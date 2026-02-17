Tu’umalo le Ta’ita’i Aoao o le Ekalesia Asofitu Samoa Tutoatasi

Mangere Bridge - NIU SILA

“Aue, ua maliliu toa, ua maumau ai au’upega o le taua. Mauga o Kilepoa e, aua ne’i i ai se sau, aua ne’i iai se ua ia te outou, aua na lafoa’iina ai talita a le toa, peiseai na le fa’au’uina o ia i le u’u.”

O le itula 11:58pm i le po o le Aso Lua 2026, na maua mai ai le feau faavauvau, ua tuua le malo e le sa avea ma Taitai Aoao o le Ekalesia Asofitu Samoa Tutoatasi i le lalolagi, ina ua valaau lona Matai e tofa filemu, talu ona ofoina o la soifua ma le tina o le galuega, ia Deanna Papu mo le 42 tausaga ma masina e tolu, mai le aso 10 Novema 1983 - 17 Fepuari 2026.

Na faailoa mai e le faletua ia Elizabeth Papu Opetaia, o le itula e 1:32am (tusa o le 10:32pm Brisbane), po lenei o le Aso Lua 17 Fepuari 2026, taimi a Niu Sila, na tofa filemu ai lana auauna, o le sa avea ma Taitai Aoao o le Ekalesia SISDAC (Samoan Independent Seventh Day Adventist Church) ia Alaimoana Pastor Willie Papu, i lona maota lava sa uluai taunuu ma alala ai i Mangere Bridge Niu Sila. E tuua le malo o lana auauna, ua 86 tausaga ma aso e 17 o lona soifua. O le lua vaiaso talu ai 6 Fepuari, sa atoa tonu ai le 86 tausaga o lona soifua, ae o le Uluai Aso (Sunday) 8 Fepuari, sa auai ai i le faailogaina aloaia o lona aso soifua, sa taitaia lea e le Taitai Aoao o le Ekalesia, na malaga atu ai foi Taitai Mtg mai itu eseese e molimauina lona aso soifua ua aulia manuia.

E tele lu'itau o le galuega sa feagai ma lenei toa filifilia a le Atua, talu ona valaauina ia ma lona Aiga. Tele fo'i fili ma 'au a le pogisa sa faaleaga ma taumafai e faaumatia lona soifua, ae sa puipuia o ia e 'au malolosi a le lagi. O se taimi o le a talatala atoa ai lona soifua auauna peitai, e ui lava ina gasegase o ia, ae sa finau pea ma, o le Sapati 7 o Fepuari 2026, o lana toe lauga lea sa tu ai mo le Upu a le Atua, i le Laumua Aoao o le Ekalesia i Niu Sila, ao i ai faatasi ma Taitai Mtg sa susu atu e faailogaina le 86 tausaga o lona soifua ua ia aulia manuia.

Peitai, e tuua le malo e lana auauna, ae o loo i Samoa le Taitai Aoao o le Ekalesia, le susuga ia Papalii Pastor Iafeta Masipa'u ma le faletua, ma le susuga i le Teu Oloa Aoao o le galuega ia Pastor Lagolago Levae ma le faletua, ona o tiute o le galuega sa malaga ai. Sa mafuta susuga i Taitai Matagaluega ma nisi o le aufaigaluega a Niu Sila i Matu, i le vaveao analeila mo le sauniga lotu puupuu, e faamafanafana ai i le tina o le galuega ia Deanna Papu, le susuga i le faafeagaiga ia Pr. Willie Jr. Papu ma le faletua, tainane alo ma fanau o lana auauna, ua faamanavaina e le Atua ona tiute sa tau ai, seia mapu ma malolo i lona gasegase sa faataotolia ai.

O le Taitai o le Fale 3 a Niu Sila i Matu ia Pr. Su'a Palasi Su'a sa taitaia le sauniga lotu, faatasi ai ma susuga i Taitai Mtg ia Pr. Levaa N. Ti'otala, Pr. Meki Fesola'i, susuga i le Taitai Autalavou Aoao ia Pr. Foa Fanolua, faafeagaiga ia Pr. Suemalo Tonuga ma nisi o le aufaigaluega faifeau, sa mafai ona susu atu ina ua maua tala, ua valaau lo tatou Matai i lana auauna. O le susuga i le Toeaina ia Taala Nimo Taala, o ia sa fai ma fofoga o le tina malolo manumalo ia Deanna Papu ma le nofo a alo, ina ua maea ia le sauniga lotu puupuu a le aufaigaluega.

