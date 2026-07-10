Tete’e se Fesoasoani Katoliko lea na faasala mai i Aua, i tu'ua'iga faasaga ia te ia

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Sa faamalolo mo se tausaga, ia se Fesoasoani o le Ekalesia Katoliko, na galue i le Matagaluega o le Maria Fatima i Aua, ona o sana lauga sa faia ia Oketopa 2024.

Ua fa’aalia e le susuga ia Rev. Tomasi Iosefo Taavili ia le faavae o tuuaiga sa faia faasaga ia te ia, I ni lagona taui ma sui, ma le le faamaoni.

Na saunoa Rev. Taavili, e tiga le mea moni, ma o le mafuaaga sa faia ai lea faaiuga.

I Lana faamatalaga, talu mai lava le aso na atoa ai le tausaga o lona faasalaga, Oketopa 2025, sa ia taumafai e fesootai ma le taitai o le Ekalesia iinei i Amerika Samoa - le Afioga Epikopo Kolio Etuale Tumanuvao - mo sona avanoa e toe foi atu ai, e fa’aauau lana auaunaga.

Peitai, e le i faamanuiaina ana taumafaiga.

I sana faatalanoaga ma le sui o le Samoa News, na faasoa mai ai le susuga ia Rev. Taavili, i le mea sa tupu, na o’o atu ai i lona faasalaga.

Na faamatala e le susuga Rev. Taavili, o le Aso Sa, Oketopa 6, 2024, sa ia laugaina ai le mataupu i le faatauaina o le Ola o le tagata , ina ia o gatasi ma polokalama a le Ekalesia Katoliko i Amerika, mo le faamamaluina o le masina o Oketopa lea ua ta’ua, o le “Respect Life Month”.

O lea masina, e uunaia ai tagata o le ekalesia Katoliko Ina ia aloaia ai le taua o le ola a le Atua ua tuuina i tagata uma, mai le taimi e fafauina ai, se’ia o’o i lona maliu.

E le gata i lea, o le tausiga o tina ma aiga, faapea tama ma tina matutua, o e Manaia, ma e lima vaivai.

Sa pa’ia foi i le lauga a Rev. Taavili, ia aoaoga a Iesu, e faatatau i le mataupu o Faaipoipoga, e pei ona iai i totonu Mareko 10: 6-9, ma le faamamafaina o le va o se ulugalii, matua ma fanau, faifeau ma le aulotu.

Sa ia saunoa e tusa ai ma nisi o taitai o ekalesia, ua faasalaina pe faamalolo, ona o le le tausia o lea va faaaloalo.

Sa aofia foi i le lauga a le alii faifeau ia se mataupu ma’ale’ale, i faifeau o le latou ekalesia, ua soli a latou tautoga, e ala i faauo atu i fafine ma tamaitai o le aulotu.

Ma sa ta’ua e Rev. Taavili, e na te le’i teuteuina ana famatalaga ma sa ia tuuina sa’o atu lana mataupu, na aofia ai le faamamafaina le tatau i faifeau ona ola i se olaga e pei o Keriso. Ma e le tatau ona o latou gaua’i i manaoga o le tino.

E le gata i lea, sa laugaina foi e Rev. Tavili ia le avea o nei mafutaga le pa’ia ma tulaga na aafia ai soifuaga faaletina o tamaitai.

O le lagona a le alii Fesoasoani, na mafua ai ona ia laugaina lenei mataupu, ona o lona atugalu ma alofa i tina ma tamaitai, o le aulotu i Aua.

Ae peitai, i le lua vaiaso na soso’o ai, na o’o atu ai se tusi i le susuga i le Fesoasoani mai i le Komiti a le Matagaluega, e faailoa atu ai le faamaloloina o ia mo le tasi tausaga ma le ave’esea o lona tofi Fesoasoani.

E fitu moliaga sa tu’uaia ai Rev. Taavili - e ono sa faila e Patele Kelemete Puaauli ma Patele Asalemo Taulamago, ae tasi, na faila e le Taitaifono o le Komiti, le susuga ia Tualesolo Talo.

O le moliaga muamua, na tuuaia ai Rev. Taavili m lona toalua, i le le auai i Sauniga Lotu,, i le uluai aso Sa o Aukuso 2024.

Ae ua Teena e Rev. Taavili lea tuuaiga, ma faapea mai, sa ave lana faamolemole is Patele Puaauli, ona sa o latou fia Malaga ma lona toalua, e momoli so la alo, I Ana aoga i atunuu i fafo, ma na Talia e le Afioga i le Patele, ia le la talosaga.

O isi tuuaiga e lima , o lo’o finau Rev. Taavili, e le moni pe sa’o.

O ia tuuaiga, na aofia ai lona le asia o tagata mamai o le aulotu ma ave iai le faamanatuga, o le tuulafoa’iina o le autalavou ma le aoga Aso Sa, o le faasea a le aulotu e uiga i lona atalii, i le vary o Lana up teine i le fale a Fesoasoani, o le faia o se lauga, e faafoliga mai ai o loo solitulafono Patele o le aulotu (ae o lo o Finau Rev. Taavili, e na te le’i tauina no igoa I Lana lauga).

