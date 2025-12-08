Molia se alii i le fasioti tagata le fuafua i maliu o Afa Ah Loo

Salt Lake - UTAH

Ua molia nei ia se alii sa galue le totogia i le puipuiga o se solo tete’e sa faia i le a’ai o Salt Lake, i Utah ia Iuni 2025, lea na maliu ai se alii Samoa, e suafa ia Arthur ‘Afa’ Ah Loo, i le moliaga o le fasioti tagata le fuafuaina.

E afua ai mai moliaga o Matthew Alder, ina ua ia faapaina fa’atolu lana fana, ma lavea ai se alii sa masalomia o taumafai e tu’ufa’atasi se a’upega malosi (AR-15 rifle) ma leisi pulufana, na lavea ai Afa, a’o auai atu o ia i le solo tete’e.

O se faamatalaga lea a le loia faaleitumalo a Salt Lake, o Sim Gill.

Sa saunoa le alii loia, i se fa’atasiga ma sui fa’asalalau, i le ogaoga o fa’amaoniga o lo’o siomia ai lenei mataupu, e aofia ai tulaga i tulafono tau i a’upega malosi, i totonu o Utah.

Ma sa ia ta’ua ai foi le talosagaina e le setete ia se li’o o faamasino se to’alua, mo se vaega Iloilo, e tusa ai ma tulafono i Utah, ina ia mafai ai ona faia moliaga. Ae peitai, sa te’ena lea talosaga e faamasino, i le amataga o Novema. Ae sa ta’ua e Gill, ae sa mafai ona limata’ita’iina le latou ofisa, ona o se mataupu foi faapea, na tupu i le setete o Massachusetts.

E ui ina sa iai le aia tatau ia Alder e na te fa’aaogaina ai auala ma a’upega malolosi e taofi ai se tulaga taufa’amata’u, ma le aia tatau e na te tau’aveina ai se fana, i lalo o tulafono a Utah, ae peitai, o le fa’apaina lona tolu o lana fana, i luga a’e o se faalapotopotoga tele o tagata, o se tulaga na solia ai le tulafono.

Sa saunoa foi Gill, o le finauga i lenei mataupu, e faasaga i le pulufana lona tolu, pe sa faapaina i se auala le talafeagai ma afai, o le tali, o le ioe, o lona uiga, ua ta’ua lea tulaga, o le fasioti tagata le fuafuaina.

Sa ia ta’ua foi le faamatalaga a seisi alii na galulue faatasi ma Alder, lea sa ia ta’ua ai, ia lona le manatu e saogalemu le faapaina o se fana i lena taimi, ona o le taimi lea, o lo’o ua agai atu ai le alii lea na masalomia o iai se fana, i le mea o faapotopoto ai tagata.

Na taumafai le vaega fa’asalalau a le CBS e faafeso’ota’i ia le loia a Alder, o Phil Wormdahl, mo se faamatalaga, ae peitai, na faia lenei lomiga i le vaiaso ua mavae, e le’i maua lava se fesootaiga ma Wormdahl.

O le susuga ia Ah Loo, po o ‘Afa’ e pei ona lauiloa ai o ia i tagata o Samoa, Amerika Samoa ma le Pasefika atoa, i le gaosia o la’ei ‘ese’ese ma sa tauva foi o ia i le ata TV lauiloa o le ‘Project Runway’, lea e tauva ai tagata taleni i le gaosi o la’ei ‘ese’ese.

O se taimi e le’i mamao atu, sa faapea ona fa’alauiloa ai e Laura Ah Loo, le faletua a Afa, ia lona naunautaiga ina ia fa’ataunu’u se faamasinoga tonu, ona o le maliu o si ona to’alua. Ma e tusa ai ma le fa’ai’uga ua iai nei, i le moliaina o Alder, sa ta’ua e Laura, o lea faaiuga o se faaiuga ua tonu ma alagatatau.

Ina ua tupu le fa’alavelave, sa lokaina ai ia se alii e suafa ia Arturo Roberto Gamboa, lea na faapea, sa va’aia o ia agai atu ma se la’au malosi, i le nofoaga na potopoto ai tagata. Ae peitai, e tusa ai ma le saunoaga a le loia a le malo, ia Sim Gill, na ia ta’ua ai le lava o ni fa’amaoniga, na solia e Gamboa se tulafono ma ua le moliaina ai o ia.

I se faamatalaga a le loia a Gamboa, i le fa’ato’a tupu o le faalavelave, sa ta’ua ai le savali o Gamboa ma le fana (rifle), ae e leai ni pulufana, ma sa fa’asaga le fana aga’i i lalo. Sa ta’ua ai e Skori, e leai sona talitonuga, na lagona e Gamboa ia le faatonuga na valaau atu ia te ia, e tu’u i lalo ia le fana.

Ae sa faamatalaina e Alder i vaega su’esu’e, na ia fanaina Gamboa, ina ua amata ona savali Gamboa agai i le nofoaga sa faapotopoto ai tagata, i le mae’a ai lea ona ia (Alder) vala’au atu ia Gamboa e tu. Ma sa ia fa’ailoa atu foi i vaega su’esu’e, ia lona fefe tele i gaioiga sa faia e Gamboa.

O le solo tete’e lea sa faataunuuina ia Iuni, lea na fa’aautuina o le ‘No Kings’, o se solo tete’e sa faia i setete uma o Amerika, e fa’aalia ai lo latou tete’e i le Faigamalo a le Peresetene o Trump.