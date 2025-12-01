Sauaina se alii ona o le lue o lona ulu a’o alu le taavale

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso muamua o Novema, 2025, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ona o se faalavelave na tupu i Petesa, lea na ave faapagotaina ai ni alii se to’alua, ae molia na’o le to’atasi, i le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu, o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1000; po o faasalaga uma e lua.

E $500 sa faatonuina e le faamasinoga, e totogi, ina ia mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua o’o atu leoleo i Petesa, sa va’aia ni tagata se to’alua – o se tama matua ma se tamaitai, o savavali agai mai i le alu atu o le taavale a leoleo. Sa tu atu iai le taavale a leoleo, ma fesiligia i la’ua e tusa ai ma le faalavelave.

Ma sa ta’ua e le tamaitai, o ia na valaau i leoleo. I lana faamatalaga, sa fo’i atu lona tama ma lona tuagane, i le fale, ae alu atu se alii i le la taavale ma taumafai e fusu ma lona tuagane. Ina ua taunu’u lona tuagane ma lona tama, i le fale, na toe fo’i mai ia ona tuagane ma lona toalua, e o e su’e alii e to’alua, ia sa faamisa i lona tuagane.

Na ta’ua foi e le tamaitai, ia lona faatonuina o ona tuagane ma lona to’alua, e toe fo’i atu i le fale ona sa le manao e faateteleina le mataupu.

Ina ua taunu’u leoleo i le fale sa faasino iai e le tamaitai na valaau i leoleo, sa fa’ailoa iai e le susuga ia Tavila Muese, sa pisa ia ni alii se to’alua ma lona atalii ma sona ‘nephew’ i lena afiafi. Ae ua mae’a ona toe fa’aleleia le mataupu.

O le atalii a Muese, sa a’afia i se faalavelave i tafatafa o se fale’aiga ma ni tamaitai. Ma sa faatonuina i latou e leoleo, ina ia ta’ape i o latou aiga.

Sa talosagaina e leoleo ia le alii talavou ma se alii e suafa ia Avele Tulai (lea na molia), ina ia o atu ma leoleo i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

Ina ua agai atu leoleo ma nei alii e toalua, sa faapea ona mulimuli atu iai Mu’ese i totonu o lana taavale.

Ae a’o agai atu leoleo ma le la pasese i le ofisa a leoleo, sa valaau se tasi o leoleo, i le tamaitai na valaau i leoleo, ina ia o atu ona tuagane ma lona tama, i le ofisa a leoleo mo le fa’amaumauina o a latou faamatalaga, e tusa ai ma le faalavelave na tupu.

Sa lagonaina e leoleo ia le malosi o le manogi pia mai i alii na lokaina ma molia. Ma sa o la fa’amaonia, ia le faia o se la inuga pia, ae e le’i tupu le faalavelave.

Sa faamatalaina e Avele Tulai (le na molia), sa o la sauaina ma le alii talavou, ia le na a’afia, ona sa le fiafia iai, i le lulu mai o lona ulu, ina ua pasi atu lana taavale. Na ta’ua e Avele, o lea gaioiga sa faia e le na a’afia, sa le fa’aaloalo, ma u’una’ia ai i la’ua e tali atu.

Sa ta’ua foi e Avele, na amata mai le latou mataupu i se tauga’upu, ae na i’u lava ina o latou pa’i lima, ae la te le’i sosola ‘ese.

I le molimau a le alii talavou na to’alua ma Avele, sa ia faamaonia ai faamatalaga a Avele (le na molia) ma sa ia faamaonia foi le faia o se la inuga pia, ae e le’i tupu le faalavelave ma lo la sosola ‘ese.

I le faamatalaga a le tamaitai na valaau i leoleo, o lona tuagane ma lona tama, sa ta’ua ai e le tuagane, ia le savali ifo i luma o lana taavale ia le alii talavou sa to’alua ma Avele, a’o agai atu le la taavale ma lona tama, i le fale.

Na ta’ua e le na a’afia, ona o la sa alu atu i le taavale a lona tama, na le’i mana’o ai e faatupu se misa. Ae ina ua ia taunu’u i le fale ma paka le taavale, sa ia toe fo’i mai ma fesili i le alii talavou, pe aisea na ia faia ai lea tulaga. Ae amata ona tatu’i mai o ia e le alii talavou. Ae ina ua taumafai le na a’afia, e tali atu le tu’i mai o ia e le alii talavou, sa osofa’ia mai o ia e Avele.