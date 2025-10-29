Molia ni alii se to’alua i le gaoi ma’umaga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le taeao o le aso 12 o Setema, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Leone, e ripotia ai ni alii se to’alua, o Andrew Saleutogi ma Sone Wilson, i lo la gaoia o se ma’umaga ma niu a se aiga i Puapua.

E ui ina sa sosola Andrew ma Sone, ae peitai, sa molia lava i la’ua i se taimi mulimuli ane.

O le taimi foi lea na va’aia ai e se molimau ia alii nei e to’alua, o lalafi i le ma’umaga, a’o sauni sana moaga vao. Na alu atu le molimau ma talanoa i alii na molia ma ia pu’eina le ata o leisi o la’ua. Ae na sosola le to’alua ma ave ia tago talo ma niu.

Sa ta’uina e le molimau i le e ana le ma’umaga, ia le faalavelave na tupu ma fautuaina le fa’atalitali se’i o’o atu leoleo, ona o le fa’aeteete i tulaga o lo’o tutupu i le latou tuaoi.

O le 2:59 i le aoauli, na ripotia ai loa e le e ana le ma’umaga, ia le mataupu, i leoleo i Leone. Ma ina ua taunu’u leoleo, sa ia fa’ailoa i leoleo, le leai o sona manatu, e tupu se tulaga faapea i lona ma’umaga. Sa ia ta’ua lona tausia lelei o lana ma’umaga e sapalai ai le Polokalama o Taumafa a le Ofisa o A’oga (SLP), ae o lea ua gaoia e le to’alua ia, ia talo ma niu.

Na faamatala , e le e ana le ma’umaga, ia le valaau atu a se molimau, ma lona fa’atopetope atu i lana ma’umaga ma ia fai atu i le molimau, e tu’u ai pea se’ia taunu’u atu leoleo. Sa fa’aali foi e le molimau i le e ana le ma’umaga, ia ata o le tasi o alii na gaoia le ma’umaga. Na fa’aali foi le ata lea i se tasi o tuaoi. Ma sa fa’amaonia e le tuaoi, o lea alii e masani ona fealualua’i i le latou tuaoi i le leva o le po.

Ina ua faatalanoaina e leoleo ia le molimau, sa faamatalaina e le molimau lona sauna e moa le latou vao, ae ona va’aia ni alii se to’alua o fa’agatasi ma ni niu. Ina ua ia savali atu ia la’ua, ae feosofi lalafi i totonu o le ma’umaga. Ma na fai atu iai le molimau ma ia pu’eina le ata o leisi o le ‘au gaoi.

I le fa’aauauina o su’esu’ega a leoleo, sa fa’aalia ai le masani ona va’aia o i to’alua ia na molia, i lea tuaoi ma lo la a’afiaga i le gaoi ma le solivale o fanua a isi.

O le aso na soso’o ai, sa maua ai se valaau i le ofisa a leoleo mai i se tasi o tuaoi, i le nofoaga lava lea na tupu ai le fa’alavelave, ua o latou maua leisi o le ‘au gaoi. Ina ua taunu’u leoleo, sa fa’amaonia ai le mauaina o Andrew Saleutogi, ma sa faatalanoaina ai lava iina e leoleo. Na fa’amaonia e Andrew le gaoia e Sone Wilson o le ma’umaga.

Sa ta’ua e Andrew, e le o ia lea na iai fa’atasi ma Sone, ae o se tagata e foliga pei lava o ia. Ae sa ave faapagotaina o ia e leoleo ma momoli atu loa i le ofisa a leoleo i Leone.

Ina ua taumafai leoleo e fa’ailoa atu ia Andrew ona aia tatau, sa tete’e le alii ma musu e fesoasoani i su’esu’ega a leoleo. Ona ave loa lea o ia i le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga.

Sa fa’amaonia e le e ana le ma’umaga na gaoia, le gaoia o ni talo i le va o le 50 ma le 100, ma ni niu pe a ma le 20, ma o le tau pe a faatauina i le maketi, e silia ma le $100.

E le’i ta’ua i fa’amaumauga a le malo, pe sa avefaapagotaina ia Sone – ae na molia o ia i le tulafono.

O moliaga sa faia faasaga ia Andrew Saleutogi ma Sone Wilson, na aofia ai:

Faitauga 1: Gaoi – O se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e i le va o le $5,000 ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2 & 3: Solivale o fanua a isi – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E ta’i $5,000 sa faatulagaina e mafai ona tatalaina ai i la’ua na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo o la faamasinoga.