Na sosoo ma le saunoaga faamaise a lana auauna Taitai Aoao ia Papalii Pastor Iafeta Masipa'u, tuusa'o mai i Samoa i le tina faavauvau ma le nofo a alo, a o le'i taunuu le taavale a le Falema'i e ave ai lana auauna e faatali le aso tonu o le a faataunuuina ai ona toe sauniga mulimuli, pe a faaolatia manuia i laufanua o Niu Sila le lato i le tai ma le 'ea o le susuga i le Taitai Aoao ma le Tễu Oloa Aoao o le Ekalesia, ma toe logo puialii ai le Ekalesia ma Aiga, mo le polokalame o toe sauniga faaiu o le auauna filifilia a le Atua, ua tofa filemu e faatali le aso e fagua ai o ia e lona Matai, sa tau ai mo le tele o tausaga o lo la soifua auauna ma le tina faapea le aiga.

O le a toe faailoa atu le aso o toe sauniga o lana auauna i se taimi oi luma. Ae tau lava ina faamaise le Agaga o le Atua isi o tatou tina malolo manumalo ia Deanna Papu, le susuga i le faafeagaiga ia Pr. Willie Junior ma le faletua, aemaise o alo ma fanau a și o tatou Taitai ua tatala e le oti le mafutaga, talu ona valaau le Atua e tuua o la aiga i Amerika ae malaga ane i Niu Sila, mo le valaau faa Maketonia, a nai lauao sinasina ma latou o e sa finau, ma soloia o latou suafa, ma aveese e le Ekalesia Aso Fitu o le Toe Afio Mai i Niu Sila, ona o le naunau mo se Ekalesia faasamoa, aua tuaa sinasina; faapea uso ma tuafafine e le malamalama i le gagana a papalagi.

O lo latou sailimalo lea, na afua ai ona matala ia sega finagalo o Taitai o le Ekalesia Asofitu o le Toe Afio Mai, ma mafai ai loa ona tatala Ekalesia faa Samoa, Fiti, Tonga, Cook Island e oo lava ia Maori o tagata o le eleele, e faia a latou sauniga ia latou lava gagana i le aso, ona sa le mafafai papalagi sa taitaia le Ekalesia i na tausaga ua alu. Ua tofafa i malae nisi o toa o le galuega sa asaina le gasu o le taeao, ae toe o lana auauna ma le tama malolo manumalo ia Polataivao Pr. Vaalele Te'o o loo soifua mai pea i le aso.

Ia faamaise atu le Atua i lau susuga i le Taitai Aoao Papalii Pr. Iafeta Masipa'u ma le faletua, tainane lau soatau le susuga i le Teu Oloa ma le faletua, susuga i Supavaisa, susuga i Taitai Mtg e fia o la tatou galuega aoao ma outou faletua.

Ua malolo lana auauna, a ua tuuina atu i lau susuga Pr. Papalii ma le faletua ma lau soatau la tatou galuega aoao. Faamaise le Agaga o le Atua i lau susuga i le tama malolo manumalo, tainane le susu o le aufaigaluega paia ma le nofo a tofi o la tatou Ekalesia Aoao, ona o le tala faavauvau i le valaau paia a lo tatou Atua, i lana auauna sa tatou militino ma galulue faatasi, i le atinaeina o lana Ekalesia sa amata mai i le leai o se mea, ae o le Atua ua na faaeaina ma ia fo'i atu ai pea ia te ia; o lona viiga e faavavau faavavau lava, Amene.

Faamaise atu foi le Agaga o le Atua i lau susuga i le faifeau malolo manumalo Pr. Satomai Siofele ma le faletua mă le nofo a alo, le tina ia Lealali Vaai Lockhart ma le nofoa alo. Lau susuga i le Supavaisa Tuisafua Pr. Enele ma le faletua, lau susuga Pr. Jonathan Siofele ma le faletua, tainane o aiga ma uo pele o lana auauna i Amerika ma soo se atunuu, ona o le valaau a le Atua i a outou taulaga tagata, sa ofoina mo le Atua ma lana Ekalesia paia. Faamalo tatalo i la tatou galuega aoao, faafetai le tapuai i aiga ma uo, a o alofaiva i laua mo lana galuega ua i'u ai le soifua o lo tatou uso a auauna i Niu Sila.

O la Paulo fai mai; "Ua ou tau le taua lelei, ua iu ia te a'u le tausinioga, ua ou taofi i le upu o le faatuatua. O lenei, ua teuina mo a'u le pale o le amiotonu, e foaiina mai ia te a'u i lea lava aso e le Alii le faamasino amiotonu; e le gata fo'i ia te a'u, a o i latou uma o e fiafia i lona faaali mai.