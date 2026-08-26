Valaau e se tina i Tutuila ia leoleo Manu’a

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 10 o Aukuso, 2026, na agai atu ai leoleo i Ta’u, Manu’a, e su’esu’e se mataupu, na ripotia atu e se tina na valaau atu mai i Tutuila, ma ripotia ia le sauaina o lana tama teine, e lana uo tama, ma fa’afefe i le oti, faapea ma le alu atu o le na molia, ma se aga’ese i lona aiga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa o’o atu le vala’au i le ofisa a leoleo, i le 6:59 i le afiafi, mai i se tina i Pago Pago, e ripotia ai le sauaina o lana tama teine ma le fa’afefeina o le latou aiga, i Ta’u, Manu’a, e Sosaiete Fasavalu.

Na fa’ailoa atu e le tina, i leoleo, e to’alua isi tagata o le aiga, o lo’o nonofo i le fanua, ua manunu’a i le latou misa ma Fasavalu.

I le fesoasoani a Leoleo o le Gataifale, sa faapea ona agai atu ma leoleo e ala i le fa’aaogaina o se va’a a Leoleo o le Gataifale, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave.

E taunu’u atu leoleo, ae fa’ailoa iai e tagata o le aiga, ua o ‘ese ia Fasavalu m a se tasi o le aiga, ae e latou te le iloa, po o fea ua o iai.

Sa faamatalaina e tagata o le aiga, i leoleo, ia le faalavelave na tupu. Ma e tusa ai ma le ripoti, sa ta’ua ai le o, o nisi o le aiga, i le faleoloa, i lea afiafi. Ae e toe fo’i atu i le fale, o lo’o tagi mai le tamaitai na a’afia.

Ina ua fesiligia le tamaitai na a’afia, e lona aiga, po o le a le mea sa tupu, sa tali mai le tamaitai na a’afia, na u’una’i o ia e Sosaiete (le na molia), i se la tauga’upu, ma fai atu, o le a alu e aumai se aga’ese, e fasioti ai o ia (tamaitai na a’afia).

Na fa’ateteleina le mataupu, ina ua toe fo’i mai ia le na molia, ma se aga’ese, ma savali sa’o atu lea i le nofoaga na iai tagata o le aiga.

Ona o le popole o le aiga, sa oso atu ai se tasi o le aiga, ma tu’i le gutu a Sosaiete (le na molia), ma pa’u ai i lalo ia le na molia, ae na mau lava lana u’u i le aga’ese.

Ona feosofi atu ai lea nit agata se to’alua, o le aiga, e taumafai, e se’i ese le aga’ese mai ia Sosaiete (le na molia). Ae peitai, sa mafai ona toe tu mai i luga Sosaiete (le na molia), ma amata ona sasau le aga’ese, ma o iina na manunu’a ai tagata e to’alua o le aiga.

Ma valaau ai loa e le aiga, ia leoleo.

Sa aveina e leoleo, ia tagata o le aiga, i le falema’i Ta’u, mo le togafitia o latou manu’a. A’o latou taumafai foi, e saili ia Sosaiete (le na molia).

O se taimi mulimuli ane, na maua atu ai e leoleo, ia le na molia, i le fale a le latou aufaigaluega, i Ta’u ma lokaina mai ai o ia, ma aveina atu i le ofisa a leoleo, i Ta’u, mo le su’esu’eina.

Ina ua taunuu leoleo ma le na molia, i le ofisa a leoleo, sa maitauina e leoleo, ia le malosi o le manogi ‘ava malosi.

I le faamatalaga a le tamaitai na a’afia, sa fai se inuga ‘ava malosi, a le na molia, i fafo o le latou fale, i lea afiafi ae peitai, sa suia le tulaga na iai le inuga, ina ua o le to’atele o le aiga, i le faleoloa.

O iina na tupu ai se tauga’upu, i le va o le na molia ma le tamaitai na a’afia, ona ua le fiafia ia Sosaiete (le na molia), ma fu a, i talanoaga a le tamaitai ma se tasi o tama o lona lava aiga.

Na fa’ateteleina le tauga’upu a le na molia ma le na a’afia, ma i’u ai lava ina una’i i lalo, e le na molia, ia le tamaitai na a’afia.

Ma sa fa’ailoa atu foi e le na a’afia, i leoleo, ia le u’uina e Sosaiete (le na molia), o se aga’ese, i ona luga ma lafo atu ni faamatalaga taufa’amata’u. Ma e foliga mai, e le o se taimi muamua lea ua faia ai e le na molia, ia nei tulaga.

O le aso na soso’o ai, sa aveina atu ai e leoleo, ia nisi sa a’afia i lenei faalavelave, i le ofisa a leoleo i Ta’u, mo le fa’amaumauina o faamatalaga ma molimau.

Sa fautuaina e leoleo, ia le tasi o le aiga, lea na tu’iina muamua ia Sosaiete (le na molia), e tusa ai ma ona aia tatau faaletulafono.

Ina ua faatalanoaina e leoleo ia Sosaiete (le na molia), sa ia ta’ua ia le pulea o ia, e lona ita ma na ia tago i le aga’ese, ona ua iai sona talitonuga, o le a taui ma sui atu aiga, o le tamaitai na a’afia, ona o le faalavelave na tupu, i lo la va.

E tusa ai ma ripoti a leoleo, o Sosaiete ma le tamaitai na a’afia, sa amata mai le la faigauo, ia Mati o le tausaga nei. E ui ina o la nonofo i le fanua e tasi, ae ‘ese’ese fale e faamautu ai le tagata.

O moliaga na faia faasaga ia Sosaiete Fasavalu, na aofia ai:

Faitauga 1 & 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – O se vaega ‘O’, i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5000, po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai, a’o faagaosolo lona faamasinoga.

The defendant was held without bail.