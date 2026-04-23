POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

ATUGALU LEOLEO ONA O SE FAALAVELAVE TAU FANUA I NU’UULI

Ia Mati 24, 2026 na tupu ai se vevesi i le afio’aga o Nu’uuli, na manunu’a ai ni alii se to’atolu, ae ave faapagota ai se tagata e to’atasi.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, pe a ma le 12:50 i le aoauli, na saputu atu ai ni valaau i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e tusa ai ma se fa’alavelave na tupu i le fanua o lo’o fa’afesaga’i ma le faleoloa a le Family Mart.

Sa ta’ua e se tasi o valaau, na o atu nisi i le fanua e aunoa ma se faatagana, ma sa le fiafia ai nisi o tuaoi ma tagata, ua ta’ua e ana le fanua.

Ina ua taunu’u leoleo, sa o latou va’aia le iai o ni fa’apotopotoga se lua. O le tasi faapotopotoga sa i tafatafa o le fale, ma na talitonuina, o latou ia sa vala’auina leoleo. O le faapotopotoga lona lua, sa tutu i tafatafa o se taavale, e foliga mai o le a o latou o ese ma le fanua.

I le su’esu’ega muamua a leoleo, sa va’aia ai ni alii se to’atolu, o lo’o tutu Ii tafatafa o taavale, ua manunu’a i o latou foliga, e foliga mai sa fai ni fusuaga. Ina ia fa’ato’ato’a le mataupu, na ave uma ai e leoleo ia i latou na a’afia, i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

Na faapea foi ona fa’afeso’ota’ia ia le vaega a le EMS, mo le togafitia o alii e to’atolu na manunu’a.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le ‘au manunu’a, sa o latou ta’ua, ia lo latou agai atu i le fanua e tu’u i lalo ia se niu, ma le faamamaina o se eria, e fia fau ai se fale. Ma sa o latou ta’ua le maua mai o se fa’atagana, mai i se tasi o le aiga, na o latou talitonu, e pulea le fanua.

Ae peitai, na alu atu se tamaitai ma amata ona fa’amisa atu ia i latou, ma fesiligia le latou galuega o lo’o faia ma le latou iai i luga o le fanua. Na amata ona avea le vevesi o le tamaitai, na amata ona o atu ai ma nisi, na aofia ai ma se alii talavou, na alu atu ma amata ona palauvale atu ma amata ona fasi se tasi o le ‘au to’atolu na fai le latou galuega.

O iina na fa’ateteleina ai loa ma le vevesi. Sa ta’ua e se tasi o alii e to’atolu na a’afia, ia le fa’aaoga e se tasi o se ma’a, e tu’i ai o ia.

Sa faamatala e se tasi o alii e to’atolu, o le fanua lea sa tupu ai le faalavelave, o le fanua a le aiga Sa Fanene, ae peitai, o le aiga Sa Sialega lea na fa’alavelave atu. Ma o le tagata e ana le fanua, o le tuafafine o le latou tama matua, le tina matua ia Ivoga Fanene. O ia lea sa faatagaina i latou, e fai le latou galuega, i luga o le fanua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le malo, o lenei faafitauli, i le va o aiga e lua, ua leva ona tupu, ae o le ulua’i taimi lenei, ua o’o ai lea mataupu i se tulaga pagatia faapea.

O le na molia, o le alii o Solo Faitala, mai Nu’uuli ma e nofo latalata i le fanua na tupu ai le faalavelave. Sa aveina atu o ia i le ofisa a leoleo mo le fa’atalanoaina.

I lana faamatalaga, sa ta’ua ai e Solo (le na molia), e faapea, na alu atu ia lona ‘Auntie’, o Faafetai Fiso, i alii na fai le latou galuega i le fanua, ma faatonu e ‘aua ne’i tatu’uina ni niu ma fa’ailoa atu ia latou, o le fanua a le latou aiga. Sa ta’ua foi e le na molia, ia le tali mai o se tasi o alii na a’afia, e toe fo’i atu ma se fana, e tafana ai i latou.

Ma na ta’ua e le na molia, o le mafua’aga lea na ia alu atu ai, i le fasi ia le alii sa lafoina le faamatalaga tau fa’amata’u, ma leisi alii. Ae amata ona tau’ai mai i latou, i ni ma’a.

I le molimau a Faafetai Fiso, na ia faamaonia ai le faamatalaga a Solo (le na molia) ma ia ta’ua ai le amata o le latou mataupu, i se tauga’upu po o ai e ana le fanua, ma i’u ai lava i le misa. Ma sa ia ta’ua foi le iai o ni faamatalaga tau fa’amata’u, na felafoa’i i lo latou va.

