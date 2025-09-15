Tulimata’i e komiti o tupe a le Maota Fono ia fuainumera e le paleni

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le taeao o le aso Lulu, Setema 10, 2025, sa faataunu’uina ai iloiloga a maota e lua, i le tala o le tupe a le malo, mo le Tausaga Tupe o le 2026. O le susuga i Tausitupe a le malo, ia Donald Kruse ma le Faatonusili o le Ofisa o Paketi, ia Tauaisafune Taifane, sa faapea ona molimau i lea iloiloga.

Sa fa’ai’uina lea iloiloga, i le talosagaina e sui faitulafono ia le toe fa’aauauina o le mataupu i le aso e soso’o ai, ona o le fa’asa’oina o le tele o ripoti faapea ma ni ripoti fou, o lo’o latou mana’omia aua a latou su’esu’ega.

O ia ripoti na toe talosagaina, e le fono faitulafono, sa aofia ai ripoti i initeresi o tupe maua a le faletupe a Zion, o le aofaiga o tupe sa aoaina ia Aukuso ma le fa’asa’oga o faamaumauga mo tupe fa’aagaga (Enterprise Funds).

I le iloiloga, i le aso Lulu, sa faapea ona fesiligia ai e sui faitulafono ia ripoti a le Ofisa o le Paketi ma le Ofisa o Tupe, ia fuainumera e foliga mai e le o atoatoa, po o lo’o misi – ma fa’aleoina ai e sui faitulafono ia lo latou le talitonuina o ripoti i tupe totoe ma tupe aoina.

O le aso na soso’o ai, aso Tofi, Setema 11, ina ua toe tauaofia le iloiloga a sui faitulafono ma taitai o le malo, sa fa’aalia ai le le atoatoa o ripoti na fa’ao’oina atu. Ae peitai, sa faia se faaiuga, ina ia toe tolopoina ia le iloiloga mo le paketi lautele, ae se’i fa’agasolo iloiloga ua mae’a ona fa’atulagaina.

O le iloiloga muamua i le aso sa fa’atulagaina ai le Ofisa o le Paketi ma le Ofisa o Tupe.

ILOILOGA IA SETEMA 10

Sa amataina le iloiloga, i le tapaina e le Afioga i le Faipule ia Fagaima Larry sanitoa, ia se ripoti mai i tulaga o lo’o totogia e le malo, ma sa ta’ua e le Afioga Fagaima, o lea talosaga, na fa’ao’oina atu i le aso Gafua, lea na tali mai ai le Tausitupe ia Donald Kruse, e le o maua lea ripoti i le taimi o le iloiloga.

Ona fesiligia lea e le Faipule ia se aso o fuafua le malo, e toe totogia ai le tupe o lo’o nofo aitalafu i le Teugatupe o Ritaea a Tagata Faigaluega o le malo, lea ua taumateina, ua lata i le $15 miliona. Sa tau ataata mai i le tali a Kruse, o lo’o tilotilo le malo i le fa’aaogaina o tupe aoina, ma sa ta’ua e Kruse le sologa lelei o le aoina o tupe a le malo, e ala i a’oa’oga o le aufaigaluega faapea ma le siitia o tulaga o komipiuta, lea la ua tele ina fa’aaogaina ai tekonolosi, e aoina ai tupe a le malo, ae le o le tautulituli vae.

Ae sa saunoa Fagaima, e foliga mai e le o iai se fuafuaga fa’ata’atia i le taimi nei, e toe totogi ai le tupe a le Ritaea, ae ua atoa le 8 masina talu ona nofo malamalama le malo, i lea faafitauli.

Ona toe fesiligia lea e Fagaima, o le Initeresi o Tupe Maua, lea o lo’o ta’ua i le vaega o le Aotelega o le Paketi, i lalo o Tupe Aoina Fuafuaina. Lea sa saunoa ai Fagaima, o le $7.2 miliona lea o lo’o ta’ua i totonu o le ripoti mo le tausaga tupe 2026, ae e $2.1 miliona sa i totonu o le ripoti o le tausaga tupe 2025.

Na fia malamalama Fagaima, po o fea e sau ai le $5 miliona faaopoopo.

Sa ta’ua e le Tausitupe ia lona le malamalama po o fea o sau ai ripoti a Fagaima – ma na ia ta’ua foi e faapea, e le’i saunia e lona ofisa ia ripoti. Ae sa toe ta’ua foi e Kruse, atonu o le initeresi o tupe maua, lea o lo’o ta’ua e le Afioga i le Faipule, e sau mai i vaegatupe a le ARPA, lea o lo’o teuina nei i totonu o le Faletupe a Siona.

Na saunoa foi Fagaima, i tupe sa toina mai i vaegatupe a le ARPA, ma e le sa’o i lana tagai, ia fuainumera o le initeresi. Ae peitai, sa finau mai Kruse, e na’o le 25% ua mae’a ona fa’aaogaina mai i vaegatupe a le ARPA, ae o lo’o totoe le 75%, ma o lo’o mautu pea ia initeresi o tupe maua sa taumateina.

