Molia se tamaloa ina ua tu’ua’ia i le faia o amioga mataga i lana fanau fai

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 16 o Iuni, na o’o atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, faatasi ma sana fanau iti e to’atolu, ma faila se latou ripoti e faasaga i se tamaloa, na masalomia i lona faia o ni amioga mataga, i ana atalii fai ma sona afafine fai.

O le laiti o fanau, o lo’o a’afia i lenei mataupu, e i le va o le 9 ma le 13 tausaga.

[Ua le lomia igoa o le na molia ma fanau na a’afia i lenei mataupu, aua le puipuiga o le fanau.]

E tusa ai ma fa’amaumauga ale faamasinoga, sa faamautu i su’esu’ega na faia, o le tama fai a le fanau na a’afia, lea na molia, i lenei mataupu. Ma na o latou nonofo faatasi, talu mai Fepuari 2024.

Sa fa’atalanoaina e leoleo ia le fanau na a’afia, i le ofisa a leoleo, i luma o le latou ‘aunty’ ma ‘uncle’.

I le faatalanoaga o le alii muamua, e 13 tausaga, sa ia fa’amatala ai i leoleo, ia le faatonuina o ia, e le na molia, ia Fepuari 2024, e alu atu i totonu o lona potu, e fofo ona vae. Sa ta’ua e le tamaititi na a’afia, e le’i umi ona fai le la fofo, ae fa’amalosi o ia (tamaititi) e le na molia, e faia ni gaioiga fa’afeusua’iga. Sa ta’ua e le tamaititi na a’afia, ona o lona fefe tele, sa ia faia ai e pei ona sa faatonuina ai o ia, e le na molia.

Sa ta’ua e le tamaititi na a’afia, ina ua mae’a ona faamalie mana’oga a le na molia, sa ia (le na molia) sogi atu i le tamaititi, ma fai atu iai, o ia o se tama lelei. Ma na lapatai atu foi e le na molia, i le tamaititi, e aua ne’i ta’uina i seisi, aua e fasi ai o ia (tamaititi).

Na ta’ua e le tamaititi 13 tausaga, na amata mai lava ona faamalosia o ia e le na molia, talu ona alu atu ma latou nonofo faatasi, ia Fepuari 2024, se’ia o’o mai lava ia Mati 2026. Ma o nei tulaga, e tupu i le po, pe a alu le latou tina e faigaluega.

Sa fa’ailoa atu foi e le tamaititi na a’afia, i leoleo, sa faia foi e le na molia, ia nei sauaga, i ona tei laiti.

O Aperila 2026, na fa’ato’a faamatala ai e le tamaititi 13 tausaga na a’afia, i lona tina, ia uiga mataga o lo’o faatino e le na molia, ia te ia (tamaititi). Ae ina ua fesiligia e le tina ia le na molia, sa folafola e le na molia, ia lona fasiotia o le tamaititi na a’afia.

Sa faamatala e le tamaititi na a’afia, na faia se fono a le latou aiga, i le aso lea, ma ave ai o ia (tamaititi), e le uso o lona tina, ma fa’anofo i le latou fale, se’ia fa’au’u mai i le aoga tulaga muamua, i le tausaga nei.

Na fa’ailoa atu foi e le tamaititi 13 tausaga, i leoleo, o se taimi mulimuli ane, na fa’alogo ai lona ‘aunty’ i tala feavea’i, o lo’o faia foi e le na molia, ia nei uiga mataga, i nai ona tei laiti.

Ia Iuni 15, 2026, na fesiligia ai e le ‘aunty’ ia tei laiti o le tamaititi 13 tausaga, pe moni ia nei faamatalaga. O le mafatia o le loto o le ‘aunty, sa ia o’o atu ai loa i le ofisa a leoleo, ma faila lana ripoti.

O le tamaititi lona lua sa faatalanoa e leoleo, e 11 tausaga, ma na ia faamatalaina e leoleo, le tupu foi ia te ia, o le tulaga e pei ona tupu i lona uso matua. Ia Fepuari 2024, na ‘a’ami mai ai foi o ia e le na molia, i totonu o le potu, e fofo ona vae. Ma fa’amalosia ai o ia e le na molia.

Sa ta’ua e le tamaititi 11 tausaga, ia lona fefe tele, ae na fa’amata’u o ia e le na molia, pe afai ae ‘e’e. Ma na ta’ua foi e lenei tamaititi, le toe tupu o nei tulaga ia te ia, ia Novema 2025, Mati ma Aperila 2026.

O le faatalanoaga lona tolu a leoleo, sa faatalanoaina ai le teineititi e 9 tausaga ma sa ia fa’ailoa atu i leoleo, ia lona le manatua o aso na tupu ai ia faalavelave ia te ia. Ae sa na ia manatua, gaioiga a le na molia, sa faia ia te ia.

Sa ta’ua e le teineititi, o le taimi muamua na tupu ai lenei faalavelave, a’o ta’oto’oto na’o ia i totonu o lona potu. O le taimi lona lua, sa iai ma lona uso laititi, ae faatonu o ia (teineititi) e fofo ona vae. Ae sa tauvala’au le teineititi, i ona tuagane. Ina ua o atu ona tuagane, sa tuli i fafo e le na molia, ma otegia o ia (teineititi) i le alu atu i totonu o le potu, ae o lo’o moe le pepe.

O le faatolu na tupu o lenei faalavelave, sa faamatala e le teineititi na a’afia, na alu i totonu o le potu a le na molia, e aumai se meaai a lona tuagane, ae toso atu ai o ia e le na molia, i luga o le moega ma amata ona faamalosia o ia. Ae ina ua tu’itu’i atu e lona tuagane ia le faitoto’a ma valaau atu i le igoa o lona tuafafine, sa ‘e’e mai iai ia le na molia ma fai mai iai, e aua le pisa, o la e moe.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoaina e leoleo ia nei fanau e to’atolu, sa o latou taumafai e fa’afeso’ota’i le Ofisa mo le Puipuiga o Fanau (Child Protective Services), ae agai atu e saili mai ia le na molia.

Ina ua maua o ia (le na molia), sa aumai e leoleo, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna ma faatalanoaina ai. Na fa’amaonia e le na molia, ia faamatalaga a le fanau, ae i le tu’uaiga e faasaga i le teineititi, sa te’ena e le na molia, ma ia fai atu i leoleo, sa fai uma la’ei o le teineititi, i le taimi na ia tago atu ai ia te ia.

E 13 moliaga na faia faasaga i le ua molia, e 10 moliaga mamafa ma moliaga mama, e tolu ma na lokaina o ia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.