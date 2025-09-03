Ofoina atu le agaga fa’amalo ma le fa’agae’etia a Amata i le Ekalesia Samoa ina ua ausia lo latou 55 tausaga i Fort Myers;

LAUMUA I UASIGITONE -

Lau susuga i le Taitai o le sauniga

Le mamalu o le Tapuaiga

Ou Paia Faale-Talalelei

Ou Mamalu Faale-Malō

Ou Sā ma Faigā Faale-Aganuu. E afua mai ou Ao, e pau mai i sē aupito itiiti. Le Paia atoa uma ua tatou tapua’i faatasi i le Maota o le Galuega i nei Henderson, Fort Myer.

Ou te faatulou atu, ofo alofa atu, ma faafeiloa’i atu i le suafa manumalo o lo tatou Alii Faaola.

Ia te ia pea le Viiga, Faaneeneega ma le Mana, e o’o lava i le faavavau!

E le faaitiitia le agaga faafetai ia te outou uma lava.

Malo le folau, malo le fai o le faiva, faafetai le onosa’i ma le faatoatoa, faafetai tatalo, malo alofa.

Ua 55 tausga o lenei Faapotopotoga, 55 tausaga o le alofa le faatuaoia, le alofa tausi ma le alofa saili o le Atua i ona tagata.

O se tasi o uiga taualoa ua iloga ai nai o tatou tagata o le soifua tautua. Poo fea lava le tuluiga o loo aumau ma pāpā a’ao ai e iloga lava le Samoa. 55, e le o se numera laititi

Ou te manatua se tasi o alo o le atunuu na lauiloa i le lakapī faa- Amerika, le susuga ia Junior Seau, ua mapu atu i aao o le Faaola, o le 55 le numera sa ia laei.

E tau foi i lo’u manatu le tusi a Isaia i lona mataupu e 55, o loo faaulutalaina “Ua valaauina tagata uma lava, latou te manuia i le Mesia”.

E maoa’e le poto o le Mataisau Foafoa, na ia faia le tagata i lona faatusa, avea ma palealii e faia lona finagalo i soo se ala ua valaauina ai.

O loo tatou fai tapuaiga faatasi ma nisi o Toa o Samoa, o loo tau mo le filemu o le lalolagi.

E mafai ona ou faapea atu i lenei faapotopotoga “O outou o Toa o le Talalelei”.

Ua outou tau ina ia maua e le lalolagi le filemu o le Atua.

Ou te patipatia le ofoina atu o outou tagata mo le Atua e tumau ai le nofo lelei ma tagata uma lava.

Ua outou faaauau le galuega alofa na faavae ma fatufatu mai e nisi o le au faatuatua.

Tatou te manatua ai foi le sao tāua a i latou ua folau loa.

Ia tatou saili pea i le Atua. O lona filemu, o le manuia lea e faavavau. E tele nauā le alofa o le Atua ma ana faamanuiaga mo i latou e faatuatua ia te ia.

E ofo tele ai ma faafetai.

Manuia lau susuga i le Ta’ita’i

Manuia le lenei sauiniga mamalu

Ola foi le auauna faatauvaa i le alofa o le Atua

Ona o Iesu, Amene