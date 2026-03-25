Molia se tamaitai i le fa’aleagaina o se masini pu’e ata a se aiga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 13 o Fepuari, 2026, na lauina ai le faaiuga a le faamasinoga, e tusa ai ma se fa’alavelave na a’afia ai se tamaitai mai i Nu’uuli, lea na ripotia e se alii , i lona (tamaitai) fa’aleagaina o se masini pu’e ata ma ni niu, sa i le fanua a le aiga o le na a’afia.

O lenei fa’alavelave sa tupu i se masina luma atu, ma na mafai ona failaina se ripoti i leoleo, i le aso 10 o Tesema, 2025.

Na molia ia le tamaitai o Tufi Misipeka i le Fa’aleagaina o meatotino a isi, i lona tulaga muamua – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Na taofia le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina mai ai o ia i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa o’o atu le alii na a’afia, i le ofisa a leoleo i Tafuna, ia Tesema 10, 2025, e faila sana ripoti, e tusa ai ma le fa’alavelave na tupu, i le ogatotonu o Aperila 2025, ae o lea fa’ato’a mafai ona fa’amaumau aloa’ia, ona o ni nai faafitauli na tula’i mai, i isi ripoti na faila.

Sa faamatalaina e le alii na a’afia, i leoleo, le tatipi e ni tagata se to’alua, ia uaea e soso’o ai lona fale ma le masini pu’e ata. Ma sa ia ta’ua foi e faapea, o tagata lava ia e toalua, sa tatu’uina ana niu, na toto i le fanua a lona aiga, e aunoa ma sona iloa, po o sana fa’atagana.

Na tu’uina atu e le alii na a’afia, ia ni ata sa pu’eina faapea ata vitiio, o uaea ua fa’aleagaina faapea ma niu ua mae’a ona tatu’u i lalo.

E tusa ai ma le ripoti, sa taumafai le tuafafine o le na a’afia, e faila se ripoti o le faalavelave, ina ua tupu. Ae peitai, sa fa’ailoa atu e se leoleo ia te ia, le le mafai ona failaina o se ripoti, ona ua atoa le lima aso talu ona tupu le faalavelave. Ae peitai, sa o’o atu lava le alii na a’afia, i le ofisa a leoleo, e faila sana tagi, e faamaonia ai le faamaumauina aloaia o lenei mataupu.

O se vaega i su’esu’ega a leoleo, sa o latou taumafai ai e saili i latou na ta’ua suafa i totonu o le tagi. Ae peitai, na fa’ato’a maua mai se numera telefoni mai i le aiga o le na molia, ia Tesema 11.

Ina ua maua se feso’ota’iga ma le na molia, sa talosagaina lona o’o mai i le ofisa a leoleo, mo se fa’atalanoaga. Na tete’e le tamaitai e faia sana faamatalaga i lena taimi ma lona mana’o e logo muamua lana loia, ona fa’ato’a mafai lea ona fai sana faamatalaga.

Na fa’aauau su’esu’ega a leoleo, e saili e le tagata lona lua sa ta’ua lona suafa i totonu o le tagi. O le taeao o Tesema 17, na mafai ona fa’amaonia ai e leoleo ia le tagata lea, e ala i se ata vitio na pu’eina.

Na va’aia i le ata vitio ia i la’ua uma, sa ta’ua suafa i totonu o le tagi, i fafo o le fale o le alii na a’afia, i le taimi na tupu ai le faalavelave. Ma sa maua ai foi ma le ata o se tasi o i la’ua, o lo’o ‘o’otiina uaea o le masini pu’e ata.