Soalaupule le Maota o Sui i le $36 miliona ua uma na fa’aaoga, e aunoa ma le uia o ala o le tulafono

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua fa’atula’i nei e le afioga i le Faipule ia Lauaitaua Gene Pan ia se mau ina ia fa’amaloloina le afioga Lemanu P. S. Mauga mai i le tofi Kovana, ona o le fa’aaogaina o le $36 miliona e aunoa ma le fa’ao’o mai muamua i le Fono Faitulafono mo le fa’asoasoaina, e pei ona fa’atulafonoina.

I le iloiloga a le Maota o Sui i le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, lea na auai atu ai le faletua ia Catherine Saelua, lea o lo o faauluulu iai le Ofisa o Paketi a le malo, na tele ni fesili sa tu’ufesili ai o ia e le afioga i le Faipule ia Lauaitaua.

“O anafea na tatou iloa ai ua o tatou la’asia le laina o le miliona, lua miliona, ae o lea ua $36 miliona?”

“O fea e iai le laina ma e leai ni a outou faailo e fa’ailoa atu ai ia te outou, e tatau ona logoina le Fono ina ia aua ne’i o tatou o’o mai i lenei tulaga?”

“Ua mamao a i tua le tatou la’a, o le tausaga ua mavae sa $11 miliona, ae o lea ua faatoluina le aofaiga.”

Faipule Lauaitaua Gene Pan is calling for the removal of Governor Lemanu P. S. Mauga because of the $36 million spent without lawmakers’ appropriating the funds, as required by law.

“O iai ni tagata e faailoa atu ia te oe, po o se mea, e fa’ailoa atu ai ia te oe, ua e la’asia le tuaoi?”

“O so’o se taimi lava e la’asia ai le tuaoi (e te faanoi muamua). A aunoa ma le $36 miliona lea, lona uiga ua tulai le faalavelave, fa’ate’a tagata faigaluega, ae out e paso, po o le a le mamao e te sopoia ai…”

“O lo o iai isi galuega mai i le 2020, na fai ai tauofoga, ma o lo o fa’aigoa foi, lea ua lisi i totonu o le paketi 2023, na fa’afefea ona tupu lea mea?”

Sa na o le fa’alalolalo o le faletua ia Saelua ma ia faapea atu, “na iai faailo, ona o le tele o tupe ua maua mai.”

Na saunoa foi Saelua, “Ua ‘ela le Faigamalo. O lea e mana'o e toe faalelei. O le ala lea ole aumai o le $36 miliona, ua sese matou. O alarms ua leva ona iai. Ae faigata, pei ona saunoa le Kovana, e faamalulu atu i tou afioga, ua pa'u nei, ua sulufa'i mai ia tou afioga, ise mea e mafai ona toe faasa'o ai le tupe a le tatou malo.”

Ae na saunoa Saelua, o galuega ia o lo o ta’ua, e mai i le 2020, o galuega o vaitaimi o Sunia. Ae o galuega tetele, o galuega a le kovana lea ua uma ona ia saunoa ai i luma o le fono faitulafono.

Sa saunoa Luaitaua i le faigata o le galuega a Saelua ona o faatonuga e sau mai i luga. Ma i sona talitonuga, ua tatau ona ave’ese le kovana.

Sa liliu Luaitaua i le galuega o le auala i Tafuna, ma faatusatusa i auala i le Falelima i Sasa’e – na ia saunoa, e le talafeagai ma tagata o lona itumalo. E le saogalemu ona e le o mulimulita’i I tulafono o le tulaga e tatau ona iai auala, ma e na te le malamalama i le ituaiga galuega sa faataunuu ai.

Na fesiligia e le afioga i le Faipule ia Malaeoletalu Melesio Gurr ia le tulaga o le galuega i le taligalu i Olosega, lea sa taofia. Na saunoa Saelua, o lo o fa’aauau pea se vaega o lea galuega.

Sa saunoa Gurr, pe a tagai i le ripoti mai i le ARPA i le tausaga ua mavae lea sa faaooina atu i le Fono, o lo o iai se galuega mo le toe fa’alelei o le fale kalapu lea o lo o i le malae ta polo, ma e $400,000 le tupe fa’asoasoa mo lea galuega, lea na te’a mai i le 2020, ae peitai, e le i taunuu lea galuega. Ae o lea ua iai le $1.4 miliona i le konakalake fou, ua atoa ai loa ma le $1.8 miliona, ae na fesili Gurr pe fia se tupe mai i le $400,000 a le ARPA ua mae’a ona fa’aaogaina.

