Te’ena e Manu’a ia le faaiuga a le WESTPAC e toe faataga ai faigafaiva i ogasami o Muliava

O le aso 14 o Novema, 2025, i lalo o le ta’itaiga a le Afioga i le Kovana Faaitumalo o Manu’a, ia Poumele Pete Galeai ma nisi o sui o nu’u ma afioaga, sa faapea ona o latou talosagaina ai le Komiti o Faigafaiva ma Ogasami a le Maota o Sui mo se fesoasoani, ina ia te’ena le faaiuga a le WESTPAC, o le komiti faufautua o Faigafaiva o le Pasefika i Sisifo, e ave’esea ai se tulafono o lo’o faamalosia nei, e fa’asaina ai faigafaiva i ogaasmi faapea ma fanua, i Muliava.

O lea tulaga sa faapea ona fa’asoa e le Afioga i le Faipule o Swains, ia Su’a Alexander Eli Jennings, i vaega fa’asalalau o le teritori.

Sa ta’ua ai foi e Su’a ia le tapaina o se fesoasoani mai ia Brian Peck, lea sa avea ma pule o le ofisa e mataituina ia Faigafaiva ma Vaomatua, o le Rose Atoll, i le 10 tausaga ua mavae. Ae ua litaea ia Peck mai i lea tofiga.

Ua saunoa Su’a, i le iai o se lagona i sui o Manua, e foliga mai ua taufa’asese i latou e le komiti a le WESTPAC, i se latou folasaga e 2 itula, lea sa faia i Manu’a ia Novema 12 & 13, 2025.

Ae peitai, sa ta’ua e Su’a ia le faatopetope o le folasaga a le WESTPAC e tusa ai ma le faaiuga ua faia e toe fa’atagaina ai faigafaiva i ogasami i Muliava (Rose Atoll Marine National Monument), i se vaega mulimuli o le fonotaga na faia.

E leai foi se taumafaiga e fa’afeso’ota’i ia le ofisa o Mataupu Tau Samoa, e tusa ai ma lea mataupu.

O le aso Gafua, Tesema 15, 2025 sa toe tapunia ai le toe taliaina o ni manatu tusitusia mai i le mamalu lautele, e tusa ai ma le faaiuga a le WESTPAC, ae o le faaiuga sa faia i se fonotaga i luga o upega tafa’ilagi, i aso Lua, Tesema 16 ma le aso ananafi.

TALA’AGA O LE MATAUPU

E tusa ai ma se faamatalaga a Su’a, o le aso Lua, Tesema 2, 2025, na valaaulia ai o ia, e auai atu I se fonotaga a tagata Manu’a, faatasi ma le Afioga i le Kovana Pulaali’i Nikolao Pula.

I lea fonotaga, sa fa’ato’a nofo malamalama ai sui mai Manu’a, ua mae’a ona fa’ao’oina atu e le Kovana ia se tusi i le Failautusi o Fefaatauaiga a le Malo Tele, ia Aukuso 21, 2025, e fa’aalia ai le lagolagoina o le fuafuaga a le WESTPAC, ina ia toe tatalaina faigafaiva ma nisi fuafuaga, i ogasami tulata i Muliava.

Ma sa fa’ate’ia o ia (Kovana), i le o’o atu o le Kovana Faaleitumalo o Manu’a ma lana aufono, ona sa manatu o ia, ua nofo silafia ia taitai ma tagata o Manu’a e tusa ai ma le faaiuga ua faia, ma o lo’o latou lagolagoina lea faaiuga, ae e le’i aveina atu le tusi i le Failautusi o Fefaatauaiga.

Ma sa ia (Kovana) fa’ailoa mai i le aufono i lea aso, afai e le sa’o lea tulaga, ma e le i nofo malamalama ta’ita’i ma matai o Manu’a e tusa ai ma le lagolagoina e Amerika Samoa o lenei fuafuaga, o le a ia toe aveina atu seisi tusi, e fa’asa’o ai lea tulaga.

