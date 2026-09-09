Molia se ulugalii Asia i le faapologaina o ni a la tagata faigaluega mai Vietnam

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le taeao ananafi, sa amataina ai iloiloga a le Faamasinoga Fa’aleitumalo, e faasaga i ni tagata se to’afa, e aofia ai ma se ulugalii Asia, ua molia, i le fa’apologaina o ni tagata, sa o la aumaia mai i Vietnam, ma se folafolaga i nei tagata, e latou te o uma i Amerika, ae e ui mai i Amerika Samoa.

O le ulugalii Asia, ua molia i lenei mataupu, o Thi My Linh My Le ma Lanh Huu Dang.

Ae e le o maua e le Samoa News, ia fa’amaumauga o le faamasinoga, mo leisi to’alua, o lo’o molia faatasi ma le ulugalii Asia, lea e ta’ua mai, o ni Nesionale a le Iunaite Setete. O le tasi, e faigaluega i le Ofisa o Femalagaiga, i le malae vaalele, ae o leisi, o le ‘Sponsor’, a se tasi o tagata Vietnam, o lo’o a’afia i lenei mataupu.

E fa moliaga, o lo’o faia faasaga ia Lanh Huu Dang (tamaloa), e aofia ai le taupulepule e aumai faanana ma faapologaina, ni tagata. O ni solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le va o le lima po o le fitu, ma le 15 tausaga, po o ni sala tupe, e le silia ma le $5,000, po o faasalaga uma e lua.

Ma le moliaga lona fa, o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Ae e ono moliaga, ua faia faasaga, i le fafine ia Linh My Le – le to’alua a Thi My Linh My Le, o moliaga uma i solitulafono mamafa.

O nisi o nei moliaga, e mafai ona nofosala ai Linh My Le, i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga. O le moliaga lona tolu, e a’afia ai se fanau iti, ma o lea moliaga, e mafai ona soloatoa ai le ua molia, i le falepuipui.

Sa taofia uma ia lenei ulugalii, i le falepuipui, e aunoa ma se tupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i la’ua i tua, a’o faagasolo a la faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa amataina su’esu’ega o lenei mataupu, ina ua o’o atu se ripoti, i le Ofisa o le Loia Sili, ia Mati 2025. Ma na taumafai ia le malo, e saili pe na mafai faapefea ona ulufale mai ia le toatele o tagata Asia, i Amerika Samoa ma po o le a le mea sa tupu ia i latou, ina ua taunu’u mai i le teritori.

O su’esu’ega, sa aofia ai le fa’atalatalanoaina o i latou na a’afia, o le su’esu’eina o a latou pepa malaga, o a latou faigamalaga, o tala o le tupe ma ripoti mai i le ofisa a leoleo.

Ma sa fa’amautu ai i le suesuega, ia se taupulepulega na faia, e aumai ai ni tagatanu’u mami Vietnam, i totonu o Amerika Samoa, ma se folafolaga, o le a latou faimalaga atu i Amerika e nofo mau ma faigaluega ai.

Ma sa tele ni tupe Vietnam, sa totogia, ona o nei folafolaga pepelo.

O le ulugalii Asia lea ua molia, i lenei mataupu, e puea le tele o ni pisinisi, i totonu o Amerika Samoa, i lalo o le igoa o le Michael Inc. O a la pisinisi, e aofia ai se fale’aiga, o fale oti ulu, o se fale su’isu’i ma se fale lolomi ofu.

Ua ta’ua i ripoti a le malo, e tusa ai ma su’esu’ega na fa’ataunu’uina, sa fesoasoani ia le tuagane o le fafine o Linh (le ua molia), i Vietnam, ae o ni tagatanu’u o Amerika Samoa, i totonu o le teritori, mo le sailiga ma le aumaia o nei tagata.

E to’atolu ni tagata Vietnam, o lo’o ma’oti i le ripoti a le malo, ae peitai, o lo’o ta’ua le tele o nisi tagatanu’u Vietnam, o lo’o latou nonofo faatasi, i se fale, i le afioaga o Vaitogi.

