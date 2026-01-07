Tula’i Solomon Siaumau e tali ona moliaga i luma o le Fa’amasinoga Fa’aleitumalo

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso ananafi, sa tula’i ai i luma o le Faamasinoga Fa’aleitumalo ia Solomon Siaumau Siaumau II, e tali i ona moliaga, i se fa’alavelave na tupu i Vaitogi ia Tesema 28, 2025. Ma ua toe lokaina o ia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai o ia a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

O le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, na agai atu ai leoleo ma se fa’atonuga fa’alemalo mo le lokaina mai o Solomon. Sa lokaina mai e leoleo ia Solomon i le fale pa’u a Siaumau/Samatua, lea e i le va o le faleoloa a Tutuila ma le Good Vibes Bar and Grill, i Iliili.

Na taofi ia femalagaiga a taavale i luga o le alatele, a’o faatinoina e leoleo la latou tiute, i le ave faapagotaina o Solomon mai i totonu o se taavale, na iai fa’atasi ma seisi tagata.

Sa sailia e leoleo ia Solomon, talu mai lava le aso na tupu ai le faalavelave i Vaitogi, lea na fa’apa ai e Solomon ia se fana, ma lavea ai seisi tamaloa.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na agai atu leoleo i le falema’i, ona o se tamaloa e 59 tausaga le matua, na manu’a i se pulufana. Ma na fa’ailoa e le na manu’a, i leoleo, sa fanaina o ia e lona ‘nephew’ (le na molia).

Na faamatala e le na manu’a, le masani ona alu atu o le na molia, i lona fale, i le leva o le po ma e masani ona fa’asua’ava o ia (le na molia) i taimi e alu atu ai. Ae masani ona o atu ma tagata e le masani ai le na manu’a. O le mafua’aga lena o le faapopoleina o le na manu’a, ona o le saogalemu o lona aiga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aso na tupu ai le faalavelave, na va’aia ai e le na manu’a ia se taavale lanu moana, o paka i luga o lona fanua, i le va o se koneteina ma se mago. Sa alu atu ia le na manu’a e vaai po o ai o i totonu o le taavale, ma talanoa ia Solomon i lona alu atu so’o i lona (le na manu’a) fanua.

O lo’o ta’ua i moliaga, ia le taunu’u atu o le na manu’a, i le taavale, i le itu e nofo ai le pasese, sa ia va’aia ia le na molia, o saofa’i mai i totonu o le taavale ma se la’au malosi i luga o ona vae. Sa fai atu loa le na manu’a, pe mafai ona ia va’ai i le fana ma ‘a’apa atu i le fana, ae fa’apa mai e Solomon ia le fana ma manu’a ai le lima taumatau o le na manu’a.

Sa faapea ona toe solomuli ‘ese mai ia le na manu’a, mai i le taavale ae o le taimi lea na solomuli ai le taavale ma alu ‘ese atu.

E tele ni moliaga ua faia faasaga ia Solomon, e aofia ai le fa’ao’olima i lona tulaga muamua, umia faasolitulafono o se la’au malosi faapea ma le fa’ao’olima i lona tulaga e lua.