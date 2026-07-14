Molia se alii i lona fa’aaoga o se pate kirikiti e fa’ao’olima ai lona tama

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le taeao o le aso 25 o Iuni, 2026, na agai atu ai leoleo, i le afioaga o Vaitogi, e faia su’esu’ega, i se fa’alavelave na ripotia mai ai le fa’aaogaina e se alii e 32 tausaga le matua, o se pate kirikiti, e fa’ao’olima ai i lona tama.

Na molia ia le alii o Kid Bartley Jr., i le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti ma le Fa’ao’olima.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na fai se tauga’upu a le na molia ma lona tama, i le latou fale ma fa’ai’uina ai i le fa’aaogaina e le na molia, ia se pate kirikiti, e fa’ao’o ai ni manu’a i lona tama, ae e le’i sola ‘ese mai le fale.

E taunu’u atu leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ua toe o le tama na a’afia. Ma sa molimauina e leoleo, ia le tele o manu’a i le tino o le tama, na aofia ai lona lima tauagavale, o le itu taumatau o lona manava, o lona taliga ma lona tau’au tauagavale faapea lona tuliliumu taumatau.

Sa fa’atalanoaina e le taitai leoleo ia le tama na a’afia, ae agai atu isi leoleo, e tau saili mai ia le na molia. Na faapea foi ona valaau e leoleo ia le vaega a le EMS mo le togafitia o le tama na a’afia.

E tusa ai ma le faamatalaga a le tama na a’afia, o se la tauga’upu ma lona atalii, lea na fa’ai’u ai i le fa’ao’olima o lona atalii ia te ia.

Ona o le tulaga pagatia na iai le tama, i le taimi o le faatalanoaga ma leoleo, sa fa’afaigata ona ia manatua le mafua’aga o le la tauga’upu ma lona atalii (le na molia).

Ae sa faamatalaina e le tama na a’afia, i le taimi o le la vevesi ma lona atalii (le na molia), sa ia telefoni ai i lona uso mo se fesoasoani, ma fa’ailoa iai le mea o lo’o tupu. Ae peitai, sa fa’amuta vave lana valaau i lona uso, ina ua taumafai lona atalii (le na molia), e tu’i o ia.

Ona tu’ua lea e lona atalii, o le fale, ae na toe fo’i atu ma se pate kirikiti ma amata ona fasi ai o ia (tama na a’afia), ona toe alu ‘ese atu ai lea o lona atalii mai i le fale.

Sa ta’ua e le tama na a’afia, ia lona taumafai e mulimuli i le mea sa savali agai iai lona atalii, ae peitai, sa tamo’e ese le alii (le na molia). E taunu’u atu le uso o le tama na a’afia, i se taimi mulimuli ane, ma fa’atalanoaina foi o ia, e leoleo.

Na fa’ailoa atu e le uso a le tama na a’afia, i leoleo, le telefoni a lona uso (le na a’afia), o lo’o ia agai atu i le fale a le LBJ mo sana talavai. A’o la talanoa i luga o le telefoni, sa ia lagonaina ia se tagata o ‘e’e ae fa’afuase’i loa ona pe le telefoni.

Ona o lona popole tele i lona uso, na ia valaau ai loa i leoleo, ae e le’i agai atu o ia i le fale e Siaki lona uso (le na a’afia).

Na aoga le molimau a le uso o le na a’afia, i leoleo, e fa’amautu ai le faagasologa o le faalavelave na tupu.

Ina ua taunu’u le EMS i lea taeao, sa amata loa ona togafitia le tama na a’afia, ma aveina atu o ia i le falemai, mo le fa’aauauina o su’esu’ega i lona soifua maloloina.

E malaga ese atu le EMS ma le tama na a’afia, ae sa fa’aauau pea sailiiliga a leoleo, mo le na molia. Ma na talanoa foi leoleo, i aiga o le na molia, i nofoaga e masani ona alu iai le alii. Ae peitai, sa le faamanuiaina sailiga a leoleo ma na fa’aauau pea su’esu’ega a leoleo, ona sa le maua le na molia i lea aso.

O moliaga na faia faasaga ia Kid Bartley Jr., na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e o’o atu i le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 le vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.