Ona se’e atu lea o fesili a le afioga Fagaima, i tupe totoe mai, lea o sa aofia i ripoti a le malo, lea sa fa’aalia ai e le afioga i le faipule, ia lona masalosalo ia le aofaiga ua ripotia. Sa tali mai Kruse, e o’o mai ia Iulai 2025, o le aofaiga o le $3.5 miliona lea o lo’o ripotia, ae o lo’o iai se ‘overall shortfall’ ma sa ia ta’ua ai foi tupe faasaoina, ona o gaioiga sa faatino e fa’aitiiti ai tupe fa’aalu.

Sa toe fesiligia e le afioga i le Peresetene o le Senate, le tofa ia Tuaolo M. Fruean, ia sana fuafuaga e tusa ai ma le tupe o lo’o nofo aitalafu ai le malo, i le Teugatupe Ritaea a tagata faigaluega o le malo. Na tau si’isi’i le siufofoga o le afioga i le Peresetene, ma lana saunoaga, e tatau ona fa’aaoga ia le interest lea o lo’o i le Faletupe a Siona, e totogi ai le aitalafu lea.

Na tali mai Kruse e faapea, e iai le aia a le ARPA i le tupe ma le initeresi. Ae na toe faauilavea atu le afioga i le Peresetene ma ia faapea atu, o le initeresi o le tupe lea a le malo, ae le o le ARPA.

I le iloiloga o le aso na soso’o ai, o le aso Tofi, Setema 11, sa le’i aga’i tele ia tulituliga a le fono faitulafono i ripoti na o latou faatonuina le malo, e ao ona fa’ao’oina atu. Ae na fesiligia e Tuaolo ia Kruse, e tusa ai ma tupe ua aoina mai i le initeresti i le faletupe a Siona. Lea sa tali mai ai Kruse, e $14 miliona. Sa toe fesili Tuaolo po o le a le fuafuaga a le malo, i lea tupe. Sa tali Kruse, o le faaiuga, e sau mai i le Kovana.

Sa saunoa Tuaolo, ana o latou su’esu’eina ia Kruse, semanu e le iloa e le fono ia lea tulaga, ma sa fesiligia ai e Tuaolo ia le mamalu na aofia, pe le o le taimi sa’o lenei ua tatau ona totogi ai tupe sa nonoina e le malo, mai i le Teugatupe a le Ritaea. Sa saunoa Kruse, e na’o le kovana e mafai ona maua mai ai le tali. Ae sa saunoa Tuaolo, e na o le pau lava le tulaga e popole iai, o le puipuiga o tagata.

O se tasi o fa’aletonu sa fa’aleoina e le Afioga i le Senatoa ia Magalei Logovi’i, o le faitauga po o le faaopoopoga, o tupe aoina ma paketi o tupe fa’aalu taumateina. Ua talitonu Magalei, ua tu’uina uma e le ofisa o le malo, ia tupe i lalo o le faaulutala “Operations”, lea ua aofia ai ma tupe fa’aagaga. Ma sa fautuaina e Magalei ia Kruse, e tatau ona to’ese mai le $114 miliona, mai i tupe aoina taumateina, aua ua mae’a ona fa’agaga ia tupe.

Na saunoa foi le Afioga i le Senatoa Togiola Tulafono, o le auala o lo’o ripoti atu ai tupe aoina, i le fono, e le o paleni ia fuainumera. Ma sa ia ta’ua foi e faapea, o tupe fa’aagaga ia o lo’o aofia i totonu o le ripoti, o se vaega o tupe mo le fa’agaioiga o le malo.

Ma sa faapea ona talosagaina e Togiola ia ni ripoti ‘ese’ese, e ao ona fa’ao’oina atu e le Tausitupe, ina ia nofo malamalama ai sui faitulafono i tulaga o le paketi. Sa tali Kruse, e leai se tulaga faaletonu i lea fanoga, ae o le a latou faatalitali i le taunu’u atu o se tusi mai i le maota fono. Lea na toe fesili mai ai Togiola, po o finagalo Kruse, afai ae aloaia se talosaga, o lona uiga, ua ta’ua o le ‘subpoena’.

Sa toe saunoa Kruse, o lo’o ia tali mai e tusa ai ma le te’enaina o le paketi, ae ua lamalama fa’ai’u le iloiloga. Sa fa’asa’oina atu e sui faitulafono, ia Kruse, e le i te’ena ia le paketi a le malo, ae ua na ona tapunia o le iloiloga i le aso Lulu, ae tu’uina atu le avanoa e mafai ai ona tu’umuli atu sui o le malo, ina ia mafai ona tapena mai ia ripoti o lo’o manaomia, mo le iloiloga i le aso e soso’o ai.