave ai i le ofisa a leoleo.

Na tete’e uma ia le alii talavou na molia faapea ia Tanielu, e fai ni a latou faamatalaga e tusa ai ma le faalavelave na tupu.

O moliaga na faia e faasaga ia Siamupini Tanielu, na aofia ai ia:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000.00; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300.00; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 ia se vaegatupe na faatulaga e le faamasinoga, e mafai ona tatalaina ai i tua ia Tanielu, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.