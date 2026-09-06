POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 10 o Iulai, 2026, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e tusa ai ma se alii na alu i totonu o le potu o se teineititi e 15 tausaga, ma ni ‘ava malosi.

[Ua le lomia igoa o i latou na a’afia ma molia i lenei mataupu, ona o le puipuiga o le tamaitai talavou na a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o se tamaitai na valaau i le ofisa a leoleo, e tusa ai ma se alii (le na molia), sa alu i totonu o le potu o lona ‘niece’, a’o u’uina ma inu sana ‘ava malosi.

Ina ua fa’atalanoa e leoleo, ia le tamaitai na valaau atu i le ofisa a leoleo, sa faamatalaina e le tamaitai, e faapea, o le aso 10 o Iulai 2026, sa ese se mataupu na mafua ai ona ia valaau i le ofisa a leoleo. Ae ina ua fesiligia e leoleo, ia le tamaitai talavou, i ona tausaga, sa fa’ailoa ifo iai e le tamaitai talavou, e 15.

Ma sa masani leoleo, i le na molia, ona o nisi foi fa’alavelave ua tuanai. Sa lokaina mai ai loa e leoleo, ia le na molia, ma tu’u o ia i totonu o le taavale a leoleo. Sa maitauina e leoleo le malosi o le manogi ‘ava malosi, a le na molia.

Sa aveina atu ia le tamaitai talavou ma lona aunty, i le ofisa a leoleo, lea sa faatalanoaina ai e leoleo, ia le tamaitai talavou.

E tusa ai ma le faamatalaga a le tamaitai talavou, na alu atu ia le na molia, i le latou fale, i le 1:00 i le vaveao, ma tu’itu’i atu lana fa’amalama, ma valaau lona igoa. O ia sa alu i le tatala le faitoto’a ma o la o atu ai ma le na molia, i totonu o le potu moe.

Na logoina e le ofisa a leoleo, ia le ofisa e gafa ma le puipuiga o fanau iti (CPS), e tusa ai ma le faalavelave ua tupu.

I se ripoti mai i le aufaigaluega a le CPS, i leoleo, o le tamaitai talavou lea o lo’o a’afia i lenei faalavelave, sa a’afia foi i se faalavelave o sauaga i tulaga mataga, i se taimi ua tuanai. O le tula’i mai o le faalavelave muamua, na ave ai loa ia le tamaitai talavou na a’afia, i le tu’u i le fale o lona ‘aunty’ i Malaeimi.

Na talosagaina e le ‘social worker’ ia le aveina atu o le tamaitai talavou, i le nofoaga tuma’oti a le latou ofisa, mo lona puipuiga ma le faia o su’esu’ega a le fomai.

I le faatalanoaga o le na molia, na fa’amaonia ai le faamatalaga a le tamaitai talavou na a’afia, e tusa ai ma mea na tutupu i lea po. Ma sa fa’amaonia foi e le na molia, ia lo la faia o feusua’iga ma le tamaitai talavou na a’afia. Sa ia ta’ua foi, sa mafua ona alu i le fale o le tamaitai talavou, ona sa valaaulia atu o ia. Ma sa malie le tamaitai la te faia ia tulaga.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faamalosi tamaitai – O se vaega ‘E’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga.

Faitauga 2: Sauaga Mataga – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faia o se tulaga e a’afia ai le saogalemu ma le soifua maloloina o fanau iti – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Fa’aSotoma – O se vaega ‘E’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i lel falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e toe tatala ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

FA’AO’OLIMA INA UA LEILOA LE TUPE

I l e aso 19 o Aukuso, 2026, na valaau atu ai se tasi i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ona o se fa’alavelave i totonu o le latou aiga, i Leone.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na agai atu leoleo, i le afioaga o Leone, i le 8:30 i le po, ona o se misa a se aiga, na ripotia mai ai.

Ina ua taunu’u leoleo, sa va’aia ia le alii na manu’a i le faalavelave, i fafo o le fale. Sa molimauina e leoleo, ia le manu’a o le itu tauagavale o le ulu, a le alii. Ae sa ia te’ena ia le ofo atu a leoleo, e valaau ia le vaega a le EMS.

Sa faamatala e le na manu’a, i leoleo, sa o la pisa ma le tama o lona to’alua, le susuga ia Filemu Amiga, ma o ia (Filemu), e ana le fale o lo’o tupu ai le faalavelave. Sa nofo malamalama foi leoleo, sa fai se inuga ‘ava malosi a le na molia, i lea afiafi, ae e le’i tupu le pisa, i totonu o le fale.

E tusa ai ma ripoti na o’o atu i leoleo, sa amata le pisa, ina ua manava atu le na manu’a ma lona to’alua, mai galuega. Ma o la o sa’o, i le la potu moe, e fai se la malologa. Ae alu atu ia le na molia, i le potu moe, ma su’esu’eina le na manu’a ma lona to’alua, e uiga i se tinoitupe e $4,000 – ua talitonu le na molia, ua leiloa.

Sa fa’ailoa atu e le na manu’a ma lona to’alua, ia Filemu (le na molia), e la te le iloa se mea e uiga i se tupe, ona o lea fa’ato’a o la fo’i mai i le fale. Ae peitai, sa fa’aauau pea ona tu’ua’ia le ulugalii na a’afia, i le gaoia o le tupe ma le pepelo, e le na molia.

Na toe savali i fafo, ia le na molia, e ula sana sikaleti. Ae ina ia toe fo’i atu i totonu o le fale, sa toe fesiligia foi le mea o iai lana tupe. O le le tali mai o le ulugalii na a’afia, sa ita ai le na molia, ma ia tago i le togi le tamaloa na manu’a, i se ipu ti, ma tau i le muaulu a le na manu’a.

Sa faamatala foi e se molimau, i leoleo, ia lona iai i totonu o le potu moe, ae ona lagona se pa’o tele mai i luma o le potu malolo, ma ina ua ia alu atu e vaai, sa ia va’aia ia le togiina e le na molia, o le ipu ti, i le ulu o le na manu’a ma na ia (molimau) vaai foi i le manu’a o le muaulu a le na a’afia.

Sa ta’ua foi i ripoti a leoleo, ia le fa’aleagaina e le na molia, o fa’amalama o le fale. Ma na ta’ua e le na manu’a, e le o se taimi muamua lea, ua save’u ai e le na manu’a ia le filemu i totonu o le latou aiga, ae e le’i valaau leoleo, ona o le fa’aaloalo i lona matua, faapea lona vaai alofa i si ona to’alua, ae le gata i lea, o le na molia, e va’aia le la fanau, pe a o la o ma lona to’alua, e faigaluega.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo, ia le na molia, sa ia fa’amaonia ia lona le fiafia, ina ua tali atu le to’alua a lona afafine, e na te le iloa se tupe, ma o le la fa’ato’a manava mai i galuega. Sa ia (le na molia), faamaonia foi ia lona togiina o le na manu’a, i se ipu ti ma taumafai e faafefe, I se aga’ese.

O moliaga na faia faasaga ia Filemu Amiga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i totonu o le aiga (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ I solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.