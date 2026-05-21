Molia se alii i le Fa’ao’olima ma le tau’aia o se faleoloa i ma’a

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 27 o Aperila, 2026, na vala’au atu ai se faatauoloa mai i le faleoloa a le Fagaima Mart, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e ripotia ai se alii e 31 tausaga, ua nofo ma togi le faleoloa, i se ‘ala ma fa’amata’u se tasi o tagata faigaluega a le faleoloa, i le oti, ona o se fe’ese’esea’iga i le tau o pia.

Na ave faapagotaina ma molia ia Henry Satila, i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Solivale o fanua ma fale – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Faaleagaina o meatotino, i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘E’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua taunu’u leoleo i le faleoloa, sa o latou molimauina ai tulaga sa faaleagaina i totonu o le faleoloa, faapea ai ma se ‘ala na togi ai le faleoloa. E le gata i lea, sa maua e leoleo ia se ata vitio, mai totonu o le faleoloa, sa pu’eina ai le faalavelave atoa.

Sa mafai ona fa’amaonia e leoleo ia Henry Satila, lea na faatupuina le vevesi, ona sa masalomia foi o ia i nisi foi faafitauli na tupu mai i le amataga o le tausaga, i le faleoloa lava e tasi.

O lenei faalavelave, na tupu i le 11:00 i le po, ina ua alu atu ia le na molia, e fatau ni ana pia, a’o fa’asua’ava. Sa fa’ailoa atu e le aufaigaluega a le faleoloa, ia Henry (le na molia), le le toe fa’atauina o ni pia. Ae na oso ai le le fiafia o le na molia, ma ia tu’ua ai le faleoloa.

Ae pe a ma le 40 minute, mulimuli ane, na toe fo’i atu ai Henry (le na molia), i le faleoloa ma se ‘ala, pe a ma le 10 pauna le mamafa, ma togi atu i totonu o le faleoloa, i le itu o iai le masini e totogi ai faatau a tagata. E ui ina e le’i tau le ma’a i seisi, ae peitai, sa tau i se fata mata’eta’e.

Ona amata lea ona fa’amata’u e Henry ia se tasi o le aufaigaluega, e ala i lona faapea atu, o le a ia (le na molia) fasiotia le tagata faigaluega. Ma ia toe taumafai e toe togi seisi ma’a i totonu o le faleoloa.

Na faatonuina e le tagata faigaluega o le faleoloa, faapea ma nisi na iai i le taimi na tupu ai le faalavelave, ia le na molia, e alu ‘ese ma le fanua. Ina ua alu ‘ese ia le na molia, sa vala’auina loa leoleo mo le latou fesoasoani.

Sa faamautuina i su’esu’ega a leoleo, ia le alu so’o o Henry (le na molia) i le faleoloa, ae e pei ona ta’ua e le aufaigaluega, o so’o se taimi lava e fa’asua’ava ai le alii, e faamisa lava i totonu o le faleoloa ma faaleagaina meatotino.

Ina ua mae’a su’esu’ega a leoleo i le faleoloa, na o latou agai atu loa mo le sailiga o le na molia, ma na muamua lava ona agai atu le sailiga i Kokoland, ae e le’i maua ai le na molia.

O le toe fo’i mai o leoleo, i le ofisa a leoleo, na va’aia ai le na molia, o savali mai i luga o le auala i Fagaima, ma ave faapagota ai loa o ia e leoleo. Sa ta’ua i totonu o fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le mate’ia e leoleo ia le fa’asua’ava o le na molia, ona o le mumu o ona mata, fa’atosotosololoa o lana tautala ma le malosi o le manogi ‘ava malosi.