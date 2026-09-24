Toe salamo ae ua tuai ua o’o le mataupu i le Ofisa a le Loia Sili

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 12 o Setema, 2026, na valaau ai e se tamaitai ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ona o se pisa na tupu i tua o se fale’aiga i Nu’uuli, ma na molia ai le susuga ia Pinati Tomani ona o lea faalavelave.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, pe a ma le 10:48 i le po, na agai atu ai leoleo i le afioaga o Nu’uuli, e su’esu’e le mataupu, e pei ona ripotia atu i lo latou ofisa. Ma na fetaui leoleo ma Pinati (le na molia), o lo’o savali atu agai i luma o le fale’aiga, ma si’i atu sona afafine, o lo’o tagi.

Sa maitauina e leoleo, ia le tafe mai o le toto mai i le ulu o le na molia. Ina ua fesiligia le na molia, e leoleo, e tusa ai ma le faalavelave na ripotia atu, sa faamatala e le na molia, i leoleo, ia le faia o se latou inuga pia ma se tamaloa, i le fale o le tamaloa, ae alu atu seisi alii ma taumafai e amata se fusuaga.

Na fa’ailoa atu foi e le na molia, i leoleo, sa le fiafia i uiga o le alii lona lua, ona sa iai ni tagata matutua, i totonu o le fale.

Ma sa le iloa e le na molia, ua manu’a o ia, se’ia o’o ina alu atu lona afafine, ma tagi atu, ma taumafai e taitai mai o ia i luma o le fale.

Sa faatalanoaina e leoleo, ia se molimau, na lagonaina ia le pisa i luma o le fale. Ma na ia fa’ailoa atu i leoleo, ina ua alu atu i luma e va’ai po o le a le mea o tupu, sa ia molimauina, ia le tu’iina e Pinati (le na molia), o leisi tamaloa ma pa’u ai lalo le tamaloa, ua matapogia.

Sa ta’ua foi e le molimau, ia lona oso atu e taumafai e fa’ato’ato’a le ma.taupu.

Na toe fa’aauau atu leoleo, i le fale na tupu ai le faalavelave, lea o lo’o i tua o le fale’aiga ma va’aia ai se tamaloa, o lo’o manu’a ona foliga, ua ma lona fatafata. Sa faafaigata ona faatalanoa e leoleo, ia le na manu’a, ona e foliga mai, o la fa’ato’a malamalama mai, ma e na te le manatua tele le faalavelave na tupu.

Sa talosagaina e leoleo, ia le vaega a le EMS, ina ia faatalitali mai i le ofisa a leoleo, i Tafuna, a’o aveina atu ia le na manu’a, mo ni togafitiga.

O se taimi mulimuli ane, sa faatalanoa ai e leoleo, ia le afafine o le tamaloa na manu’a, lea sa iai i le taimi na tupu ai le faalavelave.

Ma e tusa ai ma sana faamatalaga, na fo’i atu se la faatauga ma lona tama, ae alu atu se tamaloa, e foliga mai o lo’o fa’asua’ava, ma fa’amisamisa atu. Ma na ta’ua e le afafine, ia le taumulimuli atu o lea tamaloa, ia la’ua ma lona tama, se’ia o’o atu i le latou fale, lea na tupu ai le faalavelave.

Sa iai foi seisi molimau sa na faia se faamatalaga e faapea, na fai se inuga pia a le na molia, ma lona tama, o ia lea nao so atu ma taumafai e fa’afilemu le mataupu. Ae liliu mai le na molia, i lona tama ma tau ai le tu’i a le na molia, i foliga o lona tama, ma matapogia ai lona tama.

Ina ua mae’a ona faatalanoaina e leoleo, ia molimau, sa o latou aveina loa ia Pinati (le na molia), i le ofisa a leoleo, ma taumafai e saili le alii lea na to’atolu ai latou, i le taimi o le faalavelave.

Ina ua taumafai leoleo e toe fa’atalanoa ia le na molia, i le ofisa a leoleo, sa musu o ia (le na molia), e toe faia seisi ana faamatalaga, e tusa ai ma le faalavelave na tupu.

Ina ua mae’a ona togafitia e le vaega a le EMS ia le tamaloa na manu’a i le faalavelave, sa ia fa’ailoa atu i leoleo, e le tele se vaega o le faalavelave o ia manatua. Sa ia manatua le taunu’u atu o le alii lea na to’atolu ai latou, a’o faia le la inuga ma le na molia.

Ina ua amata ona pisa ia le na molia ma le alii lona to’alua, sa ta’ua e le tamaloa na manu’a, ia lona oso atu ma taumafai e fa’ato’ato’a le mataupu, ae tu’i mai o ia, e se tagata mai tua, ma matapogia ai.

O lona toe te’i ane, sa fa’ailoa atu ai e tagata o lona aiga, o Pinati (le na molia) na oso atu, i le tu’i o ia.

Na ta’ua foi i fa’amaumauga a leoleo, ia le toe o’o atu o le tamaloa na manu’a, i le ofisa a leoleo, e toe ave i tua lana tagi, ae peitai, sa fautuaina o ia, e mana’omia ona ia fa’afeso’ota’ia le Ofisa a le Loia Sili, ona o lea ua mae’a ona faataunu’u la latou (leoleo) galuega ma ua lokaina ia Pinati (le na molia).

O moliaga o Pinati Tomani, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe sa faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua ia le na molia, a’o faagasolo lona faamasioga.