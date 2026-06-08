Misa ni tausoga ina ua le fiafia leisi i le faatonu atu e leisi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le taeao o le aso 24 o Me, 2026, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo se fesoasoani, ona o se fa’alavelave i le va o ni tausoga se to’alua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, e taunu’u leoleo, o lo’o i le fale o le tuaoi ia le tamaitai na a’afia. Ma a’o fa’atalanoaina o ia e leoleo, sa molimauina lona loto mafatia, a’o tagi ma fail ana faamatalaga.

Na faasino e le tamaitai na a’afia, i leoleo, ia le fale o iai le na molia, faatasi ma lona tina. Na fiu leoleo e tu’itu’i le faitoto’a ae peitai, sa fa’ato’a mafai ona ulufale atu leoleo, i totonu o le fale, ina ua tali mai le tina matua sa i totonu o le fale. E ulufale atu leoleo, o lo’o saofai ia Keneti Sionesini (le na molia), i luga o le nofoa ma si’i ia se pepe fou.

E ui ina sa to’afilemu mea uma, ae sa fesiligia e le na molia, ia leoleo, pe aisea ua o’o atu ai i totonu o le fale, ma e fa’ato’a mafai ona ulufale atu, pe a iai se pepa po o se faatonuga mai i le faamasinoga. Na fa’ailoa atu iai e leoleo, ua mae’a ona faatagaina i latou, e le e ana le fale, e ulufale atu ai.

I su’esu’ega a leoleo, sa faamautuina a le mafua’aga o le fa’alavelave, ona o se fe’ese’esea’iga i le va o le na molia ma le tamaitai na a’afia, talu ai le alu atu o le na molia, i lena taeao, ma avatu ni tagata ese i totonu o le fale – o ni alii se to’alua ma se tamaitai e to’atasi.

Na faamatala e le tamaitai na a’afia, i leoleo, sa ia faamanatu atu i le na molia, ia faatonuga a lona tina, lea ua tausi i luga o le moega, ia aua ne’i aveina atu ni tagata i totonu o le fale.

Ae peitai, sa avea le faamanatu a le tamaitai na a’afia, na tulaga na le fiafia ai Keneti (le na molia) ma amata ai se la tauga’upu ma o’o ai ina tatu’i e le n molia, ia le tamaitai na a’afia. O le faamatalaga a le tamaitai na a’afia, sa fa’alima ona tu’i o ia e le na molia. Atoa ai ma le togiina o ia e le na molia, agai i se fata i totonu o le umukuka.

Ona soso’o ai lea ma le togiina o ia (tamaitai) i luga o se moega, i totonu o le potu malolo. Ma ae e le’i savali ese ia le na molia, sa ia alu atu ma u’u mau mai le gutu o le tamaitai na a’afia.

Ma sa fa’amautuina i su’esu’ega a leoleo, ia le tupu o lenei faalavelave, a’o iai ni tagata i totonu o le fale. Sa ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, ina ua mae’a ona fasi o ia e le na molia, sa ia lagonaina se la tauga’upu ma lona tina.

Ma na fa’ailoa atu foi e le tamaitai na a’afia, i leoleo, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se tulaga faapea, i lo la va ma le na molia. Sa faamatala e le tamaitai na a’afia, ia le fasi o ia, e le na molia, ina ua fa’ato’a taunu’u mai i Amerika Samoa, i le tausaga e 2024.

Sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, o ia sa sau mai Samoa, e fesoasoani i le tausiga o le tina matua a Keneti (le na molia), lea ua tausi i luga o le moega. Ae sa ia ta’ua le faigata o le tulaga ua o’o iai lna nofo, ma ua ia faamoemoe, o le a lava sana tupe e toe fo’i atu ai i Samoa ma si ana pepe fou.

I faamaumauga a leoleo, sa ta’ua ai manu’a i foliga o le tamaitai na a’afia ae peitai, sa ia te’ena ia se auaunaga a le vaega le EMS.

Sa foi e leoleo ia molimau na iai i le taimi na tupu ai le faalavelave. Ma sa ta’ua e le molimau, ia lona taumafai e taofi ia le sauaina o le tamaitai na a’afia ma na ia faamaonia lona vaaia, o tu’i, e le na molia, ia le tamaitai na a’afia.

Na va’aia e leoleo, i le taimi o le latou su’esu’ega, ia le a’afiaga o ‘ava malolosi, i le mafua’aga o lenei faalavelave, ona sa lagonaina le malosi o le manogi pia, o le na molia ma sa va’aia foi ia ‘ava malosi i totonu o le fale.

Ina ua aveina atu ia le na molia, i le ofisa a leoleo ma taumafai leoleo e fa’atalanoaina o ia, sa musu le alii e fai sana faamatalaga ma ia fa’ailoa atu i leoleo, ia lona mana’o e talanoa muamua i sana loia.

O moliaga na molia ai ia Keneti Sionesini, na aofia ai:

Fatauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $150 a le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le 15 aso, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.