Sa fia malamalama Malaeoletalu pe na iai se vaegatupe na toe faafo’i mai ina ua le fa’amae’aina le galuega.

Na faamalie atu Saelua i afioga Faipule ma ia faapea atu, e latou te le silafia lea galuega, ua na o le lisi o galuega ua mae’a o lo o ia i latou, ma afai ae eseese le latou paketi ma tupe faasoasoa, o lona uiga e le i maua lea galuega, ma ua fa’amae’aina e seisi konakalate.

"There was money definitely spent and are we getting any money back for not completing the job? asked Malaeoletalu.

Sa saunoa le afioga i le Faipule ia Vesiai Poyer Samuelu, ua o latou malamalama uma i le mafuaaga ua iloiloina ai lenei pili, on aua mae’a galuega ae lea fa’ato’a soalaupule le fa’asoasoaina o tupe. Na ta’ua e Vesiai, o le tiute lea a le Fono. Afai e le i faia iai se faaiuga a le Senate i lenei pili, ae o le Maota lenei o le uso a le Maota o le Senate, e le tatau ona o latou tu’uesea o latou tiute. O le mafuaaga lea e fa’atafatolu ai le malo, ina ia le fai to’atasi e se tasi ni faaiuga, e pei o le paketiina ma le fa’aaogaina o tupe.

Ua talitonu Vesiai afai ae ese mai so latou manatu mai i le faaiuga ua fa’ata’atia a le Senate, ua leai se aoga o lo latou taimi i totonu o tauaofiaga lona 38 a le fono faitulafono. Ua le faataunuuina la latou galuega. Ma sa ia fautuaina le tatau pea ona faia o le latou galuega ina ia mafai ona o gatasi le malo ma siaki ma paleni.

I le manatu fa’aalia a le afioga i le sui Fofoga Fetalai ia Fetui Fetu Jr., e le o se mataupu fou lenei mataupu, e pei foi ona aua mai le Tausitupe a le malo ia Malemo Tausaga, lea ua auai mai ma le Pule o le Ofisa o Paketi a le malo, o le mea lava e tasi.

Na saunoa Fetui ua mae’a ona fa’aalia ona manatu e tusa ai ma le mulimulita’i i tulafono ma ia aua ne’i solia se tulafono. Ae ua faapopoleina o ia i saunoaga ma fesili eseese, o le a ono avea ma puniala i la latou faamoemoe.

Na saunoa Fetui sa iai sona manatu o le a auai mai le Tausitupe faapea le Loia Sili i le latou iloiloga, ae peitai, e le i auai mai i la’ua.

O lea na fa’atula’i ai e le sui Fofoga Fetalai se manatu ina ia toe ta’atia lenei pili mo le tauaofiaga fou a le Maota o Sui.

Na saunoa le Taitaifono o le Komiti a le Maota o Sui, le afioga i le alii Faipule ia Manumaua Wayne C. Wilson, sa faamaualalo le kovana i le tatalaga o le Tauaofiaga faapitoa a le fono faitulafono, ona o lenei sese, lea foi sa faato’ese le Faatonusili o le ofisa o Paketi, ma i sona talitonuga, o le tali e le o i’i le tali, ae o le a iai se taimi o le a faia ai se faaiuga a le Maota o Sui.

Na fa’aluaina e le afioga i le Faipule ia Ape Mike Asifoa le manatu a le sui Fofoga Fetalai, ma faatoluina e le afioga i le Faipule ia Titialii Kitara Vaiau.

O le manatu a le Fetui o le toe taatia o lenei pili mo le tausaga fou, ma se faamoemoe o le a mafai ona maua mai ni manatu fou ma nisi lagona e tusa ai ma lenei mataupu.

Ae peitai, sa faamamafa mai e le afioga i le Fofoga Fetalai, ia Savali Talavou Ale, e leai se mea e tatau ona tupu seia mae’a ona pasia mai e le Fono. Ma sa ia ta’ua le sasi o le kovana ma i latou e faamalosia le tulafono. Ae peitai, ua talitonu le Fofoga Fetalai, e tatau ona o latou galulue faatasi, ona o le $36 miliona lenei, o se tupe faasili mai i le tausaga tupe 2023.