Sa faamatalaina e se tasi o tamaitai Vietnam, i leoleo ma vaega su’esu’e a le malo, sa o la taunu’u mai ma lona tina, i totonu o Amerika, ia Oketopa 2023 ma nisi tagatanu’u o Vietnam, ina ua folafola atu ia i latou, ia le latou agai atu i Amerika.

E tu’ua e lenei tamaitai ia Vietnam, e na’o le 17 tausaga o lona soifua, e pei ona ta’ua i totonu o faamaumauga a le faamasinoga.

I lana fa’amatalaga, ae latou te le’i tu’ua Vietnam, sa o la totogia ma lona tina, ia se tinoitupe tele, i le tuagane o Linh (le ua molia), ona o se folafolaga na fai atu ia i la’ua, o le a ia (tamaitai) a’oga ae faigaluega, ia lona tina.

Ae o lo’o ta’ua foi i faamaumauga a le faamasinoga, ia le faatonuina o le tamaitai na a’afia, ae la te le’i tu’ua ma lona tina, ia Vietnam, ina ia a’oa’o ona teuteu atigilima.

Sa faamatala e le tamaitai na a’afia, ia le ‘ese lava o le tulaga, na o la o’o iai ma si ona tina, ma le mea na folafolaina atu ia i la’ua, ina ua o la taunu’u mai i Amerika Samoa. E to’alima i latou na faimalaga faatasi mai, ma ina ua o latou taunu’u i le malae vaalele i Tafuna, sa faatonuina i latou, e tu’u a latou tusi folau, i le tamaitai sa i le malae vaalele – ae aua ne’i ta’uina i seisi.

Na aofia ai i lea ‘text’, ia le ata o le tamaitai sa i le malae vaalele – o se tasi o le aufaigaluega a le Ofisa o Femalagaiga, o lo’o faigaluega, i le malae vaalele.

Ina ua mae’a ona aoina e le tamaitai faigaluega a le ofisa o femalagaiga, ia tusi folau, a le aumalaga, ae taunu’u atu loa ia Linh (le ua molia). Na savali i totonu o le ofisa o femalagaiga, ma toe fo’i mai i fafo, ma e foliga mai sa ia u’uina a latou tusi folau, e pei ona faamatala e le tamaitai Vietnam, na a’afia.

Ona o latou agai atu loa lea i le fale’aiga i Malaeimi ma o atu ai loa i Vaitogi. O iina sa vaaia ai e le tamaitai Asia na a’afia, ia nisi foi tagatanu’u Asia, pe a ma le to’a 15, i le 20, o lo’o nonofo ai i le fale e tasi.

O iina i le fale i Vaitogi, sa ta’ua e le tamaitai Vietnam, na a’afia, sa fa’ailoa atu ai e Linh (le ua molia), le iai o lona aia tatau, e taofi ai tusi folau a le aumalaga. Ma sa amata ona masalosalo ai le tamaitai mai Vietnam, aua ua le alu i le aoga, ae ua faamalosi o ia, e fai ma teine faigaluega a Linh (le ua molia), i totonu o lona fale. O ana galuega, sa le gata, i le faamamaina o le fale ma faia galuega i totonu o le fale, ae faapea foi o le tausia o tagatanu’u Vietnam, sa nonofo i le fale i Vaitogi. Ia ma le faigaluega, i le teuteuina o atigilima, mo tagata e agai atu i le fale a Linh (le na molia).

Sa molimau ia le tamaitai Vietnam, na a’afia, e pe a ma le ono masina, sa ia faigaluega ai faapea, ae o le taimi atoa, sa ia tapa ai lava i lona tusi folau, o ana pepa faimalaga ma ana pepa aoga. Ae peitai, sa ‘alo lava ia le na molia, mai i le tali atu i le tamaitai na a’afia, ae ua ia (Linh) fai atu i le tamaitai na a’afia, e tatau ona totogi ia tupe o lo’o fa’aalu, e faatau ai mea’ai ma le fale o lo’o nofo ai.