Na ta’ua i fa’amaumauga a leoleo, le masalomia o se tasi o alii na manu’a, i le fa’ateteleina o le mataupu, e ala i ana gaioiga fa’aalia. Ae peitai, sa faamamafaina ai foi le fa’aauau pea ona iloiloina o faamatalaga ma molimau ma le leai o se faaiuga mautu na faia.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoaina i latou uma na a’afia ma manu’a i le faalavelave, sa faapea loa ona lokaina Solo i le to’ese i Tafuna, a’o fa’agasolo tulaga o le tulafono.

Sa fa’ailoa atu foi e le na molia, i leoleo, ia nisi na iai i le taimi o le misa. Ae peitai, e le’i o’o atu i latou i le ofisa a leoleo i le taimi na faia ai fa’atalanoaga a leoleo, ma o lea na fa’aauau ai ona taumafai leoleo e saili ma fa’atalanoa, i latou.

O moliaga na faia faasaga ia Solo Faatali, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2 & 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le 15 aso, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faaagsolo lona faamasinoga.

LOKA SE TAMAITAI NA FA’APO SEISI TAMAITAI I LE FALE FAATALI PASI I UTULEI

O le aso 18 o Mati, 2026, na tupu ai se faalavelave i le fale faatali pasi i Utulei, lea na loka ai le tamaitai o Silia Pule, ma molia i le Fa’ao’olima ma le Faatupu Vevesi.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le 4:37 i le afiafi, na ripotia ai e le na a’afia, ia le osofa’ia o ia e ni tagata se to’atolu, i le fale faatali pasi, i Utulei, lea e faafesaga’i ma le fale va’a a le Manulele Tausala.

Ina ua taunu’u leoleo, sa va’aia ni tamaitai se to’alua ma se alii e to’atasi, i le fale faatali pasi ma aveina atu i latou i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, mo le fa’atalanoaina. Ona sa leai se ta’avale a le EMS na avanoa, o lea na te’ena ai e le tamaitai sa manu’a ia se togafitiga, mo ona manu’a po o le aveina o ia i le falemai.

I le faamatalaga a le tamaitai na a’afia, sa o latou iai i le fale faatali pasi ma lana uo tama, ma le tuafafine a lana uo tama, ina ua faapo o ia e se tagata mai i tua, a’o faasaga aga’i i le auala.

Sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, o le tamaitai lea na fasia o ia, o Silia Pule, lea na o atu ma Talitiga Crawley ma se alii e igoa ia ‘Jay’. Ma na ta’ua e le tamaitai na a’afia, le auai uma o i latou, i le sauaina o ia.

Ma e foliga mai na mafua lenei fa’alavelave, ona o ni fa’afitauli i le va o le na a’afia ma se tasi o le aiga a Silia (le na molia).

I le faamatalaga a se tasi o molimau na iai i le taimi na tupu ai le faalavelave, sa ia taumafai e vaovao le misa, ae peitai, sa tu’i ona foliga e le alii o ‘Jay’. Ma e tusa ai ma faamatalaga a le na molia ma le tamaitai na la o atu, o ‘Jay’, o se uo. Ae na mafua ona oso, ona ua oso le uo tama a le tamatai na manu’a.

Sa ta’ua foi e le molimau, ia le sosola o le na molia ma ana uo, i se taavale lanu uliuli. Na fa’amaonia e seisi molimau, ia le taunu’u faatasi atu o le na molia ma ana uo, i se taavale. Ma na amata le latou osofa’iga, ina ua feosofi mai i fafo ma le taavale.

O le aso 22 o Mati, 2026 na fa’ato’a o’o atu ai ia Silia (le na molia) ma Talitiga, i le ofisa a leoleo i Fagatogo, i le mae’a ai lea ona taumafai leoleo e saili latou ma ‘Jay’ ae le maua.

I le fa’atalanoaga o nei tamaitai, sa fa’amaonia ai e leoleo, ia le ta’ita’ia e Silia (le na molia) o le osofa’iga. Ae sa ta’ua e Talitiga, e le’i auai i le osofa’iga, ae sa na’o ona taumafai e vaovao misa.

Sa fa’aauau pea su’esu’ega a leoleo, a’o latou taumafai e saili le alii o ‘Jay’.

O moliaga na faia faasaga ia Silia Pule, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga lautele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.