Na saunoa Savali, ua maua lenei tupe ona o la latou galulue faatasi, ma le aoina o lafoga, i le tele o tupe maua a le malo, ma mea sa fuafuaina. AE na o le pau le faafitauli, ua fa’aaoga e le kovana le tupe sa tatau ona pasia atu i auala o le tulafono. Ae o le popolega na faaleo e le afioga i le Fofoga Fetalai, po o le a se a’afiaga o tala o le tupe a le atunu’u, o le a ono tula’i mai ai.

O lea sa fa’aalia ai foi e Savali sona talitonuga, e tatau ona ta’atia lenei mataupu, ae se’i toe mafaufau atili sui faitulafono.

Ma ua faapea loa ona faia, e pei ona malilie uma iai afioga i Faipule.

Ae peitai, i se faamatalaga mai i le so’oupu a le ofisa o le Kovana, le susuga Gafatasi Afalava, afai ae le faia se faaiuga a le Fono i lenei pili, o le a ono a’afia ai le toe mauaina mai o ni tupe (grants) a le malo, mai fafo.

O le taeao ananafi na toe feiloai ai afioga a Faipule.

Ae peitai, o le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, na fa’amutaina ai tauaofiaga a le Maota o le Senate, ina ua mae’a ona o latou te’ena pili e lua mo tupe faaopoopo, i le $3.1 miliona ma le $36 miliona – ae pasia le lisi a le FFAS ma le malo o Amerika Samoa. Ma ua malolo ai nei afioga Senatoa seia toe tatalaina le Maota Fono i le tausaga fou.

E tusa ai ma se saunoaga a le afioga Senatoa Olo Uluao Letuli, e le i faamaloloina e le Senate le pili mo tupe faaopoopo, ae peitai, na o latou teenaina ii lona faitauga lona tolu (8 leai – 3 ioe) ia le pili mo le $3.1 miliona, ae na te’ena foi i lona faitauga lona tolu (7 leai – 4 ioe) ia le pili o le $36 miliona. Ae pasia le pili mo le lisi a le FFAS.

Ina ua fesiligia le afioga i le Senatoa e tusa ai ma lenei faaiuga a le Senate, sa ia saunoa mai, o lo o talitonu le toatele o Senatoa, e le o sa’o nei pili.

Mo le $3.1 miliona, ua taofi afioga i Senatoa, sa le tatau i le kovana ona ‘line-item’ le $1 miliona mo le Iupeli a le Fono ma le $1.5 miliona, mai i le uluai pili, mo se tupe faaopoopo e $22 miliona. Ae ua ia faia lea tulaga ma se faamoemoe o le a tosina atu ai sui faitulafono, ina ia pasia le pili mo tupe faaopoopo e $36 miliona.

I le auiliiliga o le $1 miliona mo le Iupeli, na aofia ai ponesi mo Faipule ma sui faitulafono ua afu la latou tautua i totonu o le Maota Fono, faapea le ta’i $20,000 mo le peresetene o le Senate ma le Fofoga Fetalai, ae ta’i $5,000 isi sui faitulafono.

Ua talitonu le toatele o afioga i Senatoa, ua le gata i le le fa’aaloalo, ae pei i latou ua valea. Na saunoa Olo, sa ia tete’e i le $3.1 miliona ona o le uiga o nei ponesi. Ae i le $36 miliona, sa ia palota mo le pili ona ua ia talitonuga, e ui ina sa sese le faaiuga a le kovana, ae peitai, sa ia tagai i le lelei o le malo atoa.

Ae peitai, o le toatele o Senatoa ua o latou te’ena lea pili, ona ua o latou taofi, o tupe ua mae’a ona fa’aaoga, ae le gata i lea, o nisi o ia poloketi ua maea ona totogia, e le ni poloketi mo le tausaga tupe 2023, lea na sau mai ai le tupe, ae o galuega mai i tausaga ua tuanai, o leisi lea faafitauli.

Afai la ae pasia e le Maota o Sui lenei pili, e gata ai lava iina, ona o lea ua le pasia e le Senate ma ua tapunia foi tauaofiaga ale Senate.