TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Na pasia e le Senate, i le vaiaso ua tuanai, i lana faitauga mulimuli, ia se i’ugafono, mo ni tulafono fou, e mataituina ai ia le faapipi’iina o fa’ailo, i luga o so’o se oloa, e faatauina i totonu o le teritori, e aofia ai ma taumafa lotoifale, e pei o ‘sea’

Ua fa’amaoti mai i totonu o lenei tulafono (Product Labeling Standards Act of 2026), ia le tatau, i so’o se oloa ona faapipi’i ai le igoa o le oloa; o mea o lo’o gaosia ai, le mamafa o le oloa, faapea le igoa ma numera telefoni, o le kamupani po o le tagata na gaosia, o atunu’u e aveina atu ai nei oloa, o le aso e muta ai ona toe aoga pe lelei, ia le oloa, fa’aaoga sa’o o le oloa, faapea ma faatonuga, mo le fa’aaogaina ma le saogalemu, o le oloa.

O nei fa’ailo uma, e tatau ona i le gagana Igilisi ma le gagana Samoa. Ma ua fautuaina ia le Ofisa e gafa ma le fuaina o pauna ma le mamafa o oloa (Weights and Measures), ina ia amata fa’aaogaina ia ni tulafono, e faama’oti mai ai, le taimi e manaomia ai se faaliliuga i le gagana Samoa.

Ua faamamafaina foi i le tulafono, le faasa ona fa’aaoga ni faamatalaga le moni, taufa’asese pe le atoatoa, e aofia ai mea o gaosia ai le oloa, po o le aso e muta ai lona aoga, po o le fa’aaogaina o ni fa’ailoga e le faatulafonoina po o faamatalaga e le faaliliuina.

O fa’asalaga mo le solia o lenei tulafono, e mafai ona o’o atu i le $5,000, po o le fa’aleaogaina o se laisene faipisinisi, po o le tapunia o se pisinisi.

E le gata i lea, o lo’o iai foi se avanoa e mafai ona apili ai lenei mataupu. E pei o le tu’uina atu o aso e sefulu, i so’o se pisinisi, e faasala, ina ia mafai ona toe fa’asa’osa’o ia tulaga o faaletonu, ina ia le totogi ai sa latou sala.

FAAMANUIAINA AMERIKA SAMOA I SE VAEGATUPE MAI I LE CDC

Ua fa’amanuiaina nei ia le Matagaluega o le Soifua Maloloina a Amerika Samoa, i se tinoitupe e $324,271, tauala mai i le Ofisa Tutotonu mo le Puipuiga ma le Taofia o Faamai (CDC), aua se fesoasoaniga i le aoina o faamaumauga ma molimau, i totonu o le teritori.

O lenei tinoitupe feterale, sa fa’aagaga e le vaega a le NCCDPHP (National center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion) a le CDC, ma o le a faatupeina ai se poloketi mo le faamalosia o Amerika Samoa ‘Targeted BRFSS Data Collection for Health Equity’.

E lima tausaga o lenei poloketi, lea sa amataina mai ia Aukuso 2024, se’ia o’o atu ia Iulai 2029.

POLOKALAMA FA’A-TEKONALOSI E TA’UA O LE ‘MATA’

I se fa’aaliga fa’alaua’itele mai i le Ofisa o le Kovana, i le vaiaos ua tuanai, sa faapea ona fa’alauiloa mai ai le amataina e le Ofisa o le Kovana, ona fa’alauiloa o faiga talosaga mo alagatupe, ua iloga o le MATA, po o se talosaga tutotonu lea fa’a-Tekonolosi, e fesoasoani ai i Matagaluega uma a le Malo, ma a latou ofisa, ma o se auala mata’alia lea e fuafua ai alagatupe fesoasoani, o lo’o iai nei, ma alagatupe fou ua talosagaina.

Ua ta’ua mai i le fa’aaliga fa’alauaitele, i le vaiaso ua tuanai, ia le amataina ia Oketopa 1, 2026, le pu’eina atu o le alaata tu’usa’o a le MATA, e pei ona mana’omia e Matagaluega ma ofisa uma, ona fa’aaoga le MATA, e avea ma faiga fa’agasolo a le Malo, i le faasologa o le fuafuaina o alagatupe, lagolagoina o le va’aia pea, fa’aleleia le manino o mea uma, ma faamalosia le usita’ia o faiga talafeagai o mea e mo’omia e alagatupe.

“O le MATA, o se ata lea o se la’aga taua, aga’i i luma, i faiga fa’aonaponei, o le fuafuaina lea o le alagatupe a lo tatou Malo ma ona puna’oa. I le aumaia o faamatala e uiga i alagatupe, o talosaga, ripoti, ma le usita’ia o faiga fa’agasolo i se faiga fa’atasi, o lo’o tatou fa’aleleia faiga e tali atu ai ma fesoasoani ai i Matagaluega ma ofisa ina ia mafai ona maoa’e le tautuaina o tagata o Amerika Samoa”, o le faasoa lea a Uti Gebauer.

Ua faapea foi ona fa’alauiloa mai e le Ofisa a le Kovana, “o faiga fa’aalagatupe nei na atina’eina le MATA, e saunia se faiga lelei ma se ta’otoga o se alafua mautu, aua le fuafuaina o alagatupe fesoasoani i le Malo o Amerika Samoa. O lenei faiga na faia ma le faamoemoe e sapasapaia ai Matagaluega ma ofisa e ala i lenei taamilosaga o tupe fesoasoani, e aofia ai siaki o taui o lo’o faatinoina, fa’amaopoopoina o talosaga fou, tausia o pepa manaomia, ma lagolagoina ripoti vave.”

Ma “E faamalosia Matagaluega ma ofisa e sauniuni mo le suiga, e ala i le iloiloina o faiga fa’avae mo fesoasoani tau tupe, fa’ailoaina o tagata faigaluega, o le a fa’aaogaina mo lenei faiga, ma auai i so’o se aoaoga, po o gaoioiga fa’auluuluga na tu’uina atu e le Grants Clearinghouse, a’o le’i amataina le aso muamua o Oektopa.”