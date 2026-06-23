Na amata i se tauga’upu ma lona tina ae na fa’ai’u i le toe fa’afo’i i le falepuipui

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 4 o Iuni, 2026, na valaau atu ai se tina loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma ripotia ai sona alo, lea fa’ato’a mae’a ona magalo mai i le lokaina i le falepuipui, mo le sefulu tausaga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa faavavevave atu leoleo, ina ua maua mai le valaau, mai i se tina, i lo la nofo popole ma sona alo tamaitai, ona o uiga fa’aalia a sona alo alii, le susuga ia Lauolefiso Naea, ma sa mana’o le tina, e ave’ese ia le na molia, mai lona fale.

Sa taunu’u leoleo i le fale o le tina na valaau atu i le ofisa a leoleo, ua te’a laititi le valu, i le taeao. Ma sa faamatalaina e le tina i leoleo, e fa’ato’a magalo atu o lana tama (le na molia), mai i le falepuipui. Na ta’ua e le tina na a’afia, ia le iai o sona faamoemoega, ua sui le amio a lana tama (le na molia), ae peitai, o uiga lava ia a lana tama na mafua ai ona loka muamua.

Sa faamatala foi e le tina na a’afia, ia lona taumafai e fafagu lana tama (le na molia), i le taeao o le aso 3 o Iuni, e alu e faigaluega – o se aiaiga o lona magalo mai i tua – ae peitai, sa musu le na molia, ma fai atu i lona tina, e pule lava ia, pe faigaluega, pe leai. Ona tu’u ai lea faapea e le tina.

O se taimi mulimuli ane, na ala ai i luga ia le na molia, ma sa otegia e lona tina, e tusa ai ma lona le alu e faigaluega. Sa faapea foi ona fai atu le tina, i lona (le na molia) paie. Ma o faamatalaga ia a le tina, e foliga mai, na le fiafia ai le na molia, ma ia tali mai ai i lona tina, e leai sana feau.

Sa fa’aauau ona vevela ia le tauga’upu a le tina ma le na molia. O le mea lea, na valaau ai loa e le tina ia le ofisa a leoleo. A’o talatalanoa le tina ma le leoleo, i luga o le telefoni, sa fa’aauau ona ‘e’e atu ia le na molia, ia te ia (tina).

O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le talosagaina e le leoleo, ia le tina, ina ia tu’u le telefoni i lana tama (le na molia).

O iina sa faatonu ai e le leoleo ia le na molia, e alu ‘ese ma le fale, ona ua le toe mana’o lona tina, e nofo i le fale. Sa ioe le na molia, o le a alu ‘ese.

Ae peitai, sa na’o na toe fo’i o le na molia, i lona potu ma toe fa’aauau lana moe.

O le aso na soso’o ai, sa toe faateteleina ai le mataupu a le tina ma le na molia.

Sa ta’ua e le tina, ia lona toe fiu e fafagu le na molia, e alu e faigaluega. Ae na ita ia le na molia ma amata ona palauvale mai i le tina. Ma fa’atonuina ai e le tina, ia le na molia, e alu ‘ese ma le fale. Peitai, sa musu le na molia.

O le taimi lea, sa molimauina e le tama teine a le tina, ia le faalavelave o tupu, ma sa faamatala e le tama teine a le tina, i leoleo, ia lona lagonaina, o le tauanau a lona tina, i le na molia, e alu e faigaluega. Ae sa tali mai le na molia, e ala i le ‘e’e ma palauvale mai i lona tina.

Sa ta’ua foi e le tama teine a le tina, ia lona oso atu ma faatonu lona tuagane, e soia le le mafaufau ma ia (tama teine) taumafai e tuli ‘ese ia le na molia, mai i le fale. Ina ua alu le na molia, i fafo ma le fale, sa alu atu loa le tina, i le loka ia le faitoto’a pito i luma.

Ae e pei ona faamatala e le tama teine a le tina na a’afia, na atili ai ona ita ia le na molia, ina ua taumafai e toe fo’i mai i totonu o le fale, ae ua loka le faitoto’a.

Sa ta’ua e le molimau (tama teine), ia le u’uina e le na molia, o se poloka sima ma fai atu i lona tina, o le a ia (le na molia) togiina ai o ia (tina) pe a le tatalaina ia le faitoto’a. Ma na ta’ua e le tama teine a le tina na a’afia, ia le fa’aauau ona ‘e’e ma palauvale, ia le na molia, a’o talanoa lona tina ma leoleo, i luga o le telefoni.

Ona o le leotele o le na molia, sa amata ona agai atu ai a latou tuaoi ma taumafai e fesoasoani, e fa’ato’ato’a le mataupu.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa o latou lokaina mai ia le na molia, ma ave loa i le ofisa a leoleo.

I le faatalanoaga a leoleo ma le na molia, sa tete’e le na molia, i lona faafefeina o lona tina, i se poloka sima, ma ia te’ena foi lona faia o se mea sese, ae sa ia faamaonia ia lona ‘e’e i lona tina, a’o fai le la tauga’upu.

Sa ia fa’amaonia foi le faatonuina o ia, e se leoleo, ina ia alu ‘ese ma fale ma ‘aua ne’i toe fo’i atu iai. Peitai, sa ta’ua e le na molia, na le mafai ona alu ese mai i le fale, ona e leai seisi nofoaga e mafai ona alu e nofo ai.

Sa musu ia le na molia, e fai sana faamatalaga tusitusia, seia vagana ai lana faamatalaga tu’u gutu.

O moliaga na faia faasaga ia Lauolefiso Naea, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga lautele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.