Maua se vaega o fualaau faasaina i se afifi na piki i le falemeli
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
O le aso Faraile o le vaiaso ua tuanai, sa tula’i ai i luma o le Faamasinoga Faaitumalo ia le susuga ia Chris Seui, lea ua molia i moliaga o le umia o ni vaega o fualaau faasaina (Aisa), ma se faamoemoe e fa’atauina atu faapea ma le moliaga, o le aumaia fa’anana i totonu o le atunu’u, ia ni vaega o fualaau faasaina.
O Chris e faigaluega i le Matagaluega o Vai ma le Eletise (ASPA), ma na alu e siaki le meli a le ASPA i le amataga o le vaiaso, ma siaki ai ma lana lava meli.
E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o lo’o ta’ua ai le a’apa atu o le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute i le falemeli, i le Ofisa a Leoleo, ina ua maua se vaega o fuala’au faasaina i se afifi.
Ina ua tatalaina e le susuga ia Vivao, o le Ofisa o Tiute, ia le afifi a Chris, na maua ai i totonu ia ni lavalava. Ae peitai, sa maua i totonu o se tasi o mitiafu, ia se pepa I’ila, o iai se vaega o le Aisa.
E tusa ai ma molimau a le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, ina ua fesiligia le ua molia, po o ai e ana le afifi, sa tali o ia, e na te le iloa ae e le o sana afifi.
Sa su’esu’eina e leoleo ia mea sa maua i totonu o le pepa i’ila lea na ta’ai i le mitiafu, ma fa’amaonia ai o se vaega o fualaau faasaina (Aisa).
O le aso 7 o Novema lea ua fa’atulagaina ai le ulua’i iloiloga o Chris.
Ma e $20,000 se vaegatupe ua mae’a ona fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.