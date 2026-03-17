Te’ena e le Faamasinoga Apili ia le apili a se tamaloa Samoa ua loka mo le 11 tausaga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Na te’ena e le Faamasinoga Apili i Niu Sila ia se talosaga a le susuga ia Joseph Matamata, lea na fa’asalaina i le falepuipui mo le 11 tausaga, i le tausaga e 2020, i lona fa’aaogaina faapologa o ni tagata se to’a 10, faapea ma moliaga e 10 i lona aveina atu fa’anana o tagata i totonu o le atunu’u ma faapologaina.

E lua ni moliaga sa fa’aleaogaina e le Faamasinoga Apili, ona e leai se faaiuga na maua mai i le ofisa a le Loia Sili, e tusa ai ma ia moliaga, e pei ona ripoti mai e le RNZ.

Sa ta’ua e le faamasinoga apili, e fai sina mama o le faaiuga, mo le lokaina o Matamata, i le 11 tausaga, e pei ona faia ai le faaiuga a le tamaitai fa’amasino, o Helen Cull. Ma sa te’ena ai e le faamasinoga apili ia le talosaga a Matamata ma lana loia, ina ia toe fa’aitiitia ia tausaga o le faasalaga.

Sa fa’aalia e faamasino o le Faamasinoga Apili, ia le faamalieina o i latou, i le latou faaiuga na faia i le vaiaso ua tuanai. Ma o latou ta’ua le le mamafa o le latou tilotilo i le fuainumera o moliaga ua ta’usalaina ai le na molia. Ma sa tagai foi le tamaitai faamasino ia Cull, i le a’afiaga o tagata na a’afia i lenei mataupu, o le fa’aaoga sese e Matamata o lona pule, i lo latou faia ma i latou na a’afia, o le fuainumera o tagata na a’afia ma isi lava tulaga.

Ua atoa le lima tausaga o le fa’asalaga a Matamata, ae peitai, i le tausaga ua mavae, na te’ena ai e le komiti faafoe o le palola, ia sana talosaga mo le tatalaina o ia i tua. O leisi ana iloiloga, o le a faia ia Iuni.

O moliaga a lenei tama e 71 tausaga le matua, na mafua mai i lona aveina atu o tagata mai Samoa, i Niu Sila, e faigaluega i se fa’ato’aga i Hawke’s Bay, mo le silia ma le 25 tausaga (1994-2019).

Ae peitai, sa taofia e Matamata totogi o nei tagata, pule malosi le feoa’i o tagata ma a latou feso’ota’iga, ma o’o lava ina ona fa’amata’u ma sauaina i latou.

E 14 itula sa galulue ai nei tagata, i fa’ato’aga, mo aso e fitu o le vaiaso. A manava atu i le fale, ona o latou feagai lea ma nisi o feau i le fale, se’ia o’o i le leva o le po. A o latou solia ni tulafono, na aofia ai le talanoa i aiga i Samoa po o le tu’ua o le fale e aunoa ma se faatagana - ona fasi lea o i latou.

O tausaga o i latou na a’afia i lenei mataupu, sa i le va o le 12 tausaga se’ia o’o atu i le 50. Sa faamatala e le tamaititi, le sasaina, tatui ma fafaga o ia i mea’ai mafu.

O lana faamatalaga sa faia i leoleo, a gau le la’au na sasa ai o ia, ona fa’aaoga lea o le fusipa’u.

Sa te’ena e Matamata ia se tu’ua’iga e faapea, o le pa maualuga lea e siomia ai lona fanua, sa fausia e loka ai i totonu ana pologa. I se taumatega a le Ofisa o Femalagaiga a Niu Sila, e silia ma le $400,000, o totogi a i latou na a’afia i lenei mataupu, sa taofia e Matamata.

Ma sa ia fa’aaogaina ia visa mo tafaoga e ta’i tolu masina, e ave atu ai ni tagata faigaluega fou. O le tausaga e 2016, na ia vaetamaina ai ni fanau talavou se to’atolu.

Sa faamatala e se teineititi e 15 tausaga, i le faamasinoga, na manatu o ia, sa malaga i Niu Sila e a’oga, ae peitai, sa faafaigaluega o ia, o se tausi tama i le fanau a Matamata. O ona tiute na aofia ai le kuka ma fa’amama.

Na taumafai o ia e sola ese, ae peitai, sa toe maua o ia e Matamata ma saisai o ia i totonu o lana taavale, ma tu’u i totonu o se potu e teu ai oloa.