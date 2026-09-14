Tala i Vaifanua

AMERIKA

FAATAUA LAU GAGANA: O LOU TOFI MAI LE ATUA!

Avea lenei avanoa lelei e fa’ailoa atu ai se auaunaga a se tasi sa tautua i le Militeri, vaega a le Maligi, ma sa matua aoga le gagana sa ia soifua a’e ma ala na faaaogaina i le vaitau o le taua lona lua o le lalolagi. Le aoga sili ona taua, o le malamalama lelei muamua i lau gagana o e soifua a’e ai ma tautala malamalama ai, ma tusitusi malamalama ai fo’i.

O le alii fitafita o John Kinsel Sr. o le ituaiga o tagatanuu moni o Amerika, o Tagata Initia o le ituaiga o Navajo na latou fa’aaogaina le Navajo Code mo feso’ota’iga fa’alilollo i le vaitau o le taua lona lua i le lalolagi, ma ua matua le malamalama ai le isi itu atoa o lo’o fa’asagatau ia i latou, a’o vevesi le taua na auai ai Kinsel ma le latou vaega.

E 107 tausaga na soifua ai lea fitafita ma o ia fo’i o se tasi ua fa’amanuiaina i lona umia lea o le fa’ailoga o le Purple Heart mai le vaega a le USMarines. O ia na mulimuli lava maliu mai ia i latou uma na auai i lea taua. O le igoa sa fa’alauiloa ai lea so’otaga, o le “Navajo Code Talker” ma ua avea lana auaunaga e ala i lana gagana fa’ainitia Navajo ma ala na matua aoga mo feso’ota’iga i le va o fitafita maligi uma a Amerika ma latou manumalo ai i le taua lea.

O le fa’anaunaunauta’iga sa ia te ia, ia saogalemu mai le to’atele o ana pa’aga ua masani i le tautua a’o fitafita ma ia mautu lelei le saogalemu o Amerika le atunuu peleina.

O le gagana lea sa feso’ota’i ai fitafita a Amerika o le “Dine Bizaad” o le gagana a ona ituaiga o tagata, o se mea lelei, ona sa to’alua i la’ua na ofo e tautua i le Malini ma ua mafai ai ona feso’ota’i ma fuafua osofa’iga na matua manumalo ai le Amerika i lea taua.

O Kinsel sa soifua ane i lona la aiga o itiaiga Initia o Navajo, e tautala ma malamalama lelei i le latou lea gagana. I le tausaga e 1942, na mafai ai ona ulufale Kinsel i le US Marines, ua atoa fo’i lona 25 tausaga o le soifua, ma ua avea ai ma se tasi o ona tagatanuu ua avea ma fitafita a le Maligi! O se autau malolosi tele na maua mai i le ituaiga o Navajo ma ua mautinoa e i ai lava le latou gagana lea e feso’ota’i ai.

O iina na mafaufauina ai loa e le vasega o ta’ita’i o vaega au, ina ia fa’aaogaina lea gagana e avea ma se au’upega aoga mo feso’ota’iga mautu i le latou vaega au. na matua aoga lava lea mo a latou osofa’iga. O lea na fa’aaogaina ai e i latou le “Navajo Code talkers” e fuafua ma fa’ataotooto lelei ai a latou osofa’iga.

O le taua lea sa sofa’i ai le saogalemu o atumotu o le Pasefika, ma na aoga tele lea faiga aua e fou fo’i lea matati’a, ua fa’aaogaina ai le gagana a tagata Navajo mo feso’ota’iga.

Na toe taliu mai Kinsel mai le taua, peita’i e lua mea na matua fa’amanu’alia ai o ia, ina ua pa tonu le pomu ma ua ato ese atu o ia ma taia mai i le pogati o le la’au tele, ma ‘ua toe pa’u sa’o atu i luga o se ala tele, o mea ia na matua ootia ai lona tino. Peita’i, sa fa’afiafiaina pea lona aiga ina ua va’aia o ia ua toe taliu atu mai le taua i le Pasefika. O le ala lea na taua’aoina ai lona fa’ailoga o le Purple Heart!

Na ese mea na toe fa’aauau ai le auaunaga a Kinsel ina ua taliu mai i le tausaga e 1946, ae ua fa’aauauina lava mea le fa’aaogaina o le Navajo Code Talkers i polokalame a le US Marines. E oo mai i le taimi nei, o lo’o fa’amauina pea le aoga tele o ia feso’ota’iga tau gagana, totonu o le Militeri, aua afai ae fa’atagata o tauaina le mamalu o fitafita o lo’o ua ofo lo latou ola e puipuia le atunuu, o se ala lea e mafai ona feso’ota’i saogalemu atu ai ia i latou.

Na faato’a maua le taualoaina aloa’ia o John Kinsel Sr. ile tausaga 2001 lea na ia fa’ato’a mauaina ai le Congressional Silver Medal poo le Pine Siliva mai le Konekeresi mo le fitafita Maligi, ua aulia fo’i e ia le isi senituri fou. Lona lua, o nei faailoga ua ia maua, e le taitai ona fa’atusalia ona taua, nai le gagana na fa’asaoina ai le tele o soifua o tagata sa latou tau fa’atasi ma tautua fa’atasi mai i le tafa o taua iloga i le lalolagi.

Fa’afetai sa le galo ia Amerika le taua o le gagana a i latou uma sa avea muamua ma tagatanuu o lenei laueleele ua sapaia ai le soifua o le anoanoa’i o tagata eseese ua aumau fa’atasi i Amerika nei.

