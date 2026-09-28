TALA O LE PASEFIKA

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PASEFIKA
LAVEA’IINA NI TAGATA BOUGAINVILLE SE TO’ATOLU NA LEILOLOA I LE SAMI
O le 18 o Iulai, 2026, na leiloloa ai i le sami, ia ni tagata se to’atolu mai i le motu o Bougainville, i le atu Solomona, a’o latou faimalaga atu mai i le motu o Nissan, mo le motu o Buka.
E tusa ai ma se ripoti a le NBC Bougainville, sa maua ma lavea’iina i latou ia, e se va’a mai atunu’u i fafo.
E faapea le faamatalaga, a’o faimalaga atu i latou, i le latou va’a, e agai atu i le motu o Buka, na pe le vaa ina ua leai se suau’u ma tafefea ai i peau o le sami.
Ma sa galulue faatasi ia le Malo a le Autonomous Bougainville ma le vaega lavea’i o ogasami ma le Joint Rescue Coordination Centre, mo le sailiga o le aumalaga.
Ua aveina atu nei ia i latou, i Kiribati, mo nisi fesoasoani.
O le aumalaga na aofia ai ni alii se to’alua ma se tamaitai, se to’atasi.
ALOA’IA E VANUATU IA I LATOU E TO’A 45 UA MALILIU I LE SAMI
O le aso ananafi, sa aofia potopoto ai tagata ma taitai o le motu o Vanuatu, aua se sauniga fa’amanatu, mo le silia ma le to’a 40 o tagata, ua maliliu, ona o fa’alavelave ua tutupu i le sami.
O le aso 11 o Setema, na magoto ai i le va o Espiritu Santo (Santo) ma Ambae, ia le va’a o le MV Matui ma e to’a 14 i latou na mafai ona lavea’iina mai ai, ae to’alua na mafai ona fa’amaonia ua maliliu, ma le to’a 39 ua tafefea i le sami.
O seisi fa’alavelave na tupu i le aso 7 o Aukuso, na maliliu ai ni alii se to’a fitu, a’o faimalaga atu i Erromango ma Tanna.
O se ulua’i taimi lenei ua faia ai e le malo o Vanuatu, ia se sauniga fa’amanatu faapenei, i le paka a Feiawa, i Port Villa. O le afioga i le Palemia ia Jotham Napat, sa ta’ita’ia le sauniga, lea na auai atu ai minisita o le malo, taitai o le nu’u ma afioaga, ma aiga a i latou ua maliliu.
Sa fa’aleoina e le afioga i le Palemia, ia le agaga fa’afetai, ia i latou uma sa mafai ona auai atu i lenei sauniga fa’amanatu, mo i latou e to’a 45, ua maliliu i le sami.
Sa faapea foi ona fa’ataunu’uina ni sauniga faamanatu i itumalo o Torba ma Penama.
Ae i se ripoti a le Vanuatu Daily Post, e to’a 13 ni taitai faaleitumalo, o lo’o lagolagoina e matai o nu’u ma afioaga i Torba, Malampa, Shefa ma Tafea, o lo’o u’una’ia ia le toe faia o ni suiga ma le fa’aleleia o va’a i totonu o Vanuatu.