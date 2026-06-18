$133 miliona le maualuga o le paketi fuafuaina a le malo mo le Tausaga Tupe 2027

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Na aofia i se tusi fa’amanatu mai i le Ofisa o Paketi ma Polokalama Fuafuaina, a le malo, sa fa’ao’oina atu i ofisa ma matagaluega uma, mo a latou paketi, i le aso 2 o Iuni, 2026, ia le pasiaina e le Kovana o le maualuga o le Tupe Lautele mo le tausaga tupe 2027, i le $13 miliona – o se pa’u pe a ma le 5% mai i le paketi o le tausaga tupe o le 2026, lea na i le $140.7 miliona.

O lea tusi faamanatu, sa faapea ona sainia e le Faatonu o le OPPBD, le faletua ia Taua Niualama E. Taifane, ma sa fautuaina ai ia ofisa ma matagaluega taitasi, ina ia saunia talosaga, i totonu o le aofaiga e pei ona pasia mai e le Kovana ma ia leai ni talosaga sili atu po o le fa’aopoopoina o ni aitema e leai ni vaegatupe, i totonu o tusi o le paketi.

Ma ua fa’aaalia mai foi, ia le vave logoina atu o le latou ofisa, pe afai o iai se ofisa po o se matagaluega, o le a sili atu nai lo le vaegatupe ua pasia mai e le kovana. Ma o le a faapea ona toe iloiloina lea tulaga i le va o le OPPBD ma le kovana.

Sa faapea ona tu’uina atu faatasi le tusi faamanatu ma le faatulagaga o ofisa ma matagaluega taitasi ma le maualuga o la latou paketi, mai i le teugatupe lotoifale.

I le iloiloina o lea lisi o faatulagaga mo paketi a ofisa ma matagaluega taitasi, ua va’aia ai le siitia o paketi a ofisa e lua, mai i le latou paketi na iai i le tausaga tupe ua tuanai. O ia ofisa, o le Ofisa o Tupe (20% faaopoopo) ma le Arts Council (12% faaopoopo). E ono matagaluega o lo’o tumau le maualuga o a latou paketi, mai i le tausaga ua tuanai, ae o isi ofisa ma matagaluega, ua maitauina le pa’u o le aofaiga o a lat ou paketi.

O ofisa ma matagaluega ua faitiitia a latou paketi, o lo’o aofia le ofisa a le Voc. Rehab- 33%, Matagaluega o Fefaatauaiga - 32%, TAOA- 31%, Administrative Services- 30%, DHS- 23%, Worker’s Comp ma le Ofisa o Feso’ota’iga Lautele - 21%, Criminal Justice- 17%, Faamasino Tagata Faigaluega a le Malo - 14%, Ofisa Suetusi a le Teritori, DHR, Medicaid - 11%, Ofisa o Aoga ma le malo Lotoifale – 10%.

O isi ofisa ua pa’u a latou paketi: DYWA- 2%, Ofisa o Faatoaga ma le Matagaluega o lo’o aofia ai le Ofisa a le Loia Sili ma le Ofisa o Femalagaiga - 3%; Ofisa a le Kovana, Ofisa o Faatauga a le malo, ocurement, ma le vaega o lo’o mata’ituina ia Falepuipui - 4%; Ofisa o uafu ma malae vaalele – 5%; Ofisa o Sikolasipi – 6%, faatasi ma le Ofisa o Palota, Ofisa o Loia mo le Lautele, DMWR faapea le vaega Sailiili ma Laveai – 7%; Ofisa o Paka ma Malaetaalo ma le Matagaluega o Galuega Lautele 0 8% ma le Ofisa o le Soifua Maloloina 0 9%.

Ua faatonuina foi e le Ofisa o Paketi, ia matagaluega taitasi, ina ia o latou manatua, i le tu’ufa’atasiga o a latou paketi, i le vaega o ‘assumptions’, ia le le toe aofia ai o galuega e o’o mai ia Iuni 1, 2026, e le’i tofiaina ai nisi.

O le a faape foi ona leai ni suiga i totogi po o siitaga o totogi, i totonu o a latou paketi. E limiti ia talosaga mo faigamalaga, i taiala a le malo feterale.

Ma ua faapea foi ona talosagaina ia le fa’ao’oina atu o fuafuaga a ofisa ma matagaluega, mo leisi lima tausaga, i taimi e faataunuuina ai se fonotaga mo feutagaiga, i le ofisa o le Kovana.

O le aso 20 o Iulai, 2026, lea ua fuafua e saunoa ai le Kovana i luma o le Fono Faitulafono, o le a faapea ona fofolaina ai le paketi a le faigamalo, e pei ona fa’alauiloa mai e le OPPBD.