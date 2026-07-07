Molia ni alii se to’alua i le faatupu vevesi i luma o se faleoloa

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le te’a o le 10 i le po o Iuni 19, 2026, sa valaau atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo, e ripotia ai ni tagata se to’alua, o lo’o faatupu vevesi ma faaleagaina, ia lona fale, i Fagatogo.

E to’alua ni alii, e suafa ia Maselusi Salaga ma Xavier Wright, na ave faapagota, i lea afiafi, ona o fa’alavelave e lua sa tutupu mai ai.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu se ripoti i le ofisa a leoleo, i le 10:24 i po, mai i le pule o se faleoloa, e tusa ai ma ni alii se to’alua, o lo’o pisa leotetele, faatupu vevesi ma faaleagaina ni meatotino, i luma o lona fale’oloa.

E to’atele ni leoleo ma taavale leoleo e lua, na agai atu i le nofoaga na tupu ai le faalavelave. Ma na o latou muamua tau atu ia Maselusi, o tu i luma o le faleoloa ma u’u sana apa pia. Na va’aia e leoleo ia le paepae solo o fagu ta’ei i luma o le faleoloa ma se masini BBQ, ua faaleagaina.

Ina ua iloa mai e Maselusi le savali atu a leoleo, na vave ona tamo’e agai i luga o le a’ega ma taufa’alili mai i leoleo. Sa fai loa le latou tuliga ma leoleo, ae o le taimi lea ua agai atu ai le taavale leoleo lona lua, e taumafai e poloka mai Maselusi. Na vaevae ia leoleo, i ni vaega se lua, e taumafai e saili ia Maselusi.

I ni nai minute, na maua atu ai e leoleo ia Maselusi, o lafi i totonu o se alia, i tua o ni fai, ma ave faapagota ai o ia.

A’o agai atu le taavale a leoleo, sa iai Maselusi, i le ofisa a leoleo, na toe tu leoleo ina ua taunu’u atu i le fale mata’aga i luga o le Malaeoletalu, ina ua vaaia ni tagata o potopoto ai. Sa iai se manatu i leoleo, e fa’ata’ape ia tagata na iai, ae peitai, e to’atasi le tagata, na fiu leoleo e tuli ‘ese, ae ua le usita’ia le faatonuga a leoleo, o le susuga lea ia Xavier Wright.

Na fiu leoleo e faatonu Xavier e alu ‘ese ma luga o le malae, ae peitai, sa le gata ina musu le ali’i, ae na ia lafoina mai ni faamatalaga le logoleleia i le faalogo, i leoleo.

Sa fa’ailoa atu e molimau na iai i luga o le malae, i leoleo, o Xavier sa i luma o le faleoloa a le ABC Fax, ae e fetaui lava lona savali atu i le malae, ae taunu’u atu foi ma leoleo. O lea na masalomia ai e leoleo ia Xavier, i le a’afia i le faalavelave lea na tupu i luma o le faleoloa.

Ina ua agai atu leoleo ia Xavier, e fesiligia o ia, e tusa ai ma le faalavelave na tupu i luma o le faleoloa, sa foliga mai i leoleo, o lo’o taumafai le alii e sola ‘ese. O lea, na agai atu ai nisi o leoleo, mai i tua o Xavier, ae savali mai isi leoleo i luma, e taumafai e pu’e o ia, pe a tamo’e.

Ina ua taumafai leoleo e ave faapagota ia Xavier, sa taumafai le alii e se’i ‘ese ona lima ma faalavelave i leoleo, a’o latou taumafai e loka ona lima. Sa o’o lava ina fa’apa’u i lalo ia le na molia, e faafaigata ai i leoleo ona ave o ia.

Ae peitai, sa mafai e leoleo ona si’i le na molia ma tu’u o ia i totonu o le taavale na iai Maselusi, ma ave faatasi atu ai i la’ua i le ofisa a leoleo.

I le taimi atoa o feagai leoleo ma i la’ua na molia, sa molimauina e leoleo ia le malosi o le manogi ‘ava malosi o nei alii, mumu o mata ma le fa’atosotosololoa o le la tautala. Na o’o lava i le ofisa o leoleo, o fe’ei ma faatupu vevesi nei alii.

O Maselusi (le na molia), na fa’aauau ona palauvale atu i leoleo, i totonu o le ofisa a leoleo, ma ia taumafai e tu’i lona ulu agai i le faitoto’a. Ma na va’aia foi e leoleo, ia lona taumafai e ave’ese ia loka sa lokaina ai ona lima.

Ae o Xavier, ua na’o le nofo ma lu’i ia leoleo ma fa’ailoa atu i leoleo, e mafai ona ia fasi uma leoleo, i totonu o le ofisa a leoleo.

E le gata i lea, sa ta’ua i ripoti a leoleo, ia le feanu solo o Xavier i totonu o le ofisa, e le gata i lalo i le fola o le fale, ae faapea i pa sima. E ui ina sa faatonuina o ia e leoleo, e tu’u loa, ae peitai, sa fa’aauau pea ona le usita’ia e le na molia, ia faatonuga a leoleo.

Ina o iai Maselusi ma Xavier (le na molia) i totonu o le ofisa a leoleo, sa taunu’u atu se tasi o leoleo ma ata vitio mai i le faleoloa na tupu ai le faalavelave. Ma ina ua matamata iai leoleo, sa fa’amaonia ai le a’afia uma o le to’alua na molia, i le faalavelave na tupu.

I le faamatalaga a le pule o le faleoloa, na tupu le faalavelave a’o fai sana malologa, i lona fale lea o lo’o i luga tonu lava o le faleoloa. Ma na ala mai o ia, ona o le pisa ma le pa’o, i fafo o le faleoloa. Sa ta’ua foi e le pule o le faleoloa, ina ua ia matamata i le ata vitio o le faleoloa, sa ia va’aia ai se alii o la’ei i se mitiafu lanumoana, o tu i luma o le faleoloa ma inu ai ana pia. Ae o leisi alii, e leai sona mitiafu, o lo’o taumafai e faaleaga ia le masini BBQ lea o lo’o i fafo o le faleoloa.

Sa ta’ua e le pule o le faleoloa, ia le manana’o o nei alii (le na molia) i nisi pia, ae ua tapuni le faleoloa. E ui ina ona (pule o le faleoloa) fa’ailoa atu ia i la’ua (le na molia), ua le mafai ona toe fa’atauina atu ni pia, ua leva le po, ae peitai, sa fa’aauau ona faapisa ma pa’o i la’ua i luma o le faleoloa.

O le popole o le pule o le faleoloa, ina ne’i o’o le sauniga a i la’ua na molia, i se tulaga pagatia, na ia valaau ai loa leoleo mo se fesoasoani.

Na fa’ailoa atu foi e le pule o le faleoloa, i leoleo, ua fai ma masani a onana ona faapotopoto i luma o lona faleoloa ma o se tulaga e faapopoleina ai o ia, ona o le le saogalemu o lana pisinisi.

O moliaga na molia ai Maselusi ma Xavier (e na molia), na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Tete’e i le taumafaiga a leoleo e ave faapagota – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

O Xavier Wright, na molia foi i le Faaleagaina o meatotino a isi, i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina uma nei alii, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i la’ua, a’o faagasolo a la faamasinoga.