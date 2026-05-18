POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIK=A SAMOA

MAUA E LEOLEO IA SE PAGOTA O LAFI I TOTONU O SE TAAVALE A SE LEOLEO FALEPUIPUI

O le aso 10 o Mati, 2026, na taofi ai e leoleo ia se taavale a se tasi o leoleo o le falepuipui, ma maua ai se pagota, o lafi i le pito i tua o le taavale.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa ave faapagota ai e leoleo i Fagatogo, ia Faiesea Kupu, se leoleo o le falepuipui ma ina ua mae’a ona ave faapagota ia Faiesea, na o latou agai atu loa e su’esu’e lana taavale.

Ae maua atu ai i tua o le taavale, o lafi ai se pagota, e suafa ia Lui Iputi, ma toe faafo’i ai o ia i le falepuipui i Tafuna.

Sa ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le lokaina o Lui (pagota), ona o moliaga i solitulafono mamafa.

E le’o manino le mafuaaga ma pe na fa’afefea ona ave’esea pe alu ese, ia le alii pagota mai i le falepuipui, ma po o le a foi le umi na ia tu’ua ai le falepuipui, fa’ato’a maua o ia, o lafi i tua o le taavale na su’esu’e e leoleo.

Na toe molia ia Lui Iputi (pagota) i le moliaga o le Sola’ese mai i le falepuipui – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa taofia le alii pagota, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina mai ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

FAI TULIGA A LEOLEO MA SE ALII TAU’AI MA’A, I LUGA O LE ALATELE

O le aso 21 o Aperila, 2026, na ave faapagota ai e leoleo ia se alii e suafa ia Silia Wilson, ma molia ai o ia i le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele, faapea ma nisi moliaga, ina ua nofo ma tau’ai taavale feoa’I i luga o le alatele, i Nu’uuli, i ma’a, a’o fa’asua’ava.

E tusa ai ma ripoti sa fa’ao’o atu i le faamasinoga, na tupu lenei faalavelave, i le 1:24 i le aoauli, i luma o le faleoloa a Litani, i Nu’uuli. Ma sa ta’ua e nisi o molimau, lo latou va’aia o Silia, o tu i ‘autafa o le alatele ma tau’ai ta’avale feoa’i i luga o le auala, i ma’a.

E taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, ua sola ‘ele le na molia. Ae sa faasino ifo e molimau, i leoleo, ia le itu na agai atu ai le na molia, i se fa’ato’aga i leisi itu o le faleoloa a le Coco Mart, ma tuliloaina ai loa le na molia, e leoleo.

Sa ta’ua e leoleo, lo latou tuliloaina o le na molia, se’ia o’o atu lava i le faleoloa a le KT Mart ma fa’aauau atu ai lava i le pamu kesi a le Triple S. Ma na molimauina e leoleo ia le va’aia o le na molia, o ona togi se ta’avale i se mea, e foliga mai o se sioka. E oso mai i fafo le aveta’avale, ae taumafai le na molia, e tau’ai o ia i ma’a.

E le gata i lea, sa ta’ua foi e leoleo, ia le savalivali o le na molia, i le ogatotonu o le auala, ma u’u ma’a i lona lima.

Sa fa’ai’u le tuliga i tafatafa o le ofisa a le Matagaluega o Galuega Lautele, lea o lo’o i tafatafa o le NAPA, ma o iina na maua atu ai e leoleo ma ave faapagota ai o ia. Ae ai ona o le malosi o le fa’asua’ava o le na molia, sa matapogia ai i le taimi na taumafai ai leoleo e loka mai o ia.

Na aveina e leoleo ia le na molia, i le ofisa a leoleo i Tafuna, ma togifitia ai o ia e le vaega a le EMS, ona o manu’a i lona tino, na aofia ai ma le fula o lona ulu ma le lavea i lona tamatamai lima.

Sa fa’ailoa atu e le vaega ale EMS i leoleo, ia le ‘ova o le fa’asua’ava o le na molia, e malamalama ai i ona aia tatau faaletulafono.

I su’esu’ega a leoleo, sa iloa ai le amata mai o le sauniga a le na molia, i le fale a se tasi o ona aiga, ina ua alu iai le na molia ma misa ma se fa’amisa i se tamaitai o le aiga, ae peitai, ina ua le amana’ia mai e le tamaitai ia le na molia, sa alu loa i le tu i tafatafa o se faamalama ma ‘e’e ai, ae na toe fetaui le tamaitai ma le na molia, i se faleoloa lata ane.

Sa ita le na molia, ina ua faatonu e le tamaitai, e toe fo’i i le fale ona ua ‘ova le fa’asua’ava. Sa ripotia le faia o se tauga’upu a le na molia ma le tamaitai, ma i’u ai ina tu’i e le na molia, ia se pou, se’i le telefoni a le tamaitai ma alu ‘ese ai loa.

O se taimi mulimuli ane, na toe fo’i ane ai le na molia, i le fale ma se ma’a ma toe amata ona ‘e’e ma palauvale i seisi tagata, ma fai iai e fai i le tamaitai e sau i fafo. Na lafoina e le na molia ia ni faamatalaga taufa’amata’u, e faapea, o le a toe fo’i atu ma nisi ma fana le tagata sa i le fale.

Sa faateteleina ia le mataupu, ina ua taumafai se tagata o le aiga, e ave’ese le telefoni mai i le na molia, ma sa talitonu leoleo, o le mafua’aga lea na agai atu ai loa le na molia, i le alatele ma amata ona tau’ai taavale i ma’a, ae fa’ai’u i le latou tuliga ma leoleo.