E moni lava, e tusa poo le a lava le atamai ua maua e le tagata, ae tumau le lelei o meaalofa na toina mai e le Atua e soifua saogalemu ai. Mo le 107 o tausaga o lona soifua, ua fiafia tele o ia i le saogalemu ua ia mauaina, aua o lana tautua sa fa’aaogaina tatau ma o le a manatuaina pea lenei ala o feso’ota’iga e fafau aga’i ai taumafaiga a le Militeri, ina ia saogalemu a latou osofa’iga o fuafua lelei, ia manumalo. I le gagana a le Maligi - Semper Fidelis, Kinsel!

O lau gagana, o lou tofi, o le ala lea o ou fa’amanuiaga! Fitafita Samoa, tau ina ia pele ia te oe lau gagana, o ala ia e tou feso’ota’i saogalemu ai i taimi o le vevesi,ia outou faatoatoa ma fa’atamatane i o outou faiva!

NATALIE TUALEMOSO AH SOON:FAATONU SO’OTAGA TAUTUA MALO & TAGATA SAMOA FRISCO:

Ua fa’afetaia le tofiga fou ua tautua ai nei se tasi o alo o le Manu’atele, le tama’ita’i o Natalie Tuālemoso Ah Soon, na soifua a’e i Faleasao Manu’a, ma ua ia tau’avea mamao atu lava lona lea so’otaga o lona soifua a’e i lona aiga, e tautua ai le mamalu o i latou o alaala fa’atasi i le a’ai tele o San Francisco, Kalefonia, i le tautua lautele e vavalalata ma le tausiga o le soifua maloloina lautele o tatou tagata.

O lona tofiga ua si’itia nei i ai lana tautua i ona tagatanuu, ua avea o ia ma Fa’atonu sili o le kamupani a le RAMS Inc. O i latou ia e so’otaga lelei ma le tulaga o le soifua maloloina lelei o tagata Samoa o lo’o alaala i San Franciso ma fesoasoani uma mai le a’ai tele e fa’atutu mo le tausiga o le soifua maloloina o tagata tagata ua soifua i lea a’ai, i Kalefonia.

O ia o se fesoasoani taua e mafai ona fa’afesiligia e o tatou tagata i so’otaga ma tautua lautele tau le soifua maloloina, ma e mafai fo’i ona ia fa’amalamalama atili nisi o aiaiga e fa’atutu i nei tautua lautele mai le pulega ma le fa’afoega o lea a’ai mo tatou tagata.

O lenei tama’ita’i o Natalie, o se tasi lea o pa’aga na latou fa’atuina le Regional Pacific Islander Health Task Force, lea e tautua ai o se fa’atonu mo tatou tagata ina ia mautinoa o lo’o lagona so latou leo, latou a’afiaga i so’o se mea e ono a’afia ai latou aia tatau o tagata soifua i totonu o San Francisco.

O mataupu ogaoga e tula’i mai e mo’omia ai e o tatou tagata le malamalama a’ia’i a’o le’i fa’ao’o ni o latou ta’otoga, o fa’afesili fo’i e fesoasoani e fa’amalamalama atili ai nai o tatou tagata, o se tautua lea e mo’omia tele e o tatou tagata i lea a’ai, lea ua fa’atula’ia e lenei alo o le atunuu.

E le gata i lena, ae ua tele taimi e tautua mai ai Natalie Tualemoso Ah Soon i ona manatu fa’aalia e taua tele i o tatou tagata ma lo tatou soifua maloloina lelei mai le atumotu, e ao ina manino i ai le vasega o foma’i fa’apitoa o loo va’aia e o tatou tagata i a latou talavai.

O lona uiga o le tele o ana tautua, ua avea ai o ia ma sui fa’amatala upu i fefa’asoa’iga i le va o foma’i ma o tatou tagata e fa’aleo ai fitaituga o le soifua a’e i le atumotu. O nisi o na manatu, ua fa’amauina o se mea lelei, aua e tausia mai o tatou tino i meaai paleni e fesoota’i lava ma le eleele lelei, e le o tele ni vaila’au eseese ua fagaina ai.

I ona ia tiute, ua le muta ai lana tautua i le itu o i ai o ia i San Francisco, ae ua fa’aaogaina ana fautuaga ma tima’iga, e le mamalu lautele o foma’i i isi vaipanoa uma e mautu i ai ana tusitusiga ma ona manatu fa’aalia.

O le fa’afetai i lea fo’i alo o le atunuu, ua mafai ona fa’aaogaina lona tagata, e auauna ai i nai o tatou tagata ua alaala ma papa a’ao i lea fo’i itu o Kalefonia ae ua faaaogaina e isi foma’i uma o togafitia gasegase o nai o tatou tagata i isi a’ai uma ua au i ai ona manatu folasia ma ana fa’amaumauga.

O lana tima’iga, e le muta ai i San Francisco Kalefonia se auanaga aoga ma le moomia, e ao ina ausia so’o se nofoaga o lo’o mautu i ai tagata Samoa uma o lo’o i ai le mana’omia, tau le malamalama lelei i togafitiga e moomia e o latou tino, ae maise o ala e mafai ai ona fa’ao’o atu togafitiga mo i latou. “O i tatou o mafai ona malamalama lelei, e ao ina avea i tatou ma sulu e malamalama lelei ai nisi o tatou tua’a matutua, sa le mauaina lea vaega o le a’oa’oga ua tatou sapi ai i ma’a o malie, ona o lo latou soifua taumafai, ia a’oa’oina lelei i tatou! E moni lava, o lo latou mativa, ua avea ma lo tatou fa’aeaina i lo tatou vaitau ua soifua ai nei!” O sana tala mai lea e tusa ma lana auaunaga ma lona fa’anaunauga sili i mea uma ua taumafai i ai.

Fa’afetai Natalie Tualemoso Ah Soon mo lou agaga alofa i le lautele o tatou tagata o alaala fo’i i lena itu o Kalefonia ma ona tala atu!