O se taimi mulimuli ane, na tatalaina ai loa ia se fale oti ulu, ma o iina na fa’aauau ona faigaluega ai le tamaitai mai Vietnam, o lo’o a’afia i lenei mataupu. Ae ona o le le totogia o ia, sa musu ai e toe faigaluega. Ma, sa ia fa’ailoa atu i leoleo ma le vaega su’esu’e a le malo, mai lava i lena taimi, sa ia tau saili se auala e tausi ai lona soifua.

Na faatalanoaina foi e leoleo ia le tina, ma sa tutusa a la faamatalaga ma lana tama teine – le tamaitai talavou. Sa ta’ua e le tina na a’afia, e faapena foi le tulaga, na o’o iai nisi o tagata mai Vietnam, sa o latou nonofo faatasi i Vaitogi.

Ae peitai, e pei ona ta’ua e le tina, o ia ma lana tama teine talavou, ua fa’aalu uma a la tupe, e malaga mai ai.

E tasi le vaiaso, e pei ona ta’ua e le tina na a’afia, ae ave o ia i le fale’aiga i Utulei, ae nofo pea lana tama teine, i Vaitogi. Ae ina ua ia (tina na a’afia), fesiligia ia Linh (le na molia), e tusa ai ma le aoga a lana tama teine, o le tali a Linh, ona e la’ititi le la tupe sa totogi, e o mai ai i Amerika Samoa, ua mana’omia ai ona faigaluega le tamaitai talavou.

Sa faamatala e le tina na a’afia, ia lona musu e toe faigaluega i le pisinisi i Utulei, ae fa’alua ona fa’afefe o ia e Linh (le na molia), e toe fa’afo’i i Vietnam – O Me 22, 2024 na fa’afefe muamua ai o ia, ae o Ianuari 2025 sa fa’afefe faalua ai.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na maua i su’esu’ega a leoleo, ia ripoti, i taumafaiga a le na molia, e toe fa’afo’i ia le tina ma lana tama teine, na aofia ai le fa’ailoa atu e Linh (le na molia), i le Ofisa o Femalagaiga ma le Ofisa a le Kovana, le leai o ni pepa a le tina ma lana tama teine. O se taimi mulimuli ane, na fa’amaonia ai e Linh (le na molia), ia lona aumaia fa’asolitulafono, o le tina ma lana tama teine.

O auala sa maua ai nei tagata mai i Vietnam, e pei ona fa’amalamalamaina i totonu o fa’amaumauga a le faamasinoga, o le tuagane a le ua molia, lea o lo’o i Vietnam, sa gafa ma le sailiga o tagata, e ala i ni folafolaga, e faimalaga i Amerika ma maua ni a latou pepa nofomau (Green Cards).

Ma o le aofaiga o tupe sa totogi e nei tagata, e pei ona ta’ua i totonu o faamaumauga a le faamasinoga, e i le va o le $170 miliona ma le $300 miliona (pe sili foi) – tupe Vietnam – e fuafua lava i le tulaga o le latou faimalaga mai i Amerika Samoa.

E iai se tagata Vietnam, o lo’o ta’ua i faamaumauga a le faamasinoga, sa ia totogia se tinoitupe e $370 miliona (tupe Vietnam), e faimalaga mai ai i Amerika Samoa, ma le faamoemoe e alu i Amerika, e maua ai sana ‘green card’.

Ae sa faatonuina lea tagata, ina ia a’oa’oina i le inisinia o taavale, ae e le’i faimalaga mai, ina ia mafai ona faigaluega i se fale inisinia taavale.

O nisi o folafolaga a Linh (le na molia), i nei tagata, na aofia ai lona tausia o i latou pe a taunu’u mai, ona e masani o ia ma nisi o ofisa a le malo ma taitai o le malo.

O Aukuso 2023, sa faimalaga mai ai lea alii, ma nisi foi o tagata mai Vietnam. Ae ina ua ia taunu’u mai i Amerika Samoa, sa aveina o ia i Vaitogi ma fa’amalosia e saini se konakarate, e na te totogia ai seisi tinoitupe faaopoopo, e $4,500, mo lona pasese.

Lua aso talu ona mae’a ona saini le konakarate a lea alii, ae faatonu o ia, e faigaluega i se faleoloa, i Nu’uuli.