O moliaga na molia ai Silia Wilson, na aofia ai;

Faitauga 1 & 2: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le le silia ma le ono masina, o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Fealuai i le auala e o lo’o fa’asua’ava – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 5: Savali i luga o le auala – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500, po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 6: Tete’e i le ave faapagota e leoleo – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ai ona nofosala i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 7: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 8: Gaoi – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

FEFE SE TAMAITAI TALAVOU INA UA TAUMAFAI SE ALII E PUPUNI LONA GUTU A’O MOE

O le aso 19 o Aperila, 2026, na amata su’esu’eina ai e leoleo, ia se mataupu, e fa’asaga ia Raymond Puni, lea na tu’u’aia i le alu i le fale o se aiga na moe ai se tamaitai talavou

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua taunu’u leoleo i le fale na tupu ai le faalavelave, sa va’aia ia le tamaitai talavai, o tagi i fafo o le fale, a’o iai ma lona tama.

Ma ina ua fesiligia o ia e leoleo e tusa ai ma le faalavelave na tupu, sa faamatala e le tamaitai talavou na a’afia, ina ua mae’a lana ti o le taeao, sa fo’i atu ai i lona potu moe, e faatalitali ai le taimi e ta mai ai le logo mo sauniga lotu, ae moe ai.

Sa fa’ate’ia o ia ina ua ia lagonaina le faalagolago atu o le tagata, i lona itu taumatau. Na faapea le manatu o le tamaitai na a’afia, o se tasi o ona tausoga, ma ia taumafai e u’una’i ese. Ae peitai, ina ua pupula ifo ona mata, sa ia va’aia ai le na molia, o tu i ona luga.

Na faamatala foi e le tamaitai na a’afia, ia le fa’aaogaina e le na molia, o lona ofu e pupuni ai lona gutu ma faatonu le tamaitai na a’afia, e aua nei pisa. Sa vave ona u’una’i e le tamaitai na a’afia, ia le na molia ma faatonu e alu i fafo ma le fale, ae peitai, na tali atu le na molia, o le ta’u e le tamaitai o ia.

Sa faamatala e le tamaitai na a’afia, ia lona fefe tele, ma ia tamo’e agai i se fale i tua o le latou fale, lea e nofo ai lona uncle. Ae o le taimi lea, na sola ese ai loa le na molia, agai i le togavao lata ane, ae e le’i o’o atu tagata o le aiga.

Sa ta’ua le tuliloaina e le ‘uncle’ a le tamaitai na a’afia, ia le na molia, ae sa le’i maua o ia. Ona ia (uncle) vala’au lea i le tama o le tamaitai talavou na a’afia, ma faamatala iai le faalavelave na tupu.

I le faamatalaga a le tama o le tamaitai talavou na a’afia, sa ia ta’ua ai lona tu’ua o le latou fale, i se taimi pe a ma le 8:00 i le taeao, e piki sana pasese – e ave taxi ia le tama o le tamaitai na a’afia.

Sa ta’ua e le tama o le tamaitai na a’afia, a’o agai atu lana taavale, i luma o le alatele, sa ia va’aia ia le na molia, o saofai i tafatafa o le auala ae sa leai sona manatu, o le a tupu se faalavelave.

Na ta’ua e le tama o le tamaitai na a’afia, e le’i umi ona agai ese atu lana taavale, ae vala’au atu lona uso ma fa’ailoa atu le alu atu o se tagata i le latou fale ma fa’afefe lona afafine. Ma na toe liliu mai ai loa le tama o le tamaitai na a’afia, ma toe fo’i mai i le fale, i le tagi a lona afafine. Ma valaau ai loa leoleo.

Na ta’ua i ripoti a le malo, ia se talitonuga a le tamaitai na a’afia, le oso atu o le na molia, i le faamalama pito i luma o le fale, o lo’o ta’e, aua sa loka uma faitoto’a pito i luma ma tua, i le taeao, ae e le’i tu’ua e le tama o le aiga, ia le fale.

Sa fa’ailoa atu e le tamaitai talavou na a’afia, i leoleo, e ui ina e na te le masani lelei i le na molia, ae na te iloa le alii ona e masani ona pasi atu e le tamaitai talavou na a’afia, ia le latou fale.

Na ta’u atu foi e le tama a le tamaitai talavou na a’afia, i leoleo, ia le lauiloa o le n molia, ona sa a’afia I nisi faalavelave, e aofia ai le gaoi ma le solivale o fanua ma fale a isi.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoa e leoleo ia le tamaitai na a’afia ma lona tama, sa amata loa ona o latou su’esu’eina le eria atoa, aua se taumafaiga e sailiga o le na molia, ae peitai, sa le faamanuiaina a latou taumafaiga.

O le aso lava lea e tasi, na agai atu ai leoleo i le aiga o le na molia, i Pavaiai ma talatalanoa ma le tina a le na molia.

O le aso na soso’o ai, na toe fo’i ai leoleo i le fale o le aiga na a’afia, mo le toe faatalanoaina o le tamaitai talavou na a’afia, a’o iai lona tama. Ma i lea faatalanoaga, sa fa’amanino ai e le tamaitai talavou, le leai o ni uiga mataga na faia e le na molia, ia te ia, pe sa taumafai foi e ave’ese ona ofu, pe tagotago atu ia te ia.

Ae peitai, sa fa’ailoa atu e le tamaitai talavou na a’afia, i leoleo, le avea o le mea na tupu ma tulaga na fefe ai o ia, ona sa ona le iloa po o le a le mea o le a fai e le na molia, ia te ia, i le taimi na alu atu ai i lona potu.

Ina ua mae’a lea faatalanoaga, na toe agai atu foi leoleo e fa’aauau le sailiga o le na molia.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Solivale o fanua ma fale – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe e silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faomea i lona tulaga e lua – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuiui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.