Faatasi ai ma le lagolago a le Fofoga Fetalai, le Afioga ia Savali Talavou Ale ma le sui Fofoga Fetalai, le Afioga Fetu Fetui Jr., faapea le Komiti Aoao o le Sami, sa faapea ona faataunu’uina ia iloiloga e tusa ai ma lenei mataupu.

O le Iloiloga a le Komiti, na faataunu’uina ia Tesema 4, 2025. Ma o i latou na auai ai, sa aofia ai le sui Fofoga Fetalai, o Afioga i Faipule ia Sunia, Ho Ching, Sai, Ape ma Su’a. O molimau na auai i lea iloiloga, na aofia ai le Afioga i le Kovana Faaleitumalo o le Falelima o Manu’a, faapea nisi o matai o Manu’a, Afioga ia Motusa, Vesi, Rev. Tili ma Brian Peck.

Sa ta’ua e Su’a, na faamalamalamaina i totonu o le Iloiloga a le Komiti Aoao, ia le agaga faanoanoa o taitai ma tagata o Manu’a, ma e foliga mai ua taufa’aseseina i latou.

Na ta’ua i saunoaga a molimau, le leai o se fa’amalamalamaga na o’o atu ia i latou, po o se valaaulia e mafai ai ona o latou fa’alogologo ma fa’afofoga i se fa’amatalaga manino e tusa ai ma le Faatonuga a le Kovana (EO 14276), ae le gata i lea, e le’i tu’uina atu se avanoa e mafai ona fa’aleoina ai ni o latou manatu e tusa ai ma lenei faaiuga, ua a’afia ai o latou tiute fa’aleaganu’u ma le fa’aleagaga, e puipuia ai Muliava.

Na faamamafaina e le Kovana Faaleitumalo o Manu’a, e le o se mataupu a Manu’a, ae o se mataupu e a’afia uma ai Amerika Samoa, ma o le galuega faifa’atasi, ia le puipuia o fanua, sami ma le aganu’u, i lalo o le Maliliega Sainia ma le Iunaite Setete.

I le Iloiloga a le Komiti Aoao, lea sa fa’ataunu’uina ia Tesema 9, 2025, sa auai ai le Afioga i le Sui Fofoga Fetalai faapea Afioga i Faipule Saelua, Sunia, Sai, Ape, Mel Gurr ma Su’a.

O molimau o lea iloiloga, na aofia ai le susuga ia Taulepapa Willie Sword, Taitaifono a le WESTPAC, ma sui a Amerika Samoa

I sa latou molimau, na faapea ona fa’aaogaina ai e le Taitaifono o le WESTPAC ia atamai fa’ale Saienisi faapea ai ma tulaga o tamaoaiga, e finauina ai la latou faaiuga ua faia. O nei finauga, e pei ona ta’ua e Su’a, sa faia foi i le 2016, e fa’aitiitia ai puipuiga o ogasami o Tutuila, Manu’a ma Swains, e aunoa ma se va’ai toto’a i tulaga o le aganu’u ma aia tatau o tagata o le atunu’u..

I le faaiuga o iloiloga e lua, sa faamanino ai e Su’a ia le ‘autasi o le Komiti Aoao, ma talosagaina ia se I’ugafono Tu’ufa’atasi a le Maota o Sui, e lagolagoina ai le talosaga a sui mai Manu’a, e te’ena ai le faaiuga a le WPAC, ma faatumau pea le tapu i faigafaiva i ogasami tulata i Muliava.

O le aso Tofi, Tesema 11, 2025, i se fonotaga a le Fofoga Fetalai ma le loia a le Maota o Sui, le susuga ia Nathaniel Savali, sa fa’amaonia ai le tuai ona faia o se I’ugafono ‘Aufaatasi, ae o le a tusia se tusi, e sainia e le Fofoga Fetalai ma le Peresetene o le Senate.