Ma le tuuaiga lona fitu - lea na faila e le Taitaifono, o lo’o ta’ua ai le leotele o le susuga i le Fesoasoani, i feutagaiga ma tagata o le aulotu - o se tuuaiga ua faapea foi ona Teena e Rev. Taavili.

O le tusi faate’a na sainia e sui o le Komiti a le aulotu, ma pasia e le Afioga i le Epikopo ia Kolio Etuale Tamanuvao.

O le susuga ia Tomasi Taavili, e malaga mai i le afioaga o Lotofaga, i Aleipata ma sa taunuu mai o ia i Amerika Samoa, i le tausaga e 1990.

Ono tausaga mulimuli ane, sa faigaluega ai o ia i le Samoa Packing, se’ia o’o I le 2010.

O iina na o la feiloai ai ma lona faletua, ia Wendy lea na o la faaipoipoga I le 2000.

O le tausaga e 2004, na talia ai e Rev. Taavili ia le uuunaiga a le Atua, Ina ia avea ma sana meafaigaluega, ma amata ai Ana aiga faaleTusi Paia, i le a’oga faafaifeau i Fatuoaiga.

E ui i le faigata ma le fita, ae na faamanuiaina taumafaiga a le alii Fesoasoani, Ina ua faau’u ia Ianuari 22, 2011.

Na amata galue ia Rev. Taavili, i le matagaluega i Leone Koluse Paia, mai i le tausaga e 2013 se'ia o'o mai i le tausaga e 2018. Ona toe aveina atu ai lea o ia ma lona aiga, e galue i Fagatogo - Joseph the Worker Parish - mai i le 2018 se'ia o'o mai i le 2023, ona soso'o ai loa lea ma le aveina o ia ma lona aiga, e galulue i Aua (Maria Fatima Parish), i le 2023 se'ia fa'ate'a mai ai o ia, ia Oketopa 2024.

Sa fa'aalia e Rev. Taavili, e ui i le tiga o le faaiuga faapea tuuaiga, ua faia e faasaga ia te ia, ae e mautu pea lana faaiuga, i lana lauga sa faia ma lona atugalu i olaga fa'aleagaga o lana aulotu i Aua. Ma e ui ina ona talitonu, i le le sa'o ma tonu o le faaiuga sa faia ia te ia, ae peitai, sa ia taliaina ma le agaga lotomaualalo. Ae e na te tete'e malosi i moliaga po o tu'ua'iga na faia faasaga ia te ia.

O se tasi o tulaga ua avea ma avega mamafa ia Rev. Taavili, ona ua o'o atu tala i lona nu'u i Lotofaga, Aleipata ma o lo'o faatali mai nei le nu'u, mo sana faamalamalamaga, i le tulaga na tupu. O le afioga i le Epikopo Kolio Etuale Tumanuvao - lea na taliaina moliaga ma le lagolagoina ia le faasalaina o Rev. Taavili, e sau mai foi i Lotofaga, Aleipata.

Ma ua avea le lagolagoina e le Afioga i le Epikopo o tu'ua'iga ma le faasalaina o Rev. Taavili, ma tulaga ua fefeu ai le mataupu i lo latou nu'u i Upolu.

Sa faaalia e Rev. Taavili lona naunautaiga, ina ia fa'aauau lana auaunaga i totonu o le ekalesia, aemaise ai o lea mae'a lona faasalaga. O lo'o ua sauni atu Rev. Taavili e faamanino uma lenei mataupu i luma o lona nu'u, ma fa'aailoa i lona nu'u, e ui ina ona talia le faaiuga sa tu'uina atu, ae na te tete'e i tu'ua'iga uma, sa faia faasaga ia te ia. Ma e na o le Atua e silafia le mea moni.

Ma o se tulaga o lo'o atugalu ai tele ia Rev. Taavili, ona o tu'ua'iga ua faia e le afioga Patele Kelemete Pua'auli e faasaga ia te ia, e faapea, ua fa'asala o ia, ona o lo'o ia tagofia ia fualaau faasaina (aisa). Ma o le mafua'aga lea na ia malaga atu ai i le falemai LBJ ma faia ni su'esu'ega, e faamautu ai, ia lona le faia o lea tulaga.

Sa ta'ua e Rev. Taavili, o le tasi o mafuaaga, ua ia mana'o e faailoa faalautele atu ai lenei mataupu, ona ua avea nei tu'uaiga ma tulaga ua ta'uleagaina ai lona tagata ma masalomia lona tulaga, o se auaunaga a le Atua. Ma ua ia manatu foi e uia ala o le tulafono, pe afai e le fa'ato'ese ia le afioga i le Patele, i tu'ua'iga ua faia faasaga ia te ia.

Na taumafai le sui o le Samoa News, e 'a'apa atu ia Patele Pua'auli faapea le Afioga i le Epikopo, mo se faamatalaga e tusa ai ma lenei mataupu, ae peitai, sa le'i faamanuiaina lea tulaga.