TALA O LE VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FA’ALEAOGA E LE FAAMASINOGA O APILI A ALASKA IA TU’UA’IGA FAASAGA I SE TINA O AMERIKA SAMOA

I se fa’ai’uga ‘autasi a le Faamasinoga o Apili i le setete o Alaska, ua o latou fa’aleaogaina ai ia se tagi a le Setete, sa faia e faasaga i se tina Amerika Samoa, o lo’o aumau i le ‘a’ai o Whittier, ina ua faatonuina o ia e taitai o le Setete, ina ia maka sana pepa palota, o ia o se sitiseni a Amerika Samoa, ae ua mae’a ona fa’ailoa iai e le tina ia Tupe Smith (le sa molia), o ia o se Nesionale a le Iunaite Setete.

I le faaiuga a le Faamasinoga, sa fa’aalia ai le tatau ona fa’amaonia le tu’ua’iga, e ala i le fa’amautuina le faatinoina e le sa molia, ia lenei solitulafono ma lona iloa o se solitulafono, faapea ai ma le molimau pepelo, ma lona e le sa’o lana molimau, ae ua mae’a foi ona faatauto.

Ua suia ai e le Faamasinoga Apili, ia se faaiuga a le Faamasinoga Maualuga a Alaska.

Sa saunoa le tina ia Tupe Smith (le na molia), o tu’ua’iga sa faia e le Setete o Alaska, e faasaga ia te ia ma lona aiga, o ni tu’ua’iga faigata tele. Ae peitai, sa ia fa’aleoina lona agaga fiafia, ona ua tu’usa’olotoina i latou, i le faaiuga a le faamasinoga apili.

E ui i lea faaiuga, sa ta’ua pea e Tupe, ia lona nofo popole pea, ona e le o le iuga lea o taumafaiga a le setete, e fa’asagatau i tagata o Amerika Samoa, o lo’o aumau i totonu o le ‘a’ai o Whittier.

Sa lokaina ia Tupe, e le Setete o Alaska, i moliaga, i lona solia o tulafono tau palota, ina ua manumalo i se palota, e avea ai o ia ma se totino o le komiti faafoe a le aoga, i le tausaga e 2023.

I le faaiuga a le Faamasinoga, e le mafai ona molia Tupe i le tulafono, pe afai e na te le’i iloa, e sese lana gaioiga sa faia, o le maka o le pusa mo sitiseni o le Iunaite Setete, ona sa fa’ailoa atu e le aufaigaluega o le ofisa palota, ia te ia (Tupe), afai e leai se pusa e maka ai le Nesionale o le Iunaite Setete, e tatau ona ia maka le pusa mo sitiseni o Amerika.

E le gata i lea, sa ta’ua foi e le Faamasinoga i la latou faaiuga, ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia Tupe, sa le mautonu o ia (Tupe), i lona tagatanuu faapea ma lona agava’a, e palota ai, ona o nisi taimi, i tulafono a Alaska, ua leai se ‘ese’esega o Nesionale a Amerika ma Sitiseni o Amerika.

Sa fa’aleoina e Neil Weare, le sui Faatonu o se faalapotopotoga o le ‘Right to Democracy’, lea na tutu mo Tupe, faapea lona to’alua, ia Michael Pese, ia le agaga fa’afetai, i le faaiuga a le faamasinoga.

O lo’o molia foi ia Michael, i lea lava moliaga e tasi.

Sa saunoa ia le susuga i le alii loia, ia Charles Ala’ilima, ua tatau nei loa i le setete, ona toe tomanatumanu, ma toe Iloilo, ia a latou tu’ua’iga, ua faia e faasaga i tagata o Amerika Samoa, i totonu o Whittier, lea e aofia a ma le to’alua a Tupe, o Michael Pese.

Afai ae filifili le setete, o le a toe saili seisi manatu e tusa ai ma lenei mataupu, o le a mafai ona toe apili lenei faaiuga, i le Faamasino sili ona maualuga, a Alaska. Po o le toe suia o moliaga a Tupe, e pei o le molimau pepelo, lea ua molia ai nei lona to’alua, ia Michael ma isi tagata o Amerika Samoa.

TAPUNIA E LE DOH IA NISI PISINISI SE LUA MA SE OFISA A LE MALO

E lua ni pisinisi, ua tapunia e se tasi o vaega o le Ofisa o le Soifua Maloloina, le Vaega e mataituina ia le Soifua Maloloina o le Siosiomaga (ASDOH-EHS), faapea ai ma se ofisa a le malo, e tasi, i le le tausisi i tulafono, mo le tausia o le saogalemu o le soifua maloloina a le mamalu lautele.

O le mae’a o se asiasiga a le aufaigaluega a le ASDOH-EHS, i le aso Tofi, Setema 3, 2026, i le ‘hangar’ a le malae vaalele, sa faapea ona tapunia ai loa, ina ua fa’amautuina e le aufaigaluega a le DOH, ia le tele o ni tulaga faaletonu i neif ale.

E le gata i lea, i le masina ua tuanai, Aukuso 31, 2026, sa tapunia ai foi e le ASDOH-EHS, ia le fale teu ‘a’ano manu fasi a le FM Mart ma le latou fale gaosi aisa, i Nu’uuli. Na molimauina i le asiasiga a le aufaigaluega a le Ofisa o le Soifua Maloloina, ia le tele o ni vaega o fale a le FM Mart, e ono a’afia ai le saogalemu ma le soifua maloloina, o le mamalu lautele, ma o latou tapunia ai loa, se’ia mae’a ona toe fa’aleleia.

E le gata i lea, sa tapunia foi e le ASDOH-EHS, ia le kamupani a le Matai’s Corporation, ona o solitulafono lava e tasi, i sa latou asiasiga ia Aukuso 27, 2026.

The Department of Health operates under the authority granted by ASCA Title 25 - Health and Sanitation and ASAC Title 25 - Environmental Health Regulations, which allow it to close any facility found operating under unsafe or hazardous conditions. This regulatory action is crucial to safeguarding the well-being of customers and the broader community by ensuring all business operations meet required health standards.

SAILI SE PAGOTA NA SOLA MAI I LE FALEPUIPUI A HAWAII

O le aso ananafi, sa sailia ai e leoleo a Hawaii, ia se pagota na sola mai i le falepuipui, i Wahiawa, i le taeao lava ananafi.

E pei ona sa fa’alauiloa mai e le ofisa a leoleo, na sola ‘ese mai i le falepuipui, i le 6 i le taeao ananafi, ia le alii pagota, e 28 tausaga, o Ikaika Wyatt Scott ma na faapea ona fautuaina ia le mamalu o le atunu’u, ina ia nofouta pe a va’aia lenei pagota, ma ia vave faafeso’ota’i atu le ofisa a leoleo.