I su’esu’ega a leoleo ma vaega su’esu’e a le malo, sa maua ai le ‘sponsor’ a lea alii, o se tagatanu’u o Amerika Samoa.

Na ta’ua foi i faamaumauga a le faamasinoga, ia le iai o seisi aumalaga, na taunu’u mai ia Oketopa 2023, ma sa ave foi e se tasi o le aufaigaluega a le Ofisa o Femalagaiga, a latou tusi folau. Na tu’ua e le aumalaga lea ia le malae vaalele i Tafuna, ae na faatonuina i latou, e su’e le latou ‘sponsor’, ina ia fa’ao’o atu ia pepa malaga, o lo’o manaomia e le ofisa o femalagaiga.

Peitai, e le’i toe fo’i atu le aumalaga, i le malae vaalele. Sa teu e se tasi o le aufaigaluega a le Ofisa o Femalagaiga, ia tusi folau a lenei aumalaga, i totonu o le ofisa i le malae vaalele, peitai, na toe fiu e su’e, ua le maua.

Sa fa’amaonia foi i su’esu’ega a le malo, ia le taunu’u mai o se aumalaga se to’alima – tagatanu’u Vietnam, ia Oketopa 10, 2023, peitai e leai ma se tasi o nei tagata, na iai o latou suafa i luga o faamaumau a le malae vaalele (Border Management System).

O lo’o iai se masalosaloga a le vaega su’esu’e a le malo, o le tamaitai lava e tasi, a le ofisa o femalagaiga, lea na ta’ua e le tina ma lana tama teine, sa ia taulimaina le mataupu lea, ina ua taunu’u mai le faigamalaga ia Oketopa 2023.

Ina ua toe iloiloina e le vaega su’esu’e a le malo, ia faamatalaga a Linh (le ua molia), e tusa ai ma tagatanu’u mai i Vietnam, ma tulaga o a latou pepa malaga ma pepa faigaluega, sa maitauina ai e le vaega su’esu’e, ia le iai o ni ana faamatalaga, e le o sa’osa’o.

Sa te’ena e Linh (le na molia) ia lona aumaia o ni tagatanu’u Vietnam, i totonu o Amerika Samoa, se’ia vagana ai ana lava tagata faigaluega. Peitai, sa ia fa’amaonia ia lona fesoasoani, i nisi tagata, e aofia ai ma le totogi o ni tupe, faatali latou i le malae vaalele, faanofo i lona fale ma fesoasoani ia maua ni a latou galuega.

Na faamaonia e Linh (le ua molia), ia le faia o sana maliliega e faafaigaluega ai le tamaitai 17 tausaga,e ui ina ona iloa, e le umi ni aso o le pemita a le tamaitai talavou.

Sa maua foi i su’esu’ega a le malo, ia se faalavelave na sauaina ai se tasi o tagata Vietnam, i le fale o Dang (le na molia), i Nu’uuli, ia Tesema 23, 2025.

O lo’o ta’ua e vaega su’esu’e, ia le o atu o Dang (toalua a Linh lea o lo’o molia faatasi) – ma seisi alii, i le potu o le na a’afia ma fasi o ia. Ma sa faia ai se faamatalaga a le na a’afia, i luga o upega tafa’ilagi, e tusa ai ma lona o’o mai i totonu o Amerika Samoa.

I lea faamatalaga i luga o upega tafa’ilagi, sa ta’ua ai e le na a’afia, ia le tele o se tupe na ia totogia, e faimalaga mai ai i Amerika Samoa. Ma ia lapata’ia ia tagata Vietnam, e tusa ai ma mafatiaga na feagai ma ia.

Ma ua iai se talitonuga i vaega su’esu’e a le malo, o le mafua’aga lea na fasi ai lea taule’ale’a, e Dang (le na molia) ma seisi alii.

Na mafai ona sola ‘ese ia le na a’afia ma fa’afeso’ota’i ia le ofisa a leoleo. E ese foi le su’esu’ega o lo’o faia i lea mataupu.

O le aso 28 o Aukuso, 2026, na o’o atu ai loa lenei mataupu, i